Rhein-Neckar-Kreis/ Hirschberg a.d.B.: Richtungsfahrbahnsperrung A5 aufgrund Pannen-Lkw

Hirschberg an der Bergstraße (ots) – Derzeit kommt es auf der BAB 5,

Fahrtrichtung Frankfurt, aufgrund von Bergungsarbeiten eines Pannen-Lkw zwischen

der Anschlussstelle Ladenburg und der Anschlussstelle Hirschberg zu einer

Richtungsfahrbahnsperrung. Eine Umleitung ab dem Autobahnkreuz Heidelberg auf

die BAB 656, über das Autobahnkreuz Mannheim auf die BAB 6 (Fahrtrichtung Nord),

wird empfohlen. Es wird nachberichtet.

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Zusammenstoß von der Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am

Montagvormittag ein unbekannter Autofahrer in Hemsbach. Der Unbekannte fuhr

gegen 10.45 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufszentrums nach rechts in die Berliner

Straße ein. Dabei stieß er gegen einen aus Richtung Kurpfalzkreisel kommenden

Renault. Anschließend überholte er diesen rechts, wobei er auch über den

dortigen Gehweg fuhr. Danach fuhr er, ohne anzuhalten, einfach davon, bog rechts

in die Müchelner Straße ein und flüchtete anschließend auf der K4229 in

unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf über 1.000 Euro

geschätzt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um eine hellgraue Limousine,

evtl. ein flacher Sportwagen, gehandelt haben. Am Steuer soll eine männliche

Person gesessen haben, die einen Hut mit Krempe trug.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Aufmerksamer Bürger beobachtet mehrere zerstörungswütige Jugendliche an Bushaltestelle – Zeugen gesucht!

Weinheim (ots) – Am Sonntagabend beschädigten mehrere augenscheinlich

Jugendliche mutwillig den Wartebereich der Bushaltestelle „Stahlbad“. Die Gruppe

schlug bzw. warf die Glasscheiben des Wartehäuschens mit einem unbekannten

Gegenstand ein, die dadurch zu Bruch gingen. Der Zeuge verständigte die Polizei.

Die Unbekannten hatten sich beim Eintreffen der Polizeistreife bereits entfernt.

Sie waren in Richtung OEG-Haltestelle Stahlbadstraße geflüchtet. Der Sachschaden

konnte bisher noch nicht genau beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit

dem Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 in Verbindung zu

setzen.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Mutwillige Sachbeschädigung an Pkw – Zeugenaufruf!

Weinheim (ots) – Im Zeitraum von Samstag, 16:00 Uhr bis Sonntag, 17:00 Uhr

beschädigte ein oder mehrere Unbekannte einen auf einem Grundstück in der

Breslauer Straße geparkten Opel Corsa. Die Unbekannten zerkratzten mit einem

unbekannten Gegenstand nahezu die komplette rechte Fahrzeugseite, beginnend vom

vorderen bis hin zum hinteren Kotflügel. Der entstandene Sachschaden liegt bei

schätzungsweise 1500,- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201 1003-0 zu melden.

Weinheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Tätlicher Angriff auf Hotelmitarbeiter durch randalierende Hotelgäste – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntagmorgen kam es in der Lobby eines Hotels in der

Breslauer Straße zu einem körperlichen Übergriff auf einen Hotelmitarbeiter.

Zwei alkoholisierte, männliche Unbekannte wollten gegen 5 Uhr in das Hotel

einchecken und wurden durch den diensthabenden Rezeptionisten aufgefordert, eine

medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die beiden Gäste fühlten sich

hierdurch augenscheinlich provoziert und fingen an, den Rezeptionisten zu

beleidigen. Als der Mitarbeiter die beiden hierauf bat, das Hotel zu verlassen,

randalierten die beiden aggressiven und alkoholisierten Männer in der

Hotellobby. Sie schlugen gegen eine vor der Rezeption aufgestellte Trennwand,

wodurch der PC-Monitor zu Boden fiel und beschädigt wurde. Schließlich griffen

sie gemeinsam den Hotelangestellten an, der sie nachdem die Ausstattung zu

Schaden gekommen war, am Verlassen des Hotels hindern wollte. Einer der beiden

Personen schlug dem Rezeptionisten mit der Faust ins Gesicht. Anschließend

verließen beide schnell das Hotel in unbekannte Richtung. Eine von Revierkräften

eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

Der erste Unbekannte ist ca. 50-55 Jahre, ca 1,85 m,

südeuropäischer/orientalischer Phänotyp. Er trug kinnlanges, dunkles Haar und

einen Vollbart und war vornehmlich dunkel gekleidet.

Der zweite Unbekannte – ebenfalls südeuropäischer/orientalischer Phänotyp – ist

zwischen 55-60 Jahre, ca. 1,75 m groß und trug eine Glatze und war ebenfalls

dunkel gekleidet.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen,

die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06201

1003-0 zu melden.

Sandhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Sandhausen (ots) – Am Freitagabend, 18:35 Uhr, kam es an einer Kreuzung in der

Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 53-jährige

Mini-Fahrerin hatte die Vorfahrt einer auf der Bahnhofstraße ordnungsgemäß

fahrenden 55-jährigen BMW-Fahrerin missachtet. Der Mini-Cooper der

Unfallverursacherin war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und

musste vor Ort abgeschleppt werden. Der BMW blieb fahrtüchtig. Der Gesamtschaden

des Unfalls wird auf 25.000,- Euro geschätzt. Die beiden Beteiligten wurden

glücklicherweise nicht verletzt. Die Unfallverursacherin sieht nun einer

Ordnungswidrigkeiten Anzeige entgegen.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis/Autobahn A 6 / AK Walldorf: Unbekannte brechen auf Raststätte in Multivan ein während Fahrzeugbesitzer darin nächtigen – Zeugenaufruf!

Hockenheim (ots) – Samstagnacht zwischen 03:00 Uhr und 06:30 Uhr brachen ein

oder mehrere Unbekannte in einen VW Multivan, der auf der Raststätte

Hockenheim-Ost geparkt war, ein. Während die beiden Besitzer in ihrem Fahrzeug

schliefen, verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam Zutritt in den

Van, indem sie das Schloss der Beifahrertüre manipulierten. Im Fahrzeuginneren

entwendeten die Unbekannten eine Jacke mitsamt Geldbeutel. Außerdem erbeuteten

sie Ausweisdokumente, den Fahrzeugschlüssel sowie Bargeld in Höhe von

schätzungsweise 830,- EUR. Der Verkehrsdienst Walldorf hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden

gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Walldorf telefonisch unter der

Telefonnummer 06227 35826-0 in Verbindung zu setzen.

Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Gartenlaube

Hockenheim (ots) – Am vergangenem Samstag hatte gegen 17 Uhr eine Gartenlaube in

einem Schrebergarten Am Bachrhein Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr von

Hockenheim sowie Polizei waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Die

Gartenlaube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Der

Brandherd wurde schnell durch die Brandbekämpfer gelöscht, wodurch sich das

Feuer glücklicherweise nicht weiter ausbreitete. Der hierdurch entstandene

Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden. Es wurden keine Personen

verletzt. Die bisherigen Ermittlungen seitens des Polizeirevier Hockenheim

ergaben als Brandursache eine unsachgemäße Behandlung einer offenen Feuerstelle.

Walldorf/BAB 5: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Walldorf/BAB 5 (ots) – Walldorf/BAB 5: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt

Haftbefehl gegen einen 32-jährigen Mann wegen Verdachts des unerlaubten

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der

gewerbsmäßigen Herstellung unrichtiger Impfausweise – 1,5 Kilogramm Marihuana

und 110 Gramm Kokain sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat Haftbefehl gegen einen 32-jährigen

Tatverdächtigen erwirkt. Dieser steht im dringenden Verdacht, spätestens seit

Mitte Februar 2022 unerlaubt mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge

Handel getrieben zu haben. Zudem soll er gewerbsmäßig die Herstellung

unrichtiger Impfausweise zum Verkauf vorbereitet haben.

Der Tatverdächtige war einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Walldorf am

19.02.2022 gegen 14.45 Uhr als Fahrer eines Pkws auf der Autobahn A 5 in

Richtung Karlsruhe aufgefallen und wurde daher auf einen Parkplatz ausgeleitet

und kontrolliert. Dabei führte er, versteckt in dem Auto, über 1.500 Gramm

Marihuana und 110 Gramm Kokain mit sich. Dieses soll von ihm für den

gewinnbringenden Weiterverkauf bestimmt gewesen sein.

Darüber hinaus wurden in dem Fahrzeug über 20 Chargenaufkleber eines

Corona-Impfstoffes gefunden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden zudem

mehrere Blanko-Impfausweise mit bereits eingeklebten Chargenaufklebern und

eingetragenen und abgestempelten, aber nicht durchgeführten

Corona-Schutzimpfungen aufgefunden. Der Tatverdächtige soll beabsichtigt haben,

unrichtige Impfnachweise herzustellen und diese an noch unbekannte Abnehmer zu

veräußern.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde beim Amtsgericht Heidelberg

Haftbefehl gegen den Mann erwirkt. Dieser wurde am Sonntag der Haft- und

Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Nach der Eröffnung

des Haftbefehls wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt

eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats

der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Frontal mit Betonmauer kollidiert

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen kurz vor 5 Uhr fuhr ein

20-jähriger Mann mit einem Toyota auf der Lederschenstraße in Richtung

Schulstraße. Vermutlich beim Abbiegen auf die Schulstraße verlor der Mann die

Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte frontal mit der Betonmauer eines

Privatgrundstücks. Der stark beschädigte PKW kippte nach dem Unfall auf die

Beifahrerseite. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten bei dem leichtverletzten Fahrer eine Beeinflussung durch

Amphetamine fest. Darüber hinaus war der junge Fahrer mit über 2,1 Promille

stark alkoholisiert. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem musste der

Mann, welcher vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, eine Blutprobe

abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verdachts

des Drogenbesitzes ermittelt. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: In den Kreisverkehr eingefahren und Unfall verursacht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag gegen 12 Uhr fuhr ein

83-jähriger BMW-Fahrer in einen Kreisverkehr in der Schlossstraße ein. Hierbei

übersah der Mann einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 62-jährigen Mann in

seinem Ford. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 7.000 Euro.

Glücklicherweise erlitten keine Unfallbeteiligten Verletzungen.