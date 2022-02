Neckargemünd/ Rhein-Neckar-Kreis: Jugendlicher erneut bei Farbschmiererei erwischt

Neckargemünd (ots) – Unbelehrbar scheint ein 14-jähriger Graffitisprayer aus

Neckargemünd zu sein. Am vergangenen Wochenende wurde er von Zeugen erneut beim

Besprühen von öffentlichem Eigentum in flagranti erwischt. Die Zeugen schritten

ein und verhinderten, dass es zu weiteren Farbschmierereien diesmal durch ein

12-jähriges Kind, in dessen Begleitung sich der polizeibekannte Sprayer befand,

kam. Der 14-Jährige ist dem Polizeirevier Neckargemünd bereits bekannt.

Insgesamt neun Mal wurde er bisher bei Sprayaktionen ertappt. Augenscheinlich

scheint ihm das Ausmaß seines Handelns nicht bewusst zu sein. Der 14-Jährige

sieht nun erneut einer Strafanzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung

entgegen. Über die weiteren strafrechtlichen Konsequenzen entscheidet die

Staatsanwaltschaft Heidelberg. Und wer kommt für den entstandenen Schaden auf?

Es wird geprüft, ob dem 14-Jährigen bzw. seinen Sorgeberechtigten die Kosten für

die Beseitigung sämtlicher Verunreinigungen auferlegt werden.

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis: aufmerksamer Nachbar meldet Einbruch in Mehrfamilienhaus – Täter gingen leer aus; Polizei sucht Zeugen

Hockenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend gegen 22:25 Uhr

verständigte ein 24-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße

„Untere Hauptstraße“ die Polizei, nachdem er verdächtige Geräusche vernommen

hatte und einen aktuellen Einbruch bei seinem Nachbarn vermutete. Sofort suchten

Einsatzkräfte des Polizeireviers Hockenheim die betreffende Örtlichkeit auf. Vor

Ort stellten sie dann tatsächlich eine gewaltsam aufgebrochene Wohnungstür im

ersten Obergeschoss des Wohnhauses fest. Im Rahmen der anschließenden

Durchsuchung konnten zwar keine Personen mehr festgestellt werden, dafür aber

offenstehende Schranktüren. Der oder die Einbrecher waren offenbar auf der Suche

nach Wertgegenständen und ergriffen noch vor Eintreffen der Polizeikräfte die

Flucht. Der 20-jährige Wohnungsinhaber wurde daraufhin verständigt und kam

ebenfalls vor Ort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zogen der oder die Täter

ohne Beute von dannen.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde

verständigt und mit der Spurensicherung beauftragt. Die Ermittlungsgruppe

Eigentum hat zwischenzeitlich die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe der Tatörtlichkeit gesehen haben,

sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel. 0621 174 4444 zu melden.

Zuzenhausen/ Hoffenheim/ Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Bettelbetrug, zwei Benzinbettler durch Polizei festgenommen;

Zuzenhausen/ Hoffenheim/ Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zwei Männer gaben

vor, kein Geld und einen leeren Benzintank zu haben und „erbettelten“ Geld von

hilfsbereiten Autofahrern für ihre angebliche Weiterfahrt.

Aufgrund eines Hinweises eines aufmerksamen Anrufers beim Polizeirevier Sinsheim

konnten am Montagmittag, gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz B 45, zwischen

Hoffenheim und Sinsheim zwei rumänische Täter durch Streifenbeamte der Polizei

festgenommen werden.

Die beiden 24-jährigen und 29-jährigen Männer parkten mit ihrem silbernen Audi A

8 mit englischer Zulassung nachweislich auf dem o. g. Parkplatz und dem

Parkplatz B 45, zwischen Zuzenhausen und Hoffenheim, und gaukelten

vorbeikommenden hilfsbereiten Autofahrern vor, für ihre Weiterfahrt dringend

Geld für Benzin zu brauchen. Dabei zeigten sie auch auf die Tankanzeige in ihrem

Auto, die auf fast leer stand. Auch die Anzeige der Tankuhr dürfte manipuliert

sein, so wie noch vieles mehr.

