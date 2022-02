Betrunken zur Tankstelle gefahren

Bellheim (ots) – Am Sonntagmittag 20.02.2022 wurde die Polizei Germersheim von einer Tankstellemitarbeiterin aus Bellheim über eine offenbar betrunkene Autofahrerin informiert, die soeben im Verkaufsraum der Tankstelle gewesen sei und anschließend mit ihrem PKW weiterfuhr.

Kurz später konnten die Beamten die 58-Jährige an ihrer Wohnanschrift antreffen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,75 Promille. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schulwegkontrolle mit perfektem Ergebnis

Germersheim (ots) – Am 18.02.2022 führten Germersheimer Polizisten an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim Schulwegkontrollen durch und nahmen dabei insbesondere die Elterntaxis ins Visier. Erfreulicherweise kam es zu keinerlei Verstößen.

Ob das an den gestiegenen Bußgeldern und der damit zusammenhängenden Einsicht oder der funktionierenden WhatsApp Gruppe lag, bleibt abzuwarten.

Wettbüro überfallen

Wörth (ots) – Am Freitag 18.02.2022 betrat gegen 23:00 Uhr ein männlicher Täter ein Sportwettengeschäft in der Kunzendorfer Straße in Wörth am Rhein. Nachdem er sich zunächst kurz im Geschäft aufgehalten hatte, trat er an die Ladentheke, bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte händigte daraufhin Bargeld in noch unbekannter Höhe aus und der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, korpulente Figur, sprach akzentfreies Deutsch bzw. Hochdeutsch, ca. 25 Jahre alt, insgesamt schwarze Bekleidung, trug schwarze medizinische Maske.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Tankstelle überfallen

Bellheim (ots) – Am Sonntag 20.02.2022 betrat gegen 21:35 Uhr eine männliche Person den Verkaufsraum einer Tankstelle In der Fellach in Bellheim und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem dem Täter ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, flüchtete er in Richtung Waldstückerring.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters, der wie folgt beschrieben wird: ca. 23 Jahre alt, braune Augen, trug eine graue Kapuzenjacke, schwarze Turnschuhe, schwarze Handschuhe und eine medizinische Maske.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.