Jugendlicher mit Messer verletzt – Angreifer festgenommen

Riedstadt (ots) – Zu einem Streit zwischen zwei 16-jährigen Jugendlichen kam es am Freitagabend 18.02.2022 gegen 20.30 Uhr, an einer Bushaltestelle im Bereich des Bahnhofs. Im Zuge der Auseinandersetzung stach einer der Männer mit einem Klappmesser auf seinen gleichaltrigen Kontrahenten ein und verletzte ihn hierbei am Bein und den Händen.

Der Verletzte wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Angreifer wurde kurz darauf von der Polizei in Tatortnähe festgenommen. Den Jugendlichen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Mit Drogen auf dem Spielplatz

Groß-Gerau (ots) – Drei Männer im Alter zwischen 30-38 Jahren kontrollierten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Samstagnachmittag (19.02.) auf dem Spielplatz hinter der Diakonie. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Männer fanden die Ordnungshüter insgesamt knapp 30 Gramm Cannabis und eine Kleinstmenge Kokain. Einer der Kontrollierten führte zudem einen Schlagring mit sich.

Die 3 Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei erstattete Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- sowie gegen das Waffengesetz.

Einbruch in Schule

Rüsselsheim (ots) – Die Georg-Büchner-Schule in der Mecklenburger Straße geriet am Samstagnachmittag 19.02.2022 gegen 15.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich offenbar durch ein Fenster Zugang in das Gebäude, brachen anschließend die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchsuchten mehrere Fächer. Zudem wurde eine Vitrine, in der sich Fundsachen befanden, von den ungebetenen Besuchern angegangen.

Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Was genau gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960.

Überfall mit Schreckschusswaffen – Zwei Verdächtige in Haft

Rüsselsheim (ots) – Vier junge Männer im Alter zwischen 18-21 Jahren wurden am Donnerstagabend 17.02.2022 gegen 21.40 Uhr, am Haupteingang der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring von zwei Angreifern unter Vorhalt von Schusswaffen zur Herausgabe einer Umhängetasche samt Mobiltelefon aufgefordert. Hierbei wurde aus einer der Waffen auch ein Schuss abgegeben. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten anschließend zu Fuß mit ihrer Beute vom Tatort.

Die Überfallenen erkannten nun, dass es sich nicht um “scharfe” Waffen handelte und nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Sie konnten die beiden 21 und 22-jährigen Flüchtigen schließlich im Ostpark überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Duo wurde vorläufig festgenommen, zwei Schreckschusswaffen wurden von der Polizei sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Samstag (19.02.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen die Männer Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Raubes erließ. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Wohnwagen brennt – 15.000 Euro Schaden

Trebur (ots) – Der Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz “Kornsand” wurde der Polizei in der Nacht zum Sonntag 20.02.2022 kurz nach Mitternacht gemeldet. Zeugen vernahmen zuvor ein lautes Knallgeräusch. Die Feuerwehr löschte die Flammen anschließend. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Zeugen nach VU-Flucht gesucht

Kelsterbach (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 19.02.2022 um 17:00 Uhr und Montag 21.02.2022 um 09:00 Uhr fuhr ein Autofahrer in Kelsterbach in der Waldstraße, Höhe Kreissparkasse, einem geparkten PKW in die hintere linke Seitentür.

Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Kelsterbach, Tel. 06107-71980.

Darmstadt

Auf Kellerräume abgesehen – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Im Tatzeitraum zwischen vergangenem Freitag 18.2.2022 und Samstag 19.2.2022 rückten mehrere Kellerräume in der Schöfferstraße in das Visier Krimineller. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die Unbekannten offenbar durch eine Tiefgarage in die Kellerräume der Mehrfamilienhäuser. Im Anschluss entwendeten sie unter anderem ein Mountainbike des Herstellers “Canyon Spectral” sowie Werkzeug.

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen und ob sie noch weitere Beute machten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Zeugen oder Anwohner, die Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen/-verschlägen:

Halten Sie Kellertüren stets geschlossen.

Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab.

Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz.

Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes.

Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

Einbruch in Schule – Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Eine Schule in der Vogelsbergstraße rückte am Samstagmittag 19.2.2022 in das Visier von Unbekannten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen. Ersten Ermittlungen zufolge, gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt ins Innere. Dort durchwühlten sie mehrere Schränke und beschädigten unter anderem ein Abflussrohr. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittler des Kommissariats 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Sturmtief Antonia

Feuerwehr Darmstadt – Einsatzaufkommen vom 20.02.2022 bis zum 21.02.2022 um 07:00 Uhr – Von Sonntag bis Montagmorgen um 07.00 Uhr kam es zu 5 sturmbedingten Einsätzen. Unter anderem mussten in der Innenstadt sowie auf der BAB 67 Bäume von der Straße beseitigt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Darmstadt Innenstadt.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle gehen leer aus – Wer kann Hinweise geben?

