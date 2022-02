Brand auf einem Balkon eines Hochhauses endet glimpflich

Am Nachmittag es 21.02.2022 wurde die Feuerwehr Mainz gegen 14:20 Uhr zu einem Feuer auf einem Balkon eines Hochhauses gerufen. Mehrere Anrufer meldeten den Brand auf einem Balkon telefonisch der Feuerwehrleitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz.

Bei Eintreffen der alarmierten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr bestätigte sich der gemeldete Brand. Ein Balkon im 1. Obergeschosses des Hochhauses stand in Flammen, zudem waren bereits Teiles des Flures im Inneren verraucht. Die Bewohner der betroffenen und umliegenden Wohnungen konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Mit mehreren Trupps wurde umgehend eine Brandbekämpfung von innen und von außen über die Drehleiter eingeleitet. Das Feuer konnte nach wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch das Eindringen des Feuers in den Wohnbereich wurde die Wohnung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und stark verraucht. Durch Lüftungsmaßnahmen konnte eine weitere Rauchausbreitung verhindert werden und das 1. Obergeschoss im Verlauf des Einsatzes entraucht werden. Der restliche Teil wurde auf eine Rauch- und Brandausbreitung überprüft, ohne Feststellung.

Im Verlauf des Einsatzes konnten zwei vermisste Kaninchen, augenscheinlich unbeschadet gerettet werden. Diese werden durch die Bewohner vorsorglich einem Tierarzt vorgestellt.

Die Bewohner wurden während des Einsatzes durch den Leitenden Notarzt gesichtet und durch den Rettungsdienst betreut. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Ebenso wurde niemand in ein Krankenhaus transportiert.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.

Der Einsatz konnte nach etwa 90 Minuten beendet werden.

Vor Ort tätig waren neben der Berufsfeuerwehr mit beiden Löscheinheiten beider Feuerwachen, die Freiwilligen Feuerwehren Gonsenheim und Finthen. Darüber hinaus waren mehrere Rettungswagen, die Abschnittsleitung Gesundheit mit Organisatorischem Leiter und Leitendem Notarzt alarmiert, wobei die Abschnittsleitung Gesundheit nur in Teilen zum Einsatz kam.

Unfall mit Polizeimotorrad

Mainz-Neustadt – 21.02.2022, 12:25 Uhr

Am Montagmittag kam es in der Rheinallee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

Fahrradfahrer und einem Polizeimotorrad. Der 27-jährige Polizeibeamte war mit

seinem Dienstmotorrad auf der Rheinallee in Richtung Mainz Mombach unterwegs.

Gegen 12:25 Uhr musste der Kradfahrer an einer roten Ampel an der Einmündung zur

Frauenlobstraße anhalten. Als die Ampel auf Grün schaltete und der Polizeibeamte

gerade angefahren war, überquerte plötzlich ein 18-Jähriger Fahrradfahrer die

für ihn vermutlich rot zeigende Fußgängerampel. Dem Polizeibeamten war es nicht

mehr möglich auszuweisen und es kam zur Kollision mit dem Fahrradfahrer, wobei

beide zu Fall kamen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Fahrradfahrer

leicht am Arm verletzt. Der Motorradpolizist zog sich Beinverletzungen zu. Beide

wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Mainz, Neustadt – Mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt

Mainz – Neustadt – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden der Mainzer

Polizei mehrere brennende Mülltonnen in der Mainzer Neustadt gemeldet.

An einem Müllsammelplatz in der Sömmeringstraße standen beim Eintreffen der

Mainzer Polizei drei 240l und eine 1000l Mülltonne in Vollbrand. Weitere

brennende Mülltonnen fanden sich in direkter Umgebung.

Auch in der Mozartstraße und Richard-Wagner-Straße wurden in der Nacht brennende

Mülltonnen festgestellt. Die Tonnen befanden sich hier alle in einem

Müllverschlag. Die Brände konnten durch die eingesetzten Streifen nicht unter

Kontrolle gebracht werden. Erst durch die Feuerwehr wurden sie letztendlich

gelöscht.

Insgesamt wurden sieben Mülltonnen beschädigt, wovon vier Mülltonnen vollständig

abgebrannt sind. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Bislang gibt keine Täterhinweise. Eine Nahbereichsfahndung in der Nacht verlief

negativ.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten, sich mit der

Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-65363, in Verbindung zu setzen.

