Sturmschäden in der Wormser Innenstadt – mehrere Gebäude und PKW beschädigt

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen 03:30 Uhr die Polizei alarmiert, da in der Speyerer Straße Ecke Gutleutstraße in Worms zwei Kanthölzer durch den Sturm auf einen PKW aufgeschlagen seien. Vor Ort zeigte sich ein deutlich größeres Schadensbild, weshalb auch die Feuerwehr Worms hinzugezogen werden musste. Offensichtlich hatten sich durch den Sturm Eternitplatten und Dachgebälk von einem Gebäude gelöst, welche in einem weiteren Gebäude eingeschlagen sind. Auch wurde die Hausfassade eines dritten Gebäudes beschädigt. Durch herabfallende Teile wurden ebenso mehrere geparkte PKW in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Es wurden Nachrichten an den beschädigten Fahrzeugen hinterlassen. Die Fahrzeughalter werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.