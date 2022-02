Unfug am Bahnhof

Limburgerhof (ots) – Am Samstag 19.02.2022 bis 17:45 Uhr wurden an mehreren auf dem Bahnhofsplatz abgestellten Fahrrädern die Sättel abmontiert und nur wenige Meter entfernt im Gleisbett positioniert. In einem konkreten Fall konnte ein Sattel direkt wieder ausgehändigt werden, weitere aufgefundene Sättel und ein Fahrradhelm wurden von der Polizei zwecks Eigentumssicherung sichergestellt.

Gemäß bisherigen Erkenntnissen, dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Hausfriedensbruch

Mutterstadt (ots) – Mehrere Jugendliche, die sich trotz Hausverbotes in einer Gaststätte in der Ludwigshafener Straße aufhielten, waren Auslöser für einen Polizeieinsatz am Sonntag 20.02.2022 gegen 16:15 Uhr. Letztlich wurde durch eine Streife das Hausrecht durchgesetzt und entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches gegen die Personen eingeleitet.

Ausweichmanöver führt zu Verkehrsunfall mit Sachschaden

Böhl-Iggelheim (ots) – Eine PKW-Fahrerin wollte am Sonntag 20.02.2022 gegen 12:30 Uhr, an der Einmündung der Landstraße 528 in die Lützelstraße im Ortsteil Iggelheim abbiegen. Ihr entgegen kam aus Richtung Ampelkreuzung ein PKW-Fahrer. Als ein anderer wartepflichtiger PKW-Fahrer der aus der Lützelstraße kam, etwas nach vorne über die Haltelinie in Richtung Landstraße rollte, leitete der zuerst genannte PKW-Fahrer ein Ausweichmanöver nach links ein und kollidierte mit der PKW-Fahrerin, die in die Lützelstraße abbiegen wollte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Zusammenstoß fand lediglich an den Außenspiegeln statt. Der Sachschaden wird auf circa 700 Euro beziffert.