Reinheim-Georgenhausen (ots) – An einem Einfamilienhaus in der Martin-Niemöller-Straße machten sich am Samstag (19.2.) im Tatzeitraum zwischen 17-19 Uhr Kriminelle zu schaffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Offenbar wurden sie gestört, woraufhin sie flüchteten.

Insgesamt wird der Schaden auf circa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Kreis Bergstraße

Mülltonnen angezündet – 18-Jähriger unter Tatverdacht

Lorsch (ots) – Vier Mülltonnenbrände wurden innerhalb kürzester Zeit der Polizei am Sonntagabend 20.02.2022 gemeldet. Die Lorscher Wehr konnte eine Brandentwicklung verhindern, indem sie die qualmenden Tonnen zwischen 19.10-21 Uhr am Lorscher Bahnhof, am Marktplatz sowie zwei Behälter am Spielplatz in der Hedwig-Dransfeld-Straße zügig gelöscht haben.

Die Polizei geht davon aus, dass die Behälter von ein und denselben Tätern angezündet wurden. Ersten Hinweisen zufolge steht ein 18-Jähriger unter Tatverdacht. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wendet sich bitte an das Kommissariat 10 in Heppenheim. Telefon: 06252/706-0.

Kriminelle brechen Sakristei auf

Heppenheim (ots) – Ohne Beute verschwanden Kriminelle im Laufe des Sonntags 20.02.2022 nachdem sie die Holztür zur Sakristei einer Kirche in der Mozartstraße aufgebrochen hatten. Die Täter waren während der Öffnungszeit zwischen 11.30-16.55 Uhr im Gotteshaus.

Was genau die Täter gesucht haben und ob es sich dabei um dieselben Personen handelt, die am letzten Dienstag (15.02.) eine Kirche in Bensheim heimsuchten (wir haben berichtet), ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen des Kommissariats 21/22. Telefonisch nehmen die Beamten Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Bargeld aus Wohnung gestohlen

Birkenau (ots) – Bargeld, Handy und ein Laptop erbeuteten Einbrecher am Samstag 19.02.2022 zwischen 11-14 Uhr aus einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße/Ecke Kreuzgasse. Für die Tat haben die Täter die Wohnungstür im 1.Obergeschoss aufgehebelt.

Wer im Tatzeitraum Personen im Treppenhaus bemerkt hat, wendet sich bitte an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 706-0.

Falscher Wasserwerker lässt heimlich Komplizen in die Wohnung

Bensheim (ots) – Eine gehbehinderte Seniorin ist am Montagnachmittag (21.02.) von zwei Trickdieben bestohlen worden. Ein Mann hatte gegen 14.30 Uhr an der Haustür der Frau im Bereich Elbinger Straße / Am Ziegelfalltor geklingelt und angegeben, dringend nach dem Wasser im Badezimmer schauen zu müssen. Die arglose Frau ließ den Unbekannten in die Wohnung und ins Badezimmer. Währenddessen betrat wohl unbemerkt ein zweiter Täter die Wohnung, um sie durchsuchen zu können. Nachdem der angebliche Handwerker weg war, bemerkte die Seniorin, dass die Wohnung durchsucht wurde. Nach ersten Nachschau fehlt eine Spielekonsole.

Der etwa 1,70 Meter große und 30 Jahre alte Mann soll eine schwarze Hose und Jacke getragen haben. Zudem trug er wohl eine Mütze. Der Gesucht hat schwarze kurze Haare.

Wer zur Tatzeit die beschriebene Person gesehen hat, wendet sich bitte an die Polizei in Bensheim. Telefon: 06251 / 8468-0.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. Überprüfen Sie vor dem Eintreten einer fremden Person, ob alles seine Richtigkeit hat. Mit einem Anruf bei der vorgegebenen Firma, der Hausverwaltung oder bei der Polizei ist dies schnell geklärt. Das allein genügt oftmals, um Betrüger zu vertreiben.

Odenwaldkreis

Einbruch gescheitert

Michelstadt (ots) – Bei einem Einfamilienhaus in der Chemnitzer Straße mussten sich Einbrecher gescheitert geben. Wie am Sonntagnachmittag (20.02.) erst bemerkt wurde, hatten die Täter an der Tür und zwei Fenster offensichtlich ergebnislos angesetzt, um ins Haus zu gelangen. Die solide einbruchshemmende Verarbeitung der Tür und der Fenster hatten es den Tätern unmöglich gemacht, ihr Vorhaben umzusetzen.

Damit auch Sie vor unerwünschten Besuchen gerüstet sind, sollten Sie über geeignete Sicherheitstechniken für Ihr Eigenheim nachdenken. Die polizeiliche Beratungsstelle bietet dafür eine kostenlose, individuelle und produktneutrale Beratung vor Ort an. Informieren Sie sich unverbindlich unter Telefon: 06151 / 969- 40444.

Weitere Informationen, zum Einbruchsschutz oder allgemein zu Präventionsthemen, finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei.hessen.de und https://www.polizei-beratung.de