Beide Täter gaben an, nicht deutsch sprechen zu können und die Verständigung mit

den helfenden Autofahrern und zunächst auch mit den Polizeibeamten fand in

gebrochenem Englisch statt. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich

jedoch heraus, dass die angeblichen Sprachbarrieren nicht stimmen. Die beiden

Täter wohnen in Mannheim und Ludwigshafen und nach Vorhalt der Polizeibeamten

konnten sie „plötzlich“ sehr gut deutsch verstehen und sprechen.

Gegen die beiden Täter, die nach der Personalienfeststellung wieder nach Hause

gehen konnten, ermittelt die Polizei u. a. wegen Bettelbetrug.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass noch weitere bisher unbekannte

hilfsbereite Menschen Benzin-Spenden den Betrügern gegeben haben und bittet

Zeugen und Opfer, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261. 690-0 in

Verbindung zu setzten.

Außerdem warnt die Polizei vor dieser Masche der Benzin-Bettelbetrüger.

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Pkw-Fahrer kommt aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr

Leimen (ots) – Am Montagnachmittag kam es gegen 15:30 Uhr auf der B 3 zwischen

Heidelberg und Wiesloch zu einem Zusammenstoß zweier Pkws. Ein 55-Jähriger

VW-Fahrer kam aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und geriet in

den Gegenverkehr. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem BMW. Die

37-Jährige BMW-Fahrerin hatte zuvor noch versucht, nach rechts in den

Grünstreifen auszuweichen. In Folge der Kollision waren beide Fahrzeuge nicht

mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Rettungswagen brachte die

37-Jährige BMW-Fahrerin und ihren 12-jährigen Sohn, der sich ebenfalls im

Fahrzeug befand, zur weiteren medizinischen Abklärung in ein nahe gelegenes

Krankenhaus. An beiden Pkws entstand hoher Sachschaden von mehreren Tausend

Euro.

Dossenheim/BAB 5: Unter Drogen Auto gefahren – Beifahrer stört Amtshandlungen und leistet Widerstand

Dossenheim/BAB 5 (ots) – Ein 29-jähriger Mann war am Montagnachmittag unter

Drogeneinfluss mit dem Auto auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Bei der

Kontrolle störte dessen Beifahrer die Amtshandlungen der Polizeibeamten und

wurde widersetzlich.

Einer Polizeistreife war der 29-Jährige mit seinem Renault kurz nach 14 Uhr auf

der A 5 bei Dossenheim, in Richtung Karlsruhe fahrend, aufgefallen. Er wurde in

Höhe der Anschlussstelle Dossenheim gestoppt und auf dem dortigen Parkplatz

kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten bei dem Fahrer deutliche Anzeichen für

Drogenbeeiflussung. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin. Eine

Durchsuchung des Fahrzeugs förderte schließlich eine kleinere Menge weiteres

Amphetamin zutage. Der 29-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur

Dienststelle der Autobahnpolizei nach Mannheim gebracht. Gegen ihn wird nun

wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie wegen Verdachts des

Drogenbesitzes ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Während der polizeilichen Maßnahmen am Kontrollort stieg auch der 38-jährige

Beifahrer aus dem Fahrzeug, mischte sich in die Maßnahmen ein und störte damit

die Amtshandlungen. Eindringliche Aufforderungen, dies zu unterlassen,

ignorierte der 38-Jährige. Auch einem Platzverweis kam er nicht nach. Um weitere

Störungen zu unterbinden, sollten ihm schließlich Handschließen angelegt werden.

Hiergegen setzte er sich durch Winden und Zerren zur Wehr. Unter erheblicher

Kraftanwendung konnten ihm schließlich die Handschließen angelegt werden und die

weitere Störung verhindert werden. Auch er wurde zur Dienststelle gebracht, wo

ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird jetzt wegen

Widerstands gegen Polizeibeamte und Störung von Amtshandlungen sowie wegen des

Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und im Acker gelandet

MannheimSinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 33-jähriger Autofahrer kam am

Montagabend auf der B 39 bei Sinsheim „vom rechten Weg“ ab und landete im Acker.

