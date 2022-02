Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten:

Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge. Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen. Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Fulda

20-Jähriger verliert Kontrolle über Fahrzeug

Kalbach. Ein 20-jähriger VW-Lupo-Fahrer aus Uttrichshausen wurde bei einem Unfall am Montag (21.02.) schwer verletzt. Der 20-Jährige befuhr gegen 08.15 Uhr in Kalbach die L 3207 aus Richtung Uttrichshausen kommend in Fahrtrichtung Döllbach. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 28-jährigen Lkw-Fahrer. Der VW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 9.500 Euro.

Kellerbrand eines Einfamilienhauses in Oberkalbach

Kalbach

Am Dienstagvormittag (22.02.), gegen 10.55 Uhr, kam es in der Straße „Am Fennbach“ im Ortsteil Oberkalbach zum Brand eines Einfamilienhauses.

Ersten Erkenntnissen zu Folge hat sich im Keller des Gebäudes im Bereich einer Holzheizung aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer entwickelt. Aufmerksame Nachbarn wurden auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam und alarmierte umgehend den Notruf. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort und löschten den Brand. Am Gebäude entstand ein erheblicher Schaden, das Haus ist vorübergehend unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Im Zuge der durchgeführten Brandursachenermittlungen haben sich bislang keine Anhaltspunkte auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Im Einsatz waren rund 45 Kräfte der Feuerwehren aus Ober-, Mittel- und Niederkalbach sowie Veitsteinbach. Die Durchfahrtsstraße von Oberkalbach war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

Baucontainer aufgebrochen

Hersfeld-Rotenburg

Heringen. Insgesamt drei Baucontainer wurden zwischen Donnerstagmittag (17.02.) und Montagmorgen (21.02.) auf einem Betriebsgelände in der Ölbergstraße im Stadtteil Widdershausen gewaltsam aufgebrochen. Aus einem der Container entwendeten die unbekannten Täter einen Kompressor. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gemeindehaus beschädigt

Vogelsbergkreis

Homberg. Zwischen Dienstag (15.02.) und Montag (21.02.) beschädigten unbekannte Täter das evangelische Gemeindehaus in der Straße „An der Stadtkirche“, indem sie ein auf der Rückseite befindliches Fenster einschlugen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Autos zerkratzt

Fulda. Unbekannte beschädigten zwischen Samstagmittag (19.02.) und Montagmittag (21.02.) auf dem Gelände eines Autohauses in der Damian-Schmitt-Straße mehrere Pkw. Die Täter zerkratzen die Motorhaben der Fahrzeuge und verursachten so 5.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Künzell. Ein Einfamilienhaus im Fellenweg im Ortsteil Pilgerzell war am Montag (21.02.), zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im Anschluss die Wohnräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, jedoch 300 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda. Am Montagabend (21.02.) wurde festgestellt, dass in der Leipziger Straße in den Tagen zuvor in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses eingebrochen worden war. Die Täter brachen die Schlösser verschiedener Verschläge auf und durchsuchten die Räume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

24-Jährige prallt gegen Baum

Fulda

Eine 24-jährige Frau aus Schlitz war am Dienstagmorgen (22.02.), gegen 6.40 Uhr, mit ihrem Opel Astra auf der L 3143 von Kämmerzell kommend in Richtung Gläserzell unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die dortige Schutzplanke und prallte danach frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug fing Feuer, das durch Ersthelfer mit einem Feuerlöscher gelöscht wurde.

Die 24-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie kam schwer verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 9.000 Euro. Die L 3143 war in diesem Bereich für rund eine Stunde voll gesperrt.