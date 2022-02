Wetzlar: In Salat-Imbiss eingestiegen

Am Wochenende rückte das Büro eines auf Salate spezialisierten Imbisses im Karl-Kellner-Ring in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Treppenhaus des Gebäudes, gelangten in den Keller und hebelten dort die Tür zum Lager auf. Von dort aus brachen sie weitere Türen auf, bis sich letztlich ins Büro gelangten. Dort suchten sie nach Beute, eine genaue Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im Zeitraum von Samstag (19.02.2022), gegen 21.00 Uhr bis Montag (21.02.2022), gegen 12.00 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Passat beim Lidl zerkratzt

Auf dem Lidl-Parkplatz am Hörnsheimer Eck ließ ein Unbekannter Kratzer im Lack eines blauen Passats zurück. Der Besitzer stellte seinen Kombi am 21.02.2022 (Montag), zwischen 20.30 Uhr und 20.55 Uhr, dort ab. Die Reparaturkosten belaufen sich auf rund 1.200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: Beim Abbiegen Golf übersehen

Zwei Leichtverletzte forderte ein Zusammenstoß gestern Abend auf der Landstraße zwischen Naunheim und Waldgirmes. Gegen 20.20 Uhr wollte die 61-jährige Fahrerin eines Golfs von der Waldgirmeser Straße aus nach links in Richtung Waldgirmes einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus dieser Richtung herannahenden Golf. Die 55-jährige Fahrerin in diesem Golf konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und krachte in den VW.

Die aus Solms und Lahnau stammenden Fahrerinnen trugen leichte Verletzungen davon, die im Wetzlarer Krankenhaus behandelt wurden. Die Golfs waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe der Blechschäden steht noch nicht fest.

Wetzlar: Pärchen steigt über Balkon ein

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Diebe im Magdalenenhäuser Weg abgesehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter am Montag (21.02.2022), zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr den Balkon der Erdgeschosswohnung erklommen, die Tür zur Wohnung aufbrachen und im Inneren nach Wertsachen suchten. Anschließend verließen sie mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert die Wohnung.

Ersten Erkenntnissen folgend, gehen die Ermittler von einer weiblichen und einem männlichen Täter aus.

Sie suchen Zeugen und fragen: Wer hat das Pärchen am Montag in der genannten Zeit im Magdalenenhäuser Weg beobachtet? Wo sind in diesem Zusammenhang vor oder nach dem Einbruch Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