Der 33-Jähriger war gegen 20.45 Uhr mit seinem 5er-BMW auf der B 39 von

Sinsheim-Steinsfurt in Richtung Kirchhardt unterwegs. Auf einer Steigungsstrecke

kam er auf regennasser Fahrbahn, offenbar aufgrund nicht angepasster

Geschwindigkeit und Ablenkung durch Nutzung eines Mobiltelefons, nach rechts von

der Fahrbahn ab und landete im angrenzenden Acker. Durch eine Polizeistreife,

denen der Unfall durch Zeugen gemeldet worden war, konnte das Fahrzeug und der

Fahrer im Acker stehend angetroffen werden.

Die Beamten bemerkten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes.

Hierauf angesprochen, entgegnete er den Polizisten, dass er erst nach dem Unfall

zwei Flaschen Bier getrunken hätte. Die leeren Flaschen waren jedoch weder im

Fahrzeug, noch im näheren Umkreis aufzufinden. Einen Alkoholtest wollte der

33-Jährige nicht durchführen. Als er daraufhin zum Polizeirevier Sinsheim

mitgenommen werden wollte, weigerte er sich zunächst, folgte den Beamten dann

dennoch freiwillig zum Polizeifahrzeug. Auch einer Blutprobe stimmte er zunächst

ebenfalls nicht zu. Als er daraufhin nochmals auf die einschlägigen

Rechtsvorschriften hingewiesen wurde, stimmte er schließlich doch zu. Da er

angegeben hatte, erst nach dem Unfall Alkohol getrunken zu haben, mussten ihm

zwei Blutproben im Abstand von 30 Minuten genommen werden, um die

Alkoholkonzentration zum Unfallzeitpunkt festzustellen.

Das Fahrzeug wurde schließlich durch einen Abschleppdienst aus dem Acker

geborgen und abgeschleppt. Inwiefern ein Flurschaden am Acker und Sachschaden am

Fahrzeug entstanden war, ist derzeit noch unklar.

Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein

Führerschein wurde einbehalten.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug im Gegenverkehr übersehen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 78-jährige Frau war am

Sonntagvormittag gegen 9 Uhr im Begriff von der Brühler Landstraße in Richtung

L599 abzubiegen. Hierbei übersah sie einen ihr entgegenkommenden Audi. Der

42-jährige Audi-Fahrer versuchte noch durch eine Ausweichbewegung einen Unfall

zu verhindern, was allerdings nicht mehr gelang. Durch den Zusammenstoß wurde

der Opel der 78-Jährigen auf den Mercedes einer 38-jährigen Frau, welche gerade

von der L599 kommend auf die Brühler Landstraße auffuhr, gestoßen. Die Mitfahrer

im Audi blieben unverletzt. Der Audi-Fahrer selbst, sowie die Opel-Fahrerin,

wurden zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der

Sachschaden liegt im hohen fünfstelligen Bereich.

A6, St. Leon-Rot: Täuschung misslungen – Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

A6, St. Leon-Rot (ots) – Gegen 15 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei

einen 36-jährigen Mann auf einem Parkplatz auf der A6 in Höhe St. Leon-Rot. Die

Beamten stellten während der Kontrolle schnell fest, dass der Führerschein

bereits 2011 als gestohlen gemeldet worden war. Als der Fahrer mit der Tatsache

konfrontiert wurde, beichtete er den Polizisten, dass er nie einen Führerschein

gemacht hatte. Die ausgehändigte Fahrerlaubnis hatte er nach einem

Gebrauchtwagenkauf im Fahrzeug gefunden und diese fortan aufbewahrt, falls er in

eine Kontrolle geraten sollte. Nach dem misslungenen Täuschungsversuch musste

sich der Mercedes-Fahrer schließlich eingestehen, dass sein Plan wenig

durchdacht war. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt war auf dem Autobahnparkplatz beendet. Der

„falsche“ Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rhein-Neckar-Kreis/ Hirschberg a.d.B.: Richtungsfahrbahnsperrung A5 aufgehoben – Pressemitteilung 2

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Zwischenzeitlich konnte der Pannen-Lkw nach

erfolgter Bergung seine Fahrt eigenständig fortsetzen. Die Fahrbahn wurde

gereinigt, womit die Richtungsfahrbahnsperrung gegen 23:45 Uhr wieder aufgehoben

werden konnte. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens sowie der weiträumigen

Umleitung kam es trotz der knapp zweistündigen Sperrung lediglich zu

geringfügigem Rückstau.