Boot kentert bei starker Strömung – Besatzung rettet sich ans Ufer

Kassel (ots) – Die derzeit starke Strömung der Fulda war die Ursache eines Bootsunfalls am Dienstag 22.02.2022. Bei Gewässervermessungsarbeiten kenterte gegen 09:15 Uhr ein mit zwei Personen besetztes Arbeitsboot in Nähe der Ortslage Breitenbach bei Fulda-km 3,2.

Die beiden 34 und 54-jährigen Besatzungsmitglieder konnten sich schwimmend und unverletzt ans Ufer retten. Beide Personen trugen Schwimmwesten. Das Motorboot trieb anschließend noch bis zum Wehr in Rotenburg (Fulda-km 12,36) ab.

Eine Bergung des Bootes gestaltet sich aufgrund des vorherrschenden Wasserstandes und der starken Strömung schwierig. An Bord befinden sich ca. 15 Liter Kraftstoff. Zu einem Austritt und einer damit verbundenen Verunreinigung des Gewässers kam es bisher nicht.

Die Ermittlungen bzw. Maßnahmen des zuständigen Wasserschutzpolizeiposten Kassel dauern an.

Quelle: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Drei Autos in Süsterfeld-Helleböhn aufgebrochen

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag 22.02.2022 in Süsterfeld-Helleböhn 3 Autos aufgebrochen. Zwar machten die Täter kaum Beute, sie richteten mit ihrem Vorgehen jedoch mehrere Hundert Euro Schaden an.

Zunächst waren die Beamten des Polizeireviers Süd-West am heutigen Dienstagmorgen von einem Autobesitzer in den Kellerwaldweg gerufenen worden. An seinem dort abgestellten blauen Ford Fiesta hatten die Täter eine Scheibe eingeschlagen und eine Tasche sowie den Fahrzeugschein gestohlen. Wenig später meldeten sich die Besitzer eines grauen Audi A6 aus der Leuschnerstraße und eines grauen Seat Ateca aus der Meißnerstraße, deren Fahrzeuge auf gleiche Art und Weise aufgebrochen wurden.

Wann genau in der Nacht die Taten stattfanden, ist bis dato noch ungeklärt.

Die weiteren Ermittlungen zu den drei Auto-Aufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Baggersteuergerät aus Baucontainer gestohlen

Fuldatal (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher haben am Wochenende auf einer Baustelle an der Fuldataler Schleuse Wahnhausen ihr Unwesen getrieben. Sie öffneten gewaltsam einen Baucontainer, aus dem sie ein Baggersteuergerät für Unterwasserarbeiten und dazugehörige Antennen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro stahlen. Die Kasseler Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, hatte sich die Tat auf der Baustelle an der B 3 in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 14 Uhr, und Montagmorgen 07 Uhr, ereignet. Wann genau in diesem Zeitraum der Einbruch stattgefunden hat, ist noch unklar.

Neben dem aufgebrochenen Gerätecontainer gingen die Täter auch den Bürocontainer der Baufirma gewaltsam an, konnten diesen aber nicht öffnen. Es ist davon auszugehen, dass die Einbrecher zum Abtransport des Diebesguts ein Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die am Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Baustelle gemacht haben oder den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter sowie ein genutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen