Durchfahrtsverbot überwacht

Gau-Bickelheim (ots)

Das aktuell bestehende Durchfahrtsverbot auf der B 420 im Baustellenbereich in der Ortsdurchfahrt Gau-Bickelheim überwachten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 22.2.2022. Hier konnten zwischen 04:15 Uhr und 05:00 Uhr bereits mehr als 20 PKW angehalten und mit den Fahrerinnen und Fahrern verkehrserzieherische Gespräche über die Bedeutung von Absperrungen und des Zeichens 250 geführt werden. Zahlreiche weitere PKW drehten bei Erkennen des Streifenwagens bereits in einiger Entfernung wieder ab. Die Polizei weist darauf hin, dass die Strecke lediglich für Anlieger bis zur Baustelle freigegeben und für den Durchgangsverkehr gesperrt ist. Weitere Kontrollen werden folgen.

Diebstahl an Kfz – KAT

Bingen, 17.02., Hafenstraße, 14:30 Uhr. Eine 29-Jährige stellte ihr Fahrzeug in der Hafenstraße ab und verließ die Örtlichkeit für mehrere Tage mit dem Zug. Als sie nach 5 Tagen zu ihrem VW Golf zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Katalysator entwendet wurde. Wer etwas Auffälliges gesehen hat, bitte der Polizei melden.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 21.02., Vorstadt, 20:05 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt wollten die Polizeibeamten die 17-jährige Fahrerin eines E-Scooters kontrollieren, die auf einem Gehweg fuhr. An dem Roller war kein Versicherungskennzeichen feststellbar. Ihr 17-jähriger Begleiter, der nebenhergelaufen war, gab sich als Eigentümer zu erkennen und behauptete, sich der Versicherungspflicht nicht bewusst gewesen zu sein. Der Scooter wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, 21.02., Zehnthofstraße, 20:30 Uhr. Bei einer Streifenfahrt befuhren die Beamten die Stefan-George-Straße in Richtung Saarlandstraße und wurden auf einen entgegenkommenden Pritschenwagen mit polnischem Kennzeichen aufmerksam. Sie wendeten, folgten dem Fahrzeug und konnten den 20-jährigen Fahrer schließlich in der Zehnthofstraße kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass er seit dem 01.07.2017 in Deutschland amtlich gemeldet ist, jedoch keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

Graffiti-Sachbeschädigung

Bingen, 21.02., 16:45 – 19:30 Uhr. Im Dienstgebiet wurden mehrere Graffiti in schwarzer Farbe „Kein Vergeben kein Vergessen“ und „Hanau war kein Einzelfall“ festgestellt. Diese befinden sich an der Gebäudefassade eines Textildiscounters in Bingerbrück, an der Rückseite der „Palais“-Diskothek an der Rheinpromenade, sowie an den Wänden der Fußgängerunterführungen Gerbhausparkplatz / Museumstraße und Rheinkai / Hafenstraße. Neben der Farbe wurden auch Portraitplakate der Opfer des Hanauer Anschlags in den Unterführungen angebracht. An einzelnen Objekten wurden auch aufgemalte Hakenkreuze festgestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Um Hinweise von Augenzeugen wird gebeten.

PKW beginnt zu brennen

A 61 Stromberg (ots) – Zu einem PKW-Brand kam es am 21.2.2022 gegen 09:15 Uhr

auf der A 61 in Richtung Koblenz an der Anschlussstelle Stromberg. Dort geriet

vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Motor eines PKW in Brand. Das

Fahrzeug wurde zunächst von einem LKW-Fahrer mit einem Feuerlöscher gelöscht bis

zum Eintreffen der Feuerwehr aus Stromberg. Diese übernahm dann die weiteren

Löscharbeiten. Die 51-jährige Fahrerin wurde zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus verbracht, da sie Rauch eingeatmet hatte. Sie konnte aber ansonsten

unverletzt ihren PKW rechtzeitig verlassen.