Unfall mit Linienbus – Sechs Verletzte

Neustadt (ots) – Nach bisherigen Kenntnissen erlitt bei dem Verkehrsunfall eines mit einer Lehrerin und mehreren Schülern besetzten Linienbusses niemand lebensbedrohliche Verletzungen. Rettungswagen brachten die Lehrerin und 5 Kinder im Alter zwischen 7-11 Jahre zur Untersuchung in Krankenhäuser.

Um 07.52 Uhr meldete ein Mitfahrer aus dem Bus über den Notruf den Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 17. Aufgrund der ersten Meldung über eine Vielzahl von Verletzten waren neben der Polizei auch elf Rettungswagen, 3 Notärzte, ein Leitender Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst im Einsatz.

Nach den ersten Untersuchungen transportierten Rettungswagen 5 Kinder und die Lehrerin zu weiteren Untersuchungen der augenscheinlich nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Weder der Rettungsdienst noch die Polizei schließen derzeit aus, dass Businsassen bereits vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr den Unfallort verlassen haben, sodass es eventuell noch zu Nachmeldungen von Verletzten kommen könnte.

In dem Linienbus befanden sich zur