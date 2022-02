Offenbach Main-Kinzig-Kreis: Die Polizei-News

Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten:

Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge. Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen. Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Einbrecher drangen in Ladengeschäft ein – Offenbach/Kaiserlei

(jm) Einbrecher drangen gewaltsam am Wochenende in ein Ladengeschäft in der Frankfurter Straße ein und stahlen Bargeld aus einem Tresor. Zwischen Samstag (18 Uhr) und Montag (8.25 Uhr) hebelten die Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich auf und gelangten ins Innere des Gebäudes. Anschließend bohrten sie einen dort befindlichen Tresor auf und nahmen das Bargeld mit. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter und hinterließen einen Sachschaden von etwa 2.200 Euro. Zeugen, insbesondere Anwohner oder Passanten im Bereich der einstelligen Hausnummern, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Fahrzeugkontrolle zieht mehrere Anzeige nach sich – Offenbach/Bundesautobahn 3

(aa) Polizeibeamte hatten nach einer Fahrzeugkontrolle am frühen Montagnachmittag auf der Autobahn 3 gleich fünf Anzeigen zu fertigen. Gegen 14.10 Uhr fiel der Zivilstreife ein in Richtung Köln fahrender schwarzer Mercedes auf, den sie schließlich für eine Kontrolle zum Parkplatz Hainbach lotsten. Der 35-jährige Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss. Ein erster Test reagierte positiv auf Kokain und Amphetamin. Zudem ist er wohl nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem sollen der TÜV-Stempel auf dem Kennzeichen sowie der von dem Wiesbadener ausgehändigte Prüfbericht gefälscht worden sein. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Verdachts der genannten Straftaten verantworten. Der Halter des Kombis wurde ebenso angezeigt: wegen Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der mutmaßlichen Manipulationen bezüglich der Hauptuntersuchung für den Mercedes. Auch die Beifahrerin in dem Fahrzeug wurde wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts angezeigt. Die Maßnahmen der Polizeibeamten waren schließlich eine Blutentnahme, die Einbehaltung des Passes der Frau und deren Vernehmungsvorladung sowie die Beschlagnahmungen des hinteren Kennzeichens und des Prüfberichts. Schlussendlich wurde die Weiterfahrt untersagt.

Werkzeug von Ladefläche gestohlen – Heusenstamm

(jm) Ein Firmenauto in der Bürgermeister-Kämmerer-Straße war zwischen Sonntagnachmittag (14 Uhr) und Montagfrüh (6.30 Uhr) Ziel unbekannter Täter. Zunächst kletterten die Diebe auf die Ladefläche des Sprinters und zerstörten anschließend das Vorhängeschloss einer dort befindlichen Lagerbox. Hieraus entwendeten die Täter unter anderem eine Handkreissäge, ein Flexgerät, eine Kettensäge und eine Rührmaschine. Hinweise nimmt die Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

Überfall auf Wettbüro: Angestellte vertreibt Räuber – Mühlheim am Main

(lei) Diesen Überfall hatte er sich wohl anders vorgestellt: Ein 18 bis 20 Jahre alter und schlanker Räuber hat am Montagabend versucht, ein Wettbüro in der Jahnstraße/Ecke Bahnhofstraße auszurauben. Er scheiterte jedoch am beherzten Auftreten der Angestellten und ging leer aus. Der dunkel gekleidete Unbekannte mit OP-Maske betrat gegen 19.20 Uhr die Räumlichkeiten und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Die 23-jährige Angestellte verweigerte dies jedoch und schubste den Täter zurück. In dem Moment, als sie zur Abschreckung einen Baseballschläger unter dem Tresen lediglich hervorholte, ergriff der Kriminelle, der während der Tatausführung dunkle Handschuhe und einen Kapuzenpullover trug, blitzartig die Flucht. Die 23-Jährige, die bei dem Vorfall unverletzt blieb, verständigte anschließend die Polizei. Die Kripo-Ermittler suchen nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Flüchtigen geben können und bitten um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Wer sah die Unfallflucht vor einer Schule? – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagvormittag in der Friedrich-Ebert-Straße, bei der ein geparkter grauer Peugeot 207 beschädigt wurde. Zwischen 7.20 und 14 Uhr war der Peugeot gegenüber einer Schule abgestellt und offenbar beim Vorbeifahren von einem Unbekannten touchiert worden. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen können sich unter Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizei in Seligenstadt melden.

