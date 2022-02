37-Jährige sticht Reifen platt

Speyer (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Nacht zu Montag 21.02.2022 gegen 00:30 Uhr eine Frau dabei beobachten wie sie an einem PKW in der Straße Am Wasserturm einen Reifen zerstach. Als die Polizei eintraf stellte sie an insgesamt 3 Fahrzeugen mehrere plattgestochene Reifen fest.

Die alkoholisierte 37-jährige Tatverdächtige, die sich noch an der Tatörtlichkeit befand, wollte sich offensichtlich an ihrem ehemaligen Lebenspartner rächen, denn ihm gehörte eines der 3 Fahrzeuge. Die Frau aus Speyer, die 1,8 Promille hatte, muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Streit nach Unfall eskaliert

Speyer (ots) – Bereits am Freitagmorgen 18.02.2022 gegen 10:30 Uhr führte ein Streit anlässlich eines Verkehrsunfalls auf einem Supermarktparkplatz in der Iggelheimer Straße zu mehreren Straftaten. Als ein 87-Jähriger nach einem Parkvorgang beim Aussteigen mit der Tür das Fahrzeug den nebenstehenden PKW eines 62-Jährigen beschädigte, gerieten die Beiden in Streitigkeiten.

In diesem Verlauf kam es zur wechselseitigen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung, weshalb sich die beiden Speyerer nun strafrechtlich verantworten müssen.

Unfallzeugen gesucht

Speyer (ots) – Heute kam es um 10:36 Uhr im Bereich der Einmündung Armensünderweg/Siemenstraße bzw. im Bereich des dortigen Bahnübergangs zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 67 und einem 74-jährigen PKW-Fahrer. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall unter Beteiligung eines schwarzen Honda sowie eines roten Skoda beobachtet haben.

Infolge der Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen.