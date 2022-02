Verkehrsunfallflucht

Marnheim (ots)

Am 22.02.2022, zwischen 08:10 Uhr und 09:45 Uhr, ereignete sich in der Behatonstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem PKW entstand Sachschaden.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Sachbeschädigung an städtischer Bushaltestelle

Kirn-Sulzbach (ots)

Vermutlich im Zeitraum 21.02., 15 Uhr bis 22.02., 09 Uhr wurden durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter mehrere Plexiglasscheiben des Bushaltestellehäuschens an der Oldenburger Straße kurz vor der Einmündung zur B41 eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.