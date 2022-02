Ludwigshafen (ots) – Am Montag 21.02.2022 gegen 17:30 Uhr, lief eine 32-jährige Mutter mit ihrem Kinderwagen die Bismarckstraße entlang. Als sie in ihre äußere Jackentasche griff, berührte sie plötzlich eine fremde Hand. Es war die Hand eines fremden Mannes, der ebenfalls gerade in ihre Tasche griff.

Als sie ihn anschrie, flüchtete der 23-Jährige in Richtung Rathauscenter ohne Beute.

Die 32-Jährige informierte daraufhin sofort die Polizei. Die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann auffinden und nahmen ihn mit zur Dienststelle.

Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.