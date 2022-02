Polizeieinsatz – Verletzten Mann aufgefunden

Biebertal-Königsberg (ots) – Einen verletzten 40-Jährigen fanden Polizeibeamte am Montagabend 21.02.2022 in einem Wohnhaus in dem Biebertaler Ortsteil Königsberg nach einem größeren Polizeieinsatz. Zuvor hatte es Hinweise darauf gegeben, dass die Person sich in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in Gefahr befindet.

Aufgrund der dann durchgeführten Feststellungen und Ermittlungen wurden Spezialkräfte hinzugezogen. Die Beamten verschafften sich gegen 21.10 Uhr Zugang in die Wohnung des Mannes. Der 40-Jährige wurde anschließend in ärztliche Obhut übergeben. Eine Gefahr für Dritte bestand während des Einsatzes nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern noch an.

Linden: Fünf Verletzte nach Gebäudebrand

Feuerwehr und Polizei waren am Dienstag 22.02.2022 wegen eines Gebäudebrandes in der Frankfurter Straße. Der Notruf über den Brand des Einfamilienhauses ging um kurz nach Mitternacht ein. Die Feuerwehr konnte über die Drehleiter eine 4-köpfige Familie (Säugling, 11, 13 und 33 Jahre) und einen Mann aus dem brennenden Haus retten, welche im Anschluss mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Die Höhe des entstandenen Schadens steht nicht fest. Die Brandursachenermittler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese Ermittlungen dauern derzeit noch an. Hinweise dazu bitte an die Kriminalpolizei Gießen, Telefon 0641/7006 6555.

Pohlheim: Hakenkreuz an Schulgebäude in Watzenborn-Steinberg geschmiert

Unbekannte beschmierten an einer Schule im Fortweg die Scheibe einer Tür mit einem Hakenkreuz. Zwischen 16.00 Uhr am Donnerstag und 06.00 Uhr am Sonntag trieb der Vandale sein Unwesen auf dem Schulgelände. Er schmierte nicht nur das Kreuz, sondern beleidigte in schriftlicher Form auch die Schulleitung.

Darüber hinaus beschädigte er Behältnisse an der Hauswand. Der Sachschaden wird auf etwa 1.800 Euro geschätzt. Der Staatschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Diebstahl aus VW

Unbekannte Täter schlugen am Samstag (19.Februar) zwischen 20.50 Uhr und 23.00 Uhr die Scheibe eines VW in der Marktlaubenstraße ein. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/706-3755.

Gießen: Mazda beschädigt im Fasanenweg

Zwischen Freitag (18.Februar) 19.00 Uhr und Samstag (19.Februar) 12.30 Uhr verkratzten Unbekannte einen im Fasanenweg geparkten Mazda und zerstachen einen Reifen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Nach Ladendiebstahl Personal beleidigt und bedroht

Nach einem Ladendiebstahl hat ein 22-jähriger Mann den Angestellten eines Discounters beleidigt und bedroht. Der Langfinger versuchte gegen 12.45 Uhr Getränke und eine Salatgurke zu entwenden. Der Angestellte erwischte ihn.

Als der Mitarbeiter die Personalien feststellen wollte, beleidigte und bedrohte ihn der Dieb. Die Polizei hat 2 Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl und Bedrohung eingeleitet.

Gießen: Scheibe eingeworfen

Unbekannte Täter warfen zwischen Sonntag (20.Februar) 15:30 Uhr und Montag (21.Februar) 11:30 die Scheibe eines Dacia mit einem Stein ein. Der rote Sandero parkte während des Zeitraums auf dem Parkplatz eines Schwimmbades in der ,Ringallee’’.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: 0641/7006-3755.

Linden: Auto aufgebrochen

Auf unbekanntem Wege brachen zwischen Samstag (19.Februar) gegen 17:30 Uhr und Sonntag (20.Februar) 09:45 Uhr Diebe einen Opel auf. Der weiße Crossland X parkte in der Sudetenstraße, als die Täter zuschlugen. Aus dem Auto fehlt eine braune Ledertasche, Hygieneartikel, Verbandskasten und ein Warndreieck.

