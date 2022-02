Mit Waffe gedroht

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(fue) – Am Montag 21.02.2022 wurde ein 40-jähriger Wohnsitzloser in einer Übernachtungsstätte am Eschenheimer Tor wegen seines renitenten Verhaltens abgewiesen. Gegen 22.25 Uhr kehrte er in die Einrichtung zurück, zog eine Pistole hinter seinem Rücken hervor und bedrohte mit den Worten “Ich schieße dich!”.

Ein Zeuge warf daraufhin einen Mülleimer auf den 40-Jährigen, der daraufhin aus seinem Rollstuhl fiel und die Waffe verlor. 3 Sicherheitsmitarbeiter der Einrichtung und zwei Rettungssanitäter, befanden sich in anderer Sache vor Ort und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Wie sich dann zeigte, handelte es sich bei der Pistole um ein Softairmodell. Das Magazin war leer, der Tatverdächtige führte keine Munition mit sich.

Versuchter schwerer Raub – 42-Jähriger festgenommen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(dr) – Am Sonntagabend 20.02.2022 versuchte ein 42-jähriger Mann eine 37-jährige Frau in Sachsenhausen auszurauben. Er steht im Verdacht, die Frau bei der Tat mit einer Rasierklinge verletzt zu haben. Polizeikräfte nahmen den Mann noch vor Ort fest.

Die Geschädigte, welche zu Fuß aus der Innenstadt kam, befand sich zunächst auf dem Eisernen Steg und überquerte den Main in Richtung Sachsenhausen. Sie verließ die Fußgängerbrücke gegen etwa 22:10 Uhr in Richtung Schulstraße.

Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ihr der 42-jährige Beschuldigte und umklammerte sie von hinten. Er forderte von ihr Bargeld und durchsuchte dann ihre Handtasche. Die 37-Jährige setzte sich jedoch zur Wehr und schrie um Hilfe.

Ein Sicherheitsmitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Krankenhauses bemerkte die Hilferufe und kam herbeigeeilt, sodass der Mann von der Frau abließ. Alarmierten Polizeikräften gelang es in der Folge, den Angreifer in der Schulstraße festzunehmen.

Die Geschädigte erlitt bei der Tat mehrere Schnittverletzungen und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Eine am Tatort aufgefundene Rasierklinge konnte von Polizeibeamten sichergestellt werden.

Die Polizei lieferte den 42-jährigen Mann, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, für die weiteren Maßnahmen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein, um ihn richterlich vorführen zu lassen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

26-Jähriger beraubt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt-Ostend (ots)-(ro) – Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag 19.02.2022 raubte ein französisch sprechender Mann unter Einsatz von Pfefferspray das Handy eines 26-Jährigen im Ostend und flüchtete in Begleitung eines weiteren Mannes.

Gegen 04.10 Uhr sprach ein 26-jähriger Mann eine Streife des 5. Polizeireviers in der Pfingstweidstraße an und äußerte, kurz zuvor beraubt worden zu sein. Seinen Angaben zufolge hatte er an der Ecke Pfingstweidstraße/Friedberger Anlage telefoniert, als sich ihm 2 fremde Männer näherten.

Nachdem einer der Männer zuerst in französischer Sprache nach dem Weg fragte, sprühte er kurz darauf Pfefferspray ins Gesicht des 26-Jährigen. Der Täter riss ihm dabei sein Iphone 12 aus der Hand. Gemeinsam mit dem Begleiter rannte der Aggressor zu Fuß in die Grünanlage “Friedberger Anlage”, wo beiden Männern trotz der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen die Flucht gelang.

Personenbeschreibungen:

Angreifer: männlich, etwa 190 cm groß, circa 25 Jahre alt, schmale Statur, lockige und schwarze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke und Jeans.

Begleiter: männlich, etwa 160 cm groß, circa 20 bis 30 Jahre alt, schwarze Jacke der Marke “Alpha Industries”, schwarze Hose, weiße Socken der Marke “Adidas”, grüne Schuhe.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat und/oder den beiden Unbekannten geben können, sich unter Tel: 069/755-51499 zu melden.

Smartphone entwendet

Frankfurt-Westend (ots)-(fue) – Eine 21-jährige Frau war am Montag 21.2.2022 gegen 18.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Kettenhofweg. Dabei hörte sie über einen Kopfhörer Musik, der über Bluetooth mit ihrem Smartphone verbunden war. In Höhe des Anwesens Nummer 5 trat ein dunkelhäutiger Mann an sie heran und fragte in aggressiver Art nach dem Bahnhof.

Dabei trat er unmittelbar vor die Frau. Die 21-Jährige entfernte sich von dem Unbekannten und auch dieser setzte seinen Weg fort. Nun musste die Geschädigte feststellen, dass die Verbindung ihres Kopfhörers mit dem Smartphone abriss.

Als sie nachschaute, musste sie feststellen, dass ihr Smartphone, ein weißes iPhone 12 Pro Max, im Wert von rund 1.100 EUR, aus der linken Außentasche ihrer Jacke gestohlen worden war.

Täterbeschreibung:

20-26 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Dunkle Hautfarbe, schlank, kurze, schwarze Haare, sprach Deutsch mit starkem Akzent. Komplett schwarz gekleidet.