Wildwest auf der Autobahn

A 61/Rheinhessen – Weil zwei 50- und 57-jährige Fahrer von PKW mit

gegenseitig als gefährlich erachteter Fahrmanöver nicht einverstanden waren,

gerieten die beiden am 19.2.2022 gegen 8:20 Uhr auf dem Parkplatz Steingewann in

der Gemarkung Welgesheim aneinander. Als die hinzugerufene Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auf dem Parkplatz ankam, fanden sie den

57-Jährigen mit einer ordentlichen Beule und einer Platzwunde am Kopf vor. Die

beiden Streithähne beschuldigten sich vor Ort mit gegenseitigen Vorwürfen, sich

auf der A 61 in Richtung Koblenz rechts überholt und den anderen ausgebremst zu

haben. Darüber seien sie wohl auf den Parkplatz gefahren, um den Vorfall zu

klären. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der

57-Jährige wurde nach der Sachverhaltsaufnahme in ein Krankenhaus verbracht.

Beide müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen. Die Polizei ermittelt

nun den Tathergang und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06701-9190.

Einbruch in Vereinsheime

Dexheim, Ludwigshöhe, Uelversheim

In der Nacht von Freitag – Samstag, 19.-20.02.22 kommt es zu drei Einbrüchen in die Vereinsheime in Dexheim, Ludwigshöhe und Uelversheim. Der/die Täter gelangen durch Aufhebeln von Türen in die Innenräume, die durchsucht werden. Alle Vereinsheime liegen in Ortsrandlage an den Sportplätzen. Teilweise wird sehr brachial vorgegangen. In Ludwigshöhe wird eine massive Außentür samt Außenrahmen aus der Wand gebrochen. In Dexheim wird zusätzlich eine Fensterscheibe eingeworfen, nachdem die Tür nicht aufgehebelt werden konnte. In Dexheim und Uelversheim wird augenscheinlich nichts entwendet. In Ludwigshöhe wird ein Beamer und Bargeld aus der Kasse entwendet. Zum Gesamtschaden kann derzeit noch nichts gesagt werden, dürfte sich aber im 4-stelligen Bereich belaufen. Die Polizei Oppenheim bittet um Hinweise, unter der Tel.-Nr. 06133-9330 , zu verdächtigen Beobachtungen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Grolsheim, 20.02., Alzeyer Straße, 15:00 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurde ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums. Der Fahrer leugnete dies, ein positiver Drogentest strafte ihn allerdings Lügen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel den Eltern übergeben. Der Fahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gensingen, 20.02., L400, 19:35 Uhr. Ein 19-Jähriger befuhr die L400 in Fahrtrichtung Gensingen. In Höhe der Gemarkung Gensingen überholte er ein Mofa und scherte aufgrund eines entgegenkommenden PKWs zu früh ein. Er kam mit seinem Außenspiegel an den Arm des 14-Jährigen Mofa-Fahrers, welcher daraufhin zum Sturz kam. Er und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 20.02., A60, 13:35 Uhr. Nach Eingang einer Mitteilung eines in Richtung A60 fahrenden E-Scooters, konnte die Streife den 32-jährigen Fahrer im Auffahrtsbereich antreffen. Der Mann wollte über die Autobahn nach Mainz fahren. Er konnte keinerlei Dokumente und Kennzeichen vorlegen. Der Roller samt Schlüssel wurde sichergestellt. Eine Recherche ergab, dass das kleine Fahrzeug bis zu 45 km/h erreichen konnte.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 20.02., Venarey-Les-Laumes-Platz, 11:13 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt erblickten die Beamten einen VW Golf mit entstempeltem Kennzeichen. Es stellte sich heraus, dass das Fahrzeug seit dem 16.02. außer Betrieb gesetzt war. Dem Fahrzeugführer wurden die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Mehrere Autos zerkratzt

Guntersblum, Mühlstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 19.-20.02.22, werden in der Mühlstraße drei hintereinander geparkte Pkw zerkratzt. Mittels spitzem Gegenstand wird an allen drei Fahrzeugen die linke Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beträgt je Fahrzeug schätzungsweise 1.000,- Euro. Hinweise zu Beobachtungen oder den Tätern nimmt die Polizei Oppenheim, Tel.: 06133-9330, entgegen.

Auto zerkratzt

Nackenheim, Birkenweg

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.-19.02.22, wird in der Birkenstraße ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der/die Täter zerkratzen mittels eines spitzen Gegenstandes die Beifahrerseite des Pkw. Bereits in der vergangenen Woche kam es zu gleichen Vorfällen in der Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Oppenheim unter der Tel.-Nr.: 01633-9330 entgegen.