Verkehrskontrollen zur Fastnachtszeit

Auch wenn in diesem Jahr über die Fastnachtszeit viele Veranstaltungen nicht stattfinden werden, sorgt die Polizei Westhessen in diesen Tagen für Sicherheit im Straßenverkehr.

Nach wie vor gilt, dass die Teilnahme am Straßenverkehr unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen ist. Aus diesem Grund werden die Beamtinnen und Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern werfen.

Wer sich ans Steuer eines Autos setzt, sollte nur absolut nüchtern fahren. Zum Thema Alkohol und Straßenverkehr hier noch einmal die wichtigsten Fakten:

Für Führerscheinneulinge in der Probezeit und alle unter 21 Jahren gilt grundsätzlich die 0,0-Promille-Grenze. Für alle anderen kann aber bereits ab 0,3 Promille der Führerschein in Gefahr sein. So muss man bei einem Unfall oder Ausfallerscheinungen auch bei diesem Wert mit einem entsprechenden Strafverfahren rechnen. Genau wie bei der sogenannten absoluten Fahruntüchtigkeit ab 1,1 Promille. Hier heißt es dann: Blutentnahme und Führerschein weg – hinzu kommen Punkte in Flensburg und eine teure Geldstrafe. Ab 0,5 Promille begeht man schon eine Ordnungswidrigkeit. Mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot sind die Folge. Restalkohol am nächsten Morgen: Wer nach einer durchgefeierten Nacht nur ein paar Stunden schläft, hat am nächsten Morgen unter Umständen noch Restalkohol im Blut, denn der Körper baut durchschnittlich nur etwa 0,1 Promille pro Stunde ab. Gerät man damit in eine Kontrolle, kann das unangenehme Folgen haben. Im Zweifel sollte man am Morgen das Auto lieber stehen lassen. Auch Drogen wie Cannabis, Ecstasy und andere illegale Substanzen werden von den Polizisten bei Verkehrskontrollen erkannt. Den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern drohen hier neben dem Verlust der Fahrerlaubnis auch noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes.

Brand in leerstehendem Wohnhaus,

Bad Camberg, Frankfurter Straße, Festgestellt: 21.02.2022, 12.50 Uhr,

(pl)Am Montagmittag kam es in einem leerstehenden Wohnhaus in der Frankfurter Straße in Bad Camberg zu einem Brand. Ein Zeuge wurde gegen 12.50 Uhr auf die Rauchentwicklung aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Die im Haus in Brand geratenen Gegenstände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass es zu keinem weiteren Gebäudeschaden kam. Derzeit kann eine vorsätzliche Verursachung des Brandes nicht ausgeschlossen werden. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Umgestürzter Baum verursacht Verkehrsunfall, Weilmünster, Landesstraße 3054, 21.02.2022, 13.40 Uhr,

(pl)Am frühen Montagnachmittag wurden auf der L 3054 in einem Waldstück zwischen Weilmünster und Laubuseschbach zwei Fahrzeuge durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Ein 60-jähriger Mercedesfahrer und ein 59-jähriger Transporterfahrer waren gegen 13.40 Uhr in entgegengesetzten Richtungen auf der Landesstraße unterwegs, als plötzlich der Baum auf die Fahrbahn fiel und mit den dort entlangfahrenden Autos kollidierte. Die zwei Fahrer wurden nicht verletzt, es entstand jedoch Gesamtschaden von über 5.000 Euro. Die L 3043 musste für die Zeit der Bergungsarbeiten bis ca. 14.15 Uhr gesperrt werden.

Geschwindigkeitsmessung,

Löhnberg, Bundesstraße 49, 22.02.2022, 09.45 Uhr bis 11.25 Uhr,

(pl)Insgesamt 31 Geschwindigkeitsüberschreitungen stellten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Dienstagvormittag bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der B 49 bei Löhnberg fest. Bei der rund 1 ½ Stunden dauernden Kontrolle wurden in Fahrtrichtung Wetzlar insgesamt 623 Fahrzeuge gemessen. Spitzenreiter an diesem Tag waren ein Pkw mit 120 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 km/h und ein Lkw mit 95 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 60 km/h. Außer mit einem Bußgeld und Punkten muss die Person, die so schnell mit dem Lkw unterwegs war, nun auch mit einem Fahrverbot rechnen.