Der Wert der gestohlenen Dinge beläuft sich auf 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Pfefferspray gesprüht

In einem Mehrfamilienhaus im Asterweg gerieten zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren in Streit. In dessen Verlauf schlug der 26-Jährige seinen Kontrahenten mit einem festen Gegenstand und besprühte ihn mit Pfefferspray. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfälle:

Linden: Beim Ausparken Audi beschädigt

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht von Samstag (19.Februar) in der Robert-Bosch-Straße in Großen-Linden. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter den grauen A5 Sportsback zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr am hinteren, linken Kotflügel. Vermutlich handelt es sich bei dem Unbekannten um ein weißes Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Zusammenstoß auf Parkplatz

Ein zunächst Unbekannter und eine 29-jährige Frau in einem BMW befuhren hintereinander die Straße “Neue Bäue” in Richtung Marktplatz. In Höhe der Hausnummer 2 bogen beide Verkehrsteilnehmer nach links auf einen Parkplatz ab. Der Unbekannte hielt im Bereich der Parkplatzeinfahrt, legte den Rückwärtsgang ein und setzte zurück. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der Unbekannte fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Ermittlungen führten zu einer 69-Jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Rückwärts gerollt

Am Dienstag (22.Februar) gegen 11.05 Uhr befuhren ein zunächst Unbekannter in einem LKW und ein VW-Fahrer hintereinander die Licher Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 57 hielten beide Fahrzeuge an einer roten Ampel. Dabei rollte der Unbekannte zurück, stieß gegen den VW und fuhr im Anschluss weiter.

Die Ermittlungen führten zu einem 70-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Der Sachschaden wird auf 750 Euro geschätzt.

Gießen: Mercedes touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte zwischen Samstag (19.Februar) 18.00 Uhr und Montag (21.Februar) 19.45 Uhr vermutlich beim Ausparken einen am Fahrbahnrand des Fasanenwegs geparkten Mercedes. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A250 zurückkam, war dieser an der hinteren, linken Tür beschädigt.

Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: In Parkhaus VW touchiert

Am Montag (21.Februar) touchierte ein bislang Unbekannter in einem Parkhaus in der Gaffkystraße einen geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem grauen Passat zurückkam, war dieser am rechten, hinteren Radlauf beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Ludwigstraße

Offenbar beim Ausparken aus einer Parklücke touchierte ein Unbekannter zwischen Montag (14.Februar) 06.00 Uhr und Montag (21.Februar) 02.30 Uhr in der Ludwigstraße (Höhe 27) einen geparkten Audi.

Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Station Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Rollerfahrer stürzt nach Bremsvorgang

Montagabend (21.Februar) gegen 21.45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Gießen mit einem Roller die Sudetenlandstraße in Richtung Wißmarer Weg. Offenbar ohne auf den Rollerfahrer zu achten, fuhr ein 51-jähriger Mercedes-Fahrer von der Egerländer Straße in die Sudetenlandstraße ein. Der 57-Jährige bremste und kam dabei zu Fall. Es kam zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Sturz verletzte sich der Rollerfahrer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Zusammenstoß bei Überholvorgang

Ein 31-jähriger Mann aus Wetzlar in einem Opel und ein 38-jähriger Mann aus Fernwald in einem BMW fuhren hintereinander von Burkhardsfelden nach Reiskirchen. Nach einer Kurve beabsichtigte der BMW-Fahrer den Opel zu überholen. Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Laubach: Ast fällt auf LKW

Am Montag (21.Februar) gegen 13.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann in einem LKW von Gonterskirchen in Richtung Bundesstraße 276. Offenbar aufgrund des Sturms fiel ein Ast von einem Baum auf den LKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Rangieren Renault touchiert

Ein 38-jähriger Mann in einem VW rangierte am Dienstag (22.Februar) gegen 11.05 Uhr aus einer Hofeinfahrt in der Talstraße und kollidierte dabei mit einem geparkten Renault. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