Main-Kinzig-Kreis

Diebe stahlen Werkzeug und Kabel von Baustellen – Hanau, Innenstadt, Lamboy und Wolfgang

(aa) Die Ermittlungsgruppen der Polizeistationen von Hanau I und II sowie Großauheim haben derzeit Baustellendiebstähle auf dem Tisch und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Teil der weiteren Ermittlungen ist auch, ob in allen Fällen dieselben Täter zugange war. Am Wochenende (zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen) waren Diebe im Innenstadtbereich in der Alfred-Delp-Straße in einen Rohbau eingedrungen. Hier nahmen sie gut 25 Meter Starkstromkabel mit. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-120 erbeten. In der Nacht zum Montag waren Diebe in Lamboy in der Robert-Blum-Straße zugange und stahlen Werkzeug. Die Täter kamen zwischen 19 und 7.15 Uhr vermutlich über die Bahngleise der Moselstraße. Anschließend brachen sie vier Container auf und transportierten hochwertiges Werkzeug ab. Darunter befanden sich unter anderem ein Kernbohrgerät, ein Trennjäger und zwei Handkreissägen. Die Ermittler bitten hierzu um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0. Die Großauheimer Ermittler haben drei Einbrüche in Rohbauten beziehungsweise auf Baustellen zu bearbeiten; hierbei hebelten die Diebe zum Teil mehrere Türen auf: Zwischen Samstag und Montag waren die Diebe auf zwei Baustellen in der Benjamin-Franklin-Straße am Werk. Aus den Rohbauten stahlen sie Kabel und Werkzeug. Bereits zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hebelten Täter die Eingangstür zu einem Baustellengebäude in der Maria-Montessori-Allee auf; ob und was gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Zeugen rufen zu diesen Fällen bitte die Polizeistation Großauheim unter der Rufnummer 06181 9597-0 an.

Sperrmüll wurde angezündet – Langenselbold

(aa) Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise zu einem Feuer am frühen Montagmorgen in der Bahnstraße. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren gegen 4.45 Uhr ausgerückt: Unter der Betonterrasse eines Restaurants brannte Sperrmüll, der offensichtlich angezündet worden war. Der Schaden liegt nach erster Schätzung bei 1.000 Euro. Ein Zeuge sah einen etwa 1,85 Meter großen Mann flüchten. Der Täter war dunkel gekleidet, trug eine Mütze und hatte einen Rucksack bei sich. Weitere Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 erbeten.

LKW landet im Straßengraben: Hoher Sachschaden – Steinau an der Straße/Hintersteinau

(lei) Auf etwa 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montagmorgen bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 3292 zwischen Reinhards und Hintersteinau entstanden ist. Ein mit Schotter beladener Muldenkipper kam gegen 8.30 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete links im Straßengraben. Der Lastwagen geriet dabei in Schieflage und musste anschließend mit einem Autokran wieder herausgezogen werden. Der Brummi wurde dabei erheblich beschädigt, insbesondere im Frontbereich und am Fahrwerk. Der 19-jährige Fahrer des Fahrzeugs kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Was die Unfallursache betrifft, so geht die Polizei davon aus, dass der Mann aus Lauterbach in Anbetracht der Witterungsverhältnisse (leichte Eisschicht zum Unfallzeitpunkt) mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Die ebenfalls eingesetzten Feuerwehren aus Steinau, Hintersteinau und Ürzell nahmen im Zuge der Bergungsmaßnahmen noch auslaufende Betriebsmittel auf.