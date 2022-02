Fahrt unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte ein 41-Jähriger PKW-Führer in der Peter-Rosegger-Straße in Frankenthal am 20.02.2022 gegen 17:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer festgestellt werden.

Ein auf der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Gemäß dem Bußgeldkatalog kommt auf den 41-Jährigen nun eine Strafe in Höhe von mindestens 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Jugendliche hielten sich widerrechtlich in der Ernst-Reuter-Schule auf

Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag 20.02.2022, stiegen am frühen Abend 3 Jugendliche über einen Zaun an der dortigen Baustelle und betraten die Realschule plus. Die Jugendlichen konnten um 20:15 Uhr festgenommen und den Eltern überstellt werden. Bisher konnte kein Schaden festgestellt werden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer

0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.