Karlsruhe – Unbelehrbarer 30-Jähriger in einer Nacht gleich zwei Mal alkoholisiert auf E-Scooter erwischt

Karlsruhe (ots) – Ein alkoholisierter 30-Jähriger wurde in der Nacht zu Sonntag

innerhalb von drei Stunden gleich zwei Mal auf einem E-Scooter erwischt, wobei

er jeweils auch noch auffiel, da er unerlaubterweise mit einem Mitfahrer

unterwegs war.

Der E-Scooter-Fahrer und sein 26-jähriger Sozius wurden zunächst am späten

Samstagabend kurz vor Mitternacht durch eine Streife des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz auf der Kaiserstraße gestoppt. Der deutlich alkoholisierte

30-Jährige musste daraufhin die Beamten auf das Revier begleiten und eine

Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Trotz dieses Erlebnisses geriet der offenbar unbelehrbare Verkehrsteilnehmer

etwa drei Stunden nach der ersten Kontrolle erneut ins Visier der Polizei, als

er abermals mit seinem 26-jährigen Mitfahrer auf einem E-Scooter die Rüppurrer

Straße befuhr. Auch diesmal ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5

Promille, weswegen der Mann nochmals die Polizei begleiten musste, diesmal auf

das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, um dort erneut eine Blutprobe

abzugeben.

Der 30-Jährige muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Außerdem erwarten ihn Ordnungswidrigkeitenanzeigen durch den Transport einer

weiteren Person auf einem E-Scooter.

Waghäusel-Kirrlach – Katze verursacht Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 09:15 Uhr auf der

Heidelberger Straße in Waghäusel-Kirrlach entstand ein Sachschaden von etwa

10.000 Euro, nachdem eine 18-jährige Fahranfängerin einer Katze auswich.

Nach Angaben der 18-Jährigen befuhr sie mit ihrem Mercedes die Heidelberger

Straße in östliche Richtung, als auf Höhe der Hausnummer 40 eine Katze die

Straße kreuzte. Daraufhin wich die Pkw-Fahrerin nach links aus und stieß mit

einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der Aufprall war so

heftig, dass das geparkte Fahrzeug auf einen weiteren geparkten Pkw geschoben

wurde. Zudem überschlug sich infolge der Kollision das Fahrzeug der 18-Jährigen

und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die junge Frau blieb

augenscheinlich unverletzt, sie wurde aber sicherheitshalber zur weiteren

Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Karlsruhe – Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Sonntag in

mehrere Kellerabteile von Mehrfamilienhäuser im Bereich der Sophienstraße und

der Wichernstraße ein und verursachten dabei einen Sachschaden von circa 1.000

Euro.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren die Hauseingangstüren entweder

unverschlossen, oder Hausbewohner öffneten die Türe über das elektronische

Türschloss. Innerhalb der Mehrfamilienhäuser hebelten die Täter anschließend die

Kellerabteile vermutlich mit einem Schraubenzieher auf. In den insgesamt vier

Objekten wurden annähernd 20 Kellerabteile aufgehebelt. Über das erbeutete

Diebesgut liegen zurzeit noch keine genauen Informationen vor.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier West unter 0721 666-3611 zu

melden. Es wird zudem an die Hausbewohner appelliert, die Hauseingangstüren

nachts verschlossen zu halten und erst auf Nachfrage ihnen bekannten Personen zu

öffnen.

Philippsburg – Pferdeanhänger in Philippsburg entwendet – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Einen silber-roten Pferdeanhänger erlangten bislang unbekannte

Täter am Freitagabend in Philippsburg.

Der Pferdeanhänger der Firma Thiel befand sich auf dem Gelände eines Reitvereins

in der Straße Lochwiesen und wurde dort zwischen 20:00 Uhr und 21:45 Uhr

entwendet. Der Wert des Anhängers beläuft sich auf ungefähr 7.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter der 07256

93290 entgegen.

Karlsruhe – Zwei Angriffe auf Polizeibeamte im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Bei zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte in Durlach

und im Bereich des Karlsruher Marktplatzes wurde am Samstag ein Polizist leicht

verletzt.

Bereits in der Nacht zum Samstag wollten Beamte des Polizeireviers Durlach gegen

00.20 Uhr einen Ehestreit in Durlach-Aue schlichten, was dem deutlich

alkoholisierten Ehepaar wohl gar nicht recht war. Bei der Feststellung seiner

Personalien ging zuerst der 57-jährige Ehemann in Boxerhaltung auf die beiden

Polizisten los. Als dieser daraufhin festgenommen werden sollte, griff nun auch

noch die 43-jährige Ehefrau die Beamten an. Erst unter großem Kraftaufwand

gelang es den Polizeibeamten, beide Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Dabei

wurde ein Polizist leicht verletzt. Da sich der Ehemann auch im weiteren Verlauf

nicht beruhigte, musste er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle

verbringen.

Gegen 13.50 Uhr randalierte ein 34-jähriger Mann im Bereich des Karlsruher

Marktplatzes, indem er offenbar Fahrräder umstieß und Passantinnen aggressiv

belästigte. Zudem stand er im Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Als

er daraufhin kontrolliert werden sollte, schlug der Aggressor in Richtung der

Polizeibeamten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Randalierer

weiterhin Widerstand und beleidigte die Beamten. Glücklicherweise wurde hierbei

niemand verletzt. Da sich der Mann weiter aggressiv zeigte, konnte er nicht in

der Innenstadt belassen werden und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Eggenstein-Leopoldshafen – Betrunkener verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) – Ein 69-jähriger Autofahrer verursachte am Samstag gegen 18.20

Uhr wohl unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall im Ostring.

Offensichtlich kam der 69-Jährige mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nach dem Austausch der

Personalien habe der vermeintliche Unfallverursacher sein Fahrzeug geparkt und

sich zu Fuß entfernt. Die herbeigerufene Polizei konnte den Flüchtenden kurz vor

seiner Wohnanschrift antreffen.

Ein durchgeführter Alkoholtest bei dem Beschuldigten ergab etwa 1,4 Promille.

Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 2.500 Euro.

Der 69-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

rechnen und möglicherweise noch wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort

rechnen.

Karlsruhe – Zwei junge Männer greifen Autofahrer an und verletzen ihn mit Schlagstöcken

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte junge Männer griffen am Samstag gegen

18.30 Uhr in der Hans-Thoma-Straße einen 33-jährigen Autofahrer an und

verletzten ihn nicht unerheblich.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz habe

einer der beiden Unbekannten zunächst eine Bierdose aus dem Auto geworfen.

Hierauf hupte der 33-Jährige wohl. Dies hatte augenscheinlich zur Folge, dass

der Fahrer verärgert ausstieg, die Autotür des Hupenden aufriss und ihn

offensichtlich mit einem Schlagstock schlug. Kurz darauf sei dessen Begleiter

dazu gekommen und beide hätten gemeinsam mit Schlagstöcken auf den 33-Jährigen

eingeschlagen. Er wurde hierdurch verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Die Polizei leitete umfangreiche Ermittlungen zur Ergreifung des Duos ein.

Bretten – Widerstand bei Festnahme

Während einer Fahrzeugkontrolle in Bretten leistete ein betrunkener 28-Jähriger

am Samstagnacht heftigen Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizeibeamten.

Aufgrund mehrerer bestehender Haftbefehle wurde er später in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der 28-Jährige wurde gegen 23.45 Uhr zusammen mit zwei Freunden im Auto von

Polizisten auf einem Parkplatz in Bretten kontrolliert. Er rannte sofort aus dem

Fahrzeug und konnte nach kurzer Verfolgung von einem Polizisten eingeholt

werden. Nachdem er versucht hatte, der Festnahme mit gezielten Faustschlägen und

einer weiteren kurzen Flucht zu entgehen, griff er erneut den Beamten an. Erst

durch den Einsatz von Reizgas und dem Schlagstock, gelang es schließlich den

28-Jährigen zu fixieren.

Eine Überprüfung seiner Personalien ergab schließlich mehrere Ausschreibungen

zur Festnahme im Zusammenhang mit Betäubungsmittelhandel. Zuvor hatte der Mann

noch versucht, seine wahre Identität durch die Angabe falscher Personalien zu

verschleiern.

Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 1,2 Promille.

Der 28-Jährige Mann wurde aufgrund der Ausschreibungen in eine

Justizvollzugsanstalt gebracht. Wegen des tätlichen Angriffs beziehungsweise der

Widerstandshandlungen wird er angezeigt. Seine leichten Verletzungen, die er

sich beim Gerangel zuzog, bedurften keiner ärztlichen Behandlung. Der

Polizeibeamte wurde nicht verletzt.

Pfinztal- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie an Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag haben bislang Unbekannte in

Berghausen insgesamt 17 Fahrzeug mutwillig beschädigt.

Nach bisherigem Sachstand beschädigten die Täter mit einem unbekannten spitzen

Gegenstand die Fahrzeuge, welche entlang der Schlossgartenstraße geparkt waren.

Die Autos wiesen alle tiefe Kratzspuren im Lack auf, sodass der Gesamtschaden

auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach ist nun auf der Suche nach Zeugen, die

zwischen Sonntag 00:00 Uhr und Sonntag 08:00 Uhr im Bereich der

Schlossgartenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten

sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Ettlingen- Einbruch in Schulkiosk

Karlsruhe (ots) – Von Freitag auf Samstag hat ein bislang unbekannter Täter

einen mobilen Schulkiosk in Ettlingen aufgebrochen und dabei Diebesgut in Höhe

von rund 40 Euro mitgenommen.

Nach bisherigem Sachstand öffnete der Dieb gewaltsam die Öffnungsklappe des

mobilen Verkaufsstandes in der Karl-Friedrich-Straße. Hierbei riss er die Bolzen

aus der Verankerung. Anschließend stieg er über die Ladentheke in den

Verkaufsstand. In der Folge entwendete er ein Heizgerät, Getränke sowie dasKarlsruhe: Die Polizei-News

Bargeld aus der Trinkgeldkasse. Mit seiner Beute machte sich der Täter bislang

unerkannt aus dem Staub.

Zeugen hierzu werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243

32000 in Verbindung zu setzten.