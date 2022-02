Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten:

Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge. Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen. Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Einbrecher suchen Keller auf, Kronberg im Taunus, Schönberg, Mainblick, Sonntag, 20.02.2022, 18:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 13:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in Kronberg-Schönberg in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen letztlich ein Pedelec. Der oder die Täter suchten das Gebäude in der Straße „Mainblick“ auf und gelangten in einem unbeobachteten Moment in die Kellerräume. Zunächst brachen sie einen Kellerverschlag auf, aus dem sie jedoch ersten Ermittlungen zufolge keine Gegenstände entwendeten. Im Anschluss suchten die Unbekannten einen Abstellraum für Fahrräder auf und stahlen ein silbernes Zweirad der Marke „PowerPac“ im Wert von rund 1.300 Euro. Danach gelang den Dieben die Flucht.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Einbruchsversuch in Handwerksbetrieb, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, Samstag, 19.02.2022, 13:00 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 10:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht in eine Schneiderei in Königstein einzubrechen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt begaben sich die Täter zu dem Betrieb in der Wiesbadener Straße und machten sich an der Eingangstür zu schaffen. Der Versuch, die Tür aufzuhebeln schlug fehl, sodass die Unbekannten unverrichteter Dinge die Flucht antraten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Brände von Mülltonnen, Bad Homburg v. d. Höhe, Alte Weinstraße / Im Eschbachtal, Montag, 21.02.2022, 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr

(fh)Am Montagabend steckten Unbekannte an verschiedenen Örtlichkeiten in Bad Homburg Großraummülltonnen in Brand. Zwischen 19:00 Uhr und 19:20 Uhr brannten sowohl in der Straße „Alte Weinstraße“ als auch in der Straße „Im Eschbachtal“ jeweils eine Mülltonne. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Behältnisse von Unbekannten auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt worden waren und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Durch die Feuerwehr konnten die Brände umgehend gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

Unfall beim Einbiegen, Usingen, Bundesstraße 275, Montag, 21.02.2022, 15:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B275 bei Usingen ein Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Beteiligte leicht verletzten. Gegen 15:00 Uhr befuhr eine 53-jährige Weilroderin mit ihrem BMW die Bundesstraße in Richtung Usinger Zentrum. Zeitgleich beabsichtigte ein 22-Jähriger mit seinem BMW von der „Südtangente“ kommend auf die Bundesstraße aufzufahren und übersah dabei ersten Erkenntnissen zufolge den BMW der Weilroderin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge in dessen Verlauf sich beide Beteiligte leicht verletzten. Sie mussten im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge trugen einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro davon und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden,

Baum auf Fahrbahn führt zu Unfall mit Verletzten, Friedrichsdorf, L3041 Zum Köpperner Tal, Montag, 21.02.2022, 22:45 Uhr

(fh)Am späten Montagabend sorgte ein umgefallener Baum auf der L3041 im Bereich „Zum Köpperner Tal“ in Friedrichsdorf für einen Unfall mit zwei Fahrzeugen. Gegen 22:45 Uhr blockierte der besagte Baum die komplette Fahrbahn der Landesstraße 3041 zwischen dem „Lochmühlenweg“ und Köppern. Eine 18-Jährige aus dem Wetteraukreis näherte sich mit ihrem Ford Fiesta aus Richtung „Lochmühlenweg“ dem Baum und schaffte es ersten Ermittlungen zufolge nicht mehr rechtzeitig zu bremsen. Sie kollidierte mit dem Baum, durchtrennte diesen und stieß darüber hinaus mit einem Mini Cooper einer 56-Jährigen zusammen, welche sich aus der entgegengesetzten Richtung dem Baum genähert hatte und im Begriff war zu wenden. Die beiden Frauen verletzten sich bei dem Zusammenstoß und musste jeweils zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle zugegen. Letztlich konnten die beiden Fahrzeuge abgeschleppt und der Baum von der Fahrbahn geräumt werden.