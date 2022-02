Heidelberg-Kirchheim: Gefährliche Körperverletzung mit scharfkantigem Gegenstand; Zeugenaufruf

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Zwei 28 und 29 Jahre alte Männer wurden nach einem

Gaststättenbesuch von drei bisher unbekannten Tätern angegriffen. Das 28-jährige

Opfer wurde dabei mit einem scharfkantigen Gegenstand am Kopf stark verletzt.

Die beiden Opfer waren zunächst in einer Gaststätte in der Albert-Fritz-Straße.

Als sie gegen 2:15 Uhr die Gaststätte verlassen hatten, wurden sie von drei

unbekannten Tätern angegriffen.

Der 29-jährigen Mann stürzte und die drei Täter traten auf ihn ein. Er hatte

keine sichtbaren Verletzungen und lehnte jede medizinische Versorgung ab.

Der zweite 28-jährige Mann wurde beim Eintreffen der Polizei bereits von einer

Frau in der Gaststätte erstversorgt. Er hatte am Kopf mehrere blutende

Verletzungen, die von einem scharfkantigen Gegenstand herrührten.

Der Verletzte musste aufgrund seiner Kopfverletzungen anschließend mit einem

Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden.

Im näheren Bereich wurden die beiden blutverschmierten Jacken der Geschädigten

aufgefunden.

Es gingen zwar bei der Polizei mehrere Notrufe vermutlich von Zeugen ein. Die

Hintergründe und der genaue Hergang stehen aber bisher noch nicht fest. Auch die

beiden Opfer konnten bisher zum weiteren Sachverhalt nichts beitragen.

Beschreibung der Täter

Täter: süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, 45 – 50

Jahre alt, ca. 170 cm groß, welliges Haar Täter: süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild, 20 – 25

Jahre alt, weißes Oberteil mit Applikationen Täter: keine Beschreibung bisher bekannt

Zeugen werden gebeten, sich mit Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221.

3418-0, in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Bergheim: Streitigkeiten; Tätlicher Angriff gegen Polizist; Polizei und Polizeiarzt bespuckt

Heidelberg-Bergheim (ots) – Nachdem ein 30-jähriger Mann durch die Polizei in

Gewahrsam genommen war, schlug er gegen die Beamten, die er ebenso wie den

Polizeiarzt außerdem noch bespuckte

Sonntagnacht, kurz vor 1 Uhr, kam es in der Heidelberger Fußgängerzone,

Hauptstraße, vor einer Diskothek zu Streitigkeiten einer größere Menschengruppe

mit circa 30 Personen.

Hierbei flogen auch Stühle und Tische durch die Gegend. Inwieweit es dabei

bereits zu Sachbeschädigungen gekommen ist, wird noch geklärt.

Als Haupttäter des Streits konnten zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren

ausgemacht werden.

Dem Streit vorausgegangen war wohl, dass den beiden angetrunkenen Männern der

Zutritt zu dem Tanzlokal durch den Türsteher verwehrt wurde. Daraufhin

beleidigte der 30-Jährige den 47-jährigen Türsteher aufs Übelste in

Gossensprache.

Dies verschaffte ihm aber keinen Zutritt in das Lokal und er sowie der zweite

Mann wurden durch die eintreffenden Polizeibeamten festgenommen und zur

Polizeiwache Heidelberg-Mitte verbracht.

Bereits beim Einsteigen setzte der 30-jährige Täter seine volle Körperkraft

gegen die beiden Polizeibeamten ein und sperrte sich gegen den Einstieg in den

Streifenwagen.

Seine Beleidigungen in Gossensprache führte er dann beim Transport auch gegen

die Beamten fort und drohte ihnen sogar mit dem Tod.

Als der 30-Jährige auf der Wache in die Zelle verbracht werden sollte, sperrte

er sich erneut, trat und schlug gegen die Beamten. Beim Fixieren des Mannes

verletzte sich hierbei ein Polizeibeamter leicht an seiner Hand.

Nicht genug – der 30-Jährige beleidigte auch den zur Blutentnahme hinzugezogen

Polizeivertragsarzt. Ihn und auch die Polizeibeamten bespuckte er.

Der 29-jährige zweite Mann war zwar auch äußerst aggressiv, hielt sich jedoch

ansonsten zurück.

Die beiden alkoholisierten Männer verbrachten die restliche Nacht zur

Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und nun müssen sie für die polizeiliche

„Logis“ mit einem hohen Gebührenbescheid rechnen.

Nach Auswertung der Bodycam-Aufnahmen und nach Abschluss der Ermittlungen

erfolgt gegen den 30-Jährige Anzeige u. a. wegen tätlichem Angriff und

Widerstand.

Heidelberg-Emmertsgrund: Mehrere Autos verkratzt – weitere Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg-Emmertsgrund (ots) – Am 17.02.2022 zwischen 12 und 15 Uhr wurden im

Bereich der Jasperstraße und der näheren Umgebung insgesamt 13 Fahrzeuge

zerkratzt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnten zwei Kinder auf „frischer

Tat“ festgestellt werden, als diese gerade einen Audi mit einem Draht

zerkratzten. Der bisherige Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Weitere Geschädigte, deren Fahrzeuge im engen räumlichen und zeitlichen

Zusammenhang auf gleiche Weise beschädigt wurden, oder Zeugen werden gebeten,

sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd (Tel.: 06221/3418-0) oder beim

Polizeiposten Heidelberg-Emmertsgrund (06221/381518) telefonisch zu melden.

Heidelberg-Bergheim: Verkehrsunfall mit unklarem Ablauf – Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots) – Der Hergang eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag

im Stadtteil Bergheim konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Ein Bus

der Linie 29 war auf der rechten Fahrspur der Rohrbacher Straße in Richtung

Rohrbach unterwegs. Auf der linken Spur in gleicher Fahrtrichtung war eine

76-jährige Frau mit ihrem Opel Corsa unterwegs. Als sich die Fahrbahn in Höhe

der Bahnhofstraße auf eine Fahrspur verjüngte, kam es zum Zusammenstoß der

beiden Fahrzeuge, bei dem Sachschaden von rund 7.000 Euro entstand. Die beiden

Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die zwei Unfallbeteiligten gaben jeweils unterschiedliche Schilderungen des

Unfallhergangs ab. Zur abschließenden Klärung sucht die Polizei Zeugen, die auf

den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang

geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte,

Tel.: 06221/99-1700 zu melden.