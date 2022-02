Aufgrund spiegelglatter Fahrbahn überschlagen

Gemarkung Langwieden (ots) – Am frühen Dienstagmorgen verliert eine Fahrerin

eines Mini auf der L465 in der Gemarkung Langwieden auf winterglatter Fahrbahn

die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kommt in der Folge nach rechts von der

Fahrbahn ab, wo sich ihr Fahrzeug im abschüssigen Straßengraben überschlägt und

schließlich zum Stehen kommt. Die Fahrzeugführerin wird nach derzeitigem Stand

leicht verletzt und wird durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen

Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Das verunfallte Fahrzeug muss durch

einen Kran geborgen werden.|pilan-wi

Mit Einkaufswagen Schaden verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots) – Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mainzer Straße

stellte ein Kunde seinen PKW am Montagmorgen ab und ging einkaufen. Als der Mann

wieder an seinen Wagen zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an seinem

linken, hinteren Kotflügel fest. Der Verursacher des Schadens streifte offenbar

mit einem Einkaufswagen den geparkten grauen Audi und kümmerte sich nicht weiter

um den Schaden. Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen in der Zeit zwischen

09:20 Uhr und 09:45 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich

bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Nummer 0631 369-2150 zu

melden.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Otterberg (ots) – Zu einem Unfall kam es am späten Montagabend in der

Hauptstraße in Otterberg. Ein 54-jähriger Fahrer eines PKW übersah beim Abbiegen

in eine Seitenstraße die entgegenkommende Fahrzeugführerin. Es kam zum

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 29-jährige Frau wurde hierbei leicht

verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge der beiden

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da bei dem Mann aus

Kaiserslautern Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste er die Beamten auf die

Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein

wurde sichergestellt. Auf ihn kommt außerdem ein Strafverfahren wegen

fahrlässiger Körperverletzung zu. Während der Unfallaufnahme wurde die

Unfallstelle durch die Feuerwehr Otterberg abgesichert.

Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Kaiserslautern (ots) – Zu einem Unfall ist es am späten Montagabend direkt vor

der Mall gekommen. Gleich mehrere Notrufe gingen am Abend bei der Polizei ein.

Die Beamten stellten vor Ort in der Straße Fackelrondell, direkt vor der Mall,

einen verunfallten PKW fest. Laut Zeugenaussagen befuhr die Fahrerin eines BMW

X5 zunächst die Richard-Wagner-Straße in Richtung Fackelrondell. Beim Abbiegen

mit überhöhter Geschwindigkeit verlor die 18-jährige Fahrerin offenbar die

Kontrolle über ihren PKW und prallte zunächst gegen einen Bordstein. Der Wagen

überschlug sich und kam letztlich an einem Baum auf einer Grünfläche zum Stehen.

Die Fahrerin sowie drei weitere PKW-Insassen wurden nicht verletzt. Auch weitere

Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf

10.000 EUR geschätzt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter

zur Unfallstelle beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen gesucht… Unfallhergang nicht geklärt….

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstagmorgen, kam es auf der BAB 6 in

Richtung Saarbrücken, zu einem ungewollten Kontakt zwischen einem 40-Tonnen

Sattelzug und einem SMART. Beide Fahrzeugführer machen widersprüchliche Angaben

zum Unfallhergang. Demnach soll die 58-jährige SMART-Fahrerin, ohne auf den

fließenden Verkehr geachtet zu haben, an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost

aufgefahren sein und den auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug

seitlich gestreift haben. Die SMART-Fahrerin hingegen gibt an, dass sie sich

bereits auf dem rechten Fahrstreifen befand, als der 47-jährige Fahrer des

Sattelzuges vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte und sie

dabei seitlich touchierte. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden

gebeten sich bei der Autobahnpolizei Kaiserslautern zu melden.