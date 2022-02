Mannheim-Innenstadt: Nach Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW – PKW geborgen, der Straßenbahnverkehr rollt wieder

Mannheim-Innenstadt (ots) – Der PKW, der nach einem Zusammenstoß mit der

Straßenbahn auf Höhe der Haltestelle Kurpfalzbrücke ins Gleisbett geschoben

worden war, konnte geborgen werden. Das Gleisbett ist wieder frei und der

Straßenbahnverkehr konnte gegen 18:10 Uhr wieder aufgenommen werden. Über die

genaue Unfallursache und die Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht

werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden vom Verkehrsdienst Mannheim

übernommen.

Mannheim-Innenstadt: Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

Mannheim-Innenstadt: (ots) – Am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr kollidierte am

Friedrichsring in Höhe Alter OEG-Bahnhof ein Pkw mit einer Straßenbahn. Die

Unfallursache ist bislang unbekannt. Die Fahrerin des Pkw zog sich leichte

Verletzungen zu. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt. Der

Schienenverkehr ist derzeit blockiert. Es kommt zu erheblichen

Verkehrsbeeinträchtigungen. Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei sind vor

Ort.

Mannheim-Neckarstadt: Versuchter Handtaschenraub am Samstagnachmittag – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt: (ots) – Am Samstag gegen 14 Uhr versuchte ein Unbekannter

in der Fröhlichstraße, einer 55-Jährigen, die Handtasche zu entreißen. In Höhe

der Hausnummer 67 näherte sich die unbekannte männliche Person der Frau, griff

nach ihrer Handtasche, die sie am Arm trug, und zog daran. Der Frau gelang es,

die Tasche festzuhalten, lediglich ein Henkel riss ab. Daraufhin flüchtete der

Unbekannte ohne Beute in Richtung Neuer Messplatz. Durch das Festhalten der

Tasche hatte sich die 55-Jährige leichte Verletzungen am Arm und an der Hand

zugezogen. Zeugen waren auf die Hilferufe der 55-Jährigen aufmerksam geworden

und alarmierten die Polizei. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach

dem Unbekannten verlief negativ. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca.

170 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, südeuropäisch-orientalischer Phänotyp, dunkle

Augen, dunkler Vollbart, dunkle kinn-/schulterlange Haare. Er trug dunkle

Bekleidung und eine weiße Mund-Nasen-Schutz-Maske. Aufgefallen war der

55-Jährigen außerdem eine Hose der Marke adidas und eine Baseballkappe, die der

Unbekannte verkehrt herum, mit dem Schild nach hinten, trug. Das

Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt wegen eines versuchten Raubes und

bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können,

sich mit dem Kriminaldauerdienst. 0621/q74-4444, in Verbindung zu setzen.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Gegenseitige Körperverletzung zwischen zwei Männern

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Sonntag, kurz nach Mitternacht kam es in

der Weidenstraße bei einer privaten Party zu einer Auseinandersetzung mit selbst

eingeladenen Gästen, die mitfeiern wollten.

Alle anwesenden circa 30 Personen kannten sich wohl untereinander, aber eine

Gruppe von fünf Personen war nicht willkommen und sollte die Örtlichkeit

verlassen.

Letztendlich sympathisierte im weiteren Verlauf der Streitigkeiten eine Gruppe

mit den „nicht willkommenen“ Gästen.

Ein 49-jähriger Mann soll dann einem anderen 22-Jährigen mehrfach gegen das Knie

getreten haben. Der wiederum versetzte dem „Angreifer“ einen Fausthieb ins

Gesicht. Der Mann wurde dabei im Gesicht verletzt.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei beiden Männern jeweils circa 1,3

Promille.

Mannheim-Neuhermsheim: Brand in Schrebergarten

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer

Anwohner der Eugenie-Kaufmann-Straße gegen 00:30 Uhr einen Brand in der Nähe

eines dort befindlichen Spielplatzes. Die Erstkräfte der Berufsfeuerwehr

Mannheim stellten vor Ort fest, dass eine Gartenhütte in einem Schrebergarten

Feuer gefangen hatte. Die mehrere Meter hohen Flammen konnten durch die

Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell gelöscht werden, so dass sich der Brand

nicht weiter ausbreiten konnte. Die genaue Brandursache ist unbekannt. Die

bisherigen Ermittlungen seitens des Polizeirevier Mannheim-Oststadt ergaben

keinerlei Hinweise auf das Vorliegen einer strafbaren Handlung. Die entstandene

Schadenshöhe wird auf schätzungsweise 10.000,- EUR beziffert. Es wurden keine

Personen verletzt.

Mannheim-Käfertal: Unbekannte beschädigte zahlreiche geparkte Autos – Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Mannheim-Käfertal (ots) – Im Stadtteil Käfertal hat ein unbekannter Täter am

frühen Samstagmorgen zahlreiche geparkte Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt 12

Fahrzeuge zerkratzte der Unbekannte in der Wormser Straße mit einem spitzen

Gegenstand, jeweils entlang der Beifahrerseite. Dabei wurde er von einem Zeugen

beobachtet, der sofort die Polizei verständigte. Eine Fahndung verlief jedoch

ohne Ergebnis.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 175 cm groß

Stämmige Figur

Bekleidet mit dunkelbraunem Oberteil und dunkler Hose

Trug weiße Sportschuhe

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: Unbekannte legen E-Scooter auf Straßenbahnschienen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Sonntagabend hatten unbekannte Täter im Stadtteil

Vogelstang einen E-Scooter auf die Straßenbahnschienen gelegt. Der Fahrer einer

Straßenbahn der Linie 7 bemerkte gegen 19.15 Uhr zwischen den Haltestellen

Kiesäcker und Vogelstang West einen E-Scooter, der auf den Gleisen lag. Trotz

einer sofortigen Gefahrenbremsung konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr

vermeiden. Der Roller wurde dabei stark beschädigt, an der Bahn entstand

lediglich geringer Schaden. Fahrgäste im Straßenbahnzug kamen nach derzeitigem

Kenntnisstand nicht zu schaden.

Die weiteren Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter wegen gefährlichen

Eingriffs in den Bahnverkehr durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal dauern

an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche

Hinweise zum Verursacher des Vorfalls geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Mannheim-Vogelstang: 14-jähriges Mädchen von Hund gebissen

Mannheim-Vogelstang (ots) – Am Samstagnachmittag wurde im Stadtteil Vogelstang

ein 14-jähriges Mädchen von einem Hund gebissen. Die 14-Jährige hielt sich gegen

16 Uhr mit ihren Eltern am Unteren Vogelstangsee auf, als sie von einem großen

Hund angegangen und leicht verletzt wurde. Nur durch das beherzte Eingreifen der

Mutter ließ der Hund von dem Mädchen ab. Die Vierzehnjährige hatte leichte

Kratzspuren erlitten und war im Anschluss stark verängstigt.

Der Hundebesitzer ging mit seinem Hund anschließend einfach weiter.

Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte jedoch im Rahmen einer sofortigen

Fahndung der 65-jährige Mann mit seinem Hund noch im näheren Bereich angetroffen

werden. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Mannheim-Innenstadt: Taxi-Fahrer verletzt Fußgängerin – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 12 Uhr lief eine 35-jährige

Fußgängerin an einer Baustelle in den Quadraten Q4/R4 vorbei. Ein ihr

entgegenkommendes Taxi kam der Fußgängerin bedrohlich nahe und fuhr ihr dabei

über den Fuß. Die Frau erlitt dadurch leichte Verletzungen. Das Taxi hielt

unweit von der Unfallstelle kurz an und lies einen weiblichen Fahrgast

aussteigen. Danach fuhr der unbekannte Taxi-Fahrer weiter, ohne sich um die

verletzte Fußgängerin zu kümmern. Die Unfallfluchtermittler des Verkehrsdiensts

Mannheim haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Mitfahrerin des Taxis oder

weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich

mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter Tel.: 0621/174-4270 in Verbindung zu

setzen.

Mannheim: 84-Jährige verwechselt Bremspedal mit Gaspedal und verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots) – Die 84-jährige Frau befand sich bereits auf dem Gelände der

Autowaschanlage und bog nicht erst auf dieses ein. Der eigentliche Unfall

ereignete sich dann im rückwärtigen Bereich des Firmengeländes, wo die Frau

einen Begrenzungszaun durchbrach.

Mannheim-Rheinau: 19-Jähriger mit 2,3 Promille verursacht Verkehrsunfall

Mannheim- Rheinau (ots) – Unter Alkoholeinfluss verursachte am Sonntagabend

gegen 20.45 Uhr der 19-jährige Fahrer eines Fiat Ducato einen Verkehrsunfall in

der Bruchsaler Straße in Höhe der Hausnummer 125A. Der laut Zeugenaussagen

Schlangenlinien fahrende junge Mann fuhr auf einen ordnungsgemäß am Straßenrand

geparkten Opel Astra auf. Der Opel wiederum wurde auf einen vor ihm parkenden

Audi geschoben. Alle drei Fahrzeuge blieben fahrbereit, jedoch entstand ein

geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die verständigte

Polizeistreife nahm den Unfallverursacher, bei dem deutlicher Alkoholgeruch in

der Atemluft wahrgenommen werden konnte, mit zum Revier. Dort ergab ein

durchgeführter Atemalkoholtest einen Alkoholwert von 2,3 Promille. Nach

Abschluss der weiteren Maßnahmen wurde der 19-Jährige nach Hause gebracht, wo er

seine Fahrerlaubnis, die er nicht mit sich führte, direkt an die Beamten

aushändigen musste. Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gelangt er nun zur

Anzeige.

Mannheim: 29-jähriger Tatverdächtiger auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall in Haft

Mannheim (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und

des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde durch das Amtsgericht Mannheim

Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Wohnsitzlosen algerischer Nationalität

erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, in Mannheim einen Diebstahl aus einem

geparkten PKW begangen zu haben, um die Diebstahlsbeute weiterzuverkaufen.

Der Mann soll am Donnerstag, 17.02.2022, vor sieben Uhr in der Lemaitrestraße in

einen geparkten PKW eingebrochen sein. Hierzu soll er die Dreieckscheibe der

hinteren linken Tür eingeschlagen und das Fahrzeug entriegelt haben. Aus dem

Inneren soll er einen tragbaren Computer, einen Entfernungsmesser, weiteres

elektronisches Zubehör sowie zwei Notizbücher entwendet haben. Im Rahmen einer

Fahndung konnte der Tatverdächtige wenig später durch Polizeikräfte festgenommen

werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen den

29-jährigen Tatverdächtigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Nach der Eröffnung des

Haftbefehls durch den Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim

wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Inwiefern der Tatverdächtige für weitere gleichgelagerte Taten in

zurückliegender Zeit in Betracht kommt, wird derzeit überprüft und ist

Gegenstand der noch andauernden weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Mannheim-Oststadt: 82-jähriger Mann wurde Opfer eines Trickdiebstahls

Mannheim-Oststadt: (ots) – Er wurde gegen 13.20 Uhr in der Moltkestraße von

einem bislang unbekannten Mann angesprochen, der Münzgeld getauscht haben

wollte.

Während der 82-Jährige gutgläubig seinen Geldbeutel öffnete, verwickelte ihn der

Unbekannte in ein Gespräch und deckte kurzzeitig den Geldbeutel mit einer

Straßenkarte ab. Dabei lenkte er den älteren Herrn derart ab, dass es ihm

gelang, unbemerkt fünf Einhundert-Euro-Scheine aus dem Banknotenfach zu

entnehmen.

Der Täter war ca. 20-30 Jahre alt; ca. 180 cm groß und hatte eine sportliche

Statur. Er trug einen dunklen Vollbart und war mit dunkler Kleidung, eventuell

auch einer Mütze bekleidet. Er sprach deutsch mit einem Akzent, den der

82-Jährige nicht zuordnen konnte.

Möglicherweise wurden weitere Personen in ähnlicher Art und Weise von dem

Unbekannten angesprochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

wenden sich bitte an das Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310.

Taschendiebe machen sich nicht nur das Gedränge bei Veranstaltungen, in

Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Immer

wieder gelingt es ihnen auch, mit besonderen Tricks, gutgläubige Menschen um ihr

Bargeld oder ihre Wertgegenstände zu erleichtern. Das Repertoire der

Taschendiebe ist äußerst umfangreich, fast täglich werden neue Tricks bekannt.

Insbesondere der sogenannte Geldwechsel-Trick – wie am Sonntag in der Mannheimer

Oststadt passiert – kommt häufig zur Anwendung: Der oder die Täter bitten das

Opfer, eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das

Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während dieser beispielsweise

seine Münze in die Börse wirft, nimmt er Banknoten heraus. Bleiben Sie

aufmerksam!

Mannheim-Sandhofen: Unfall beim Spurwechsel

Mannheim-Sandhofen (ots) – Am Samstag kurz vor 13 Uhr fuhr ein 55-jähriger

Dacia-Fahrer in Richtung Frankenthaler Straße (B44) vom Parkplatz eines

Möbelhauses kommend. Auf der zweispurigen Auffahrt zur B44 wechselte der Mann

den Fahrstreifen und übersah dabei einen 51-jährigen Ford-Fahrer. Durch die

Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro. Personen

wurden nicht verletzt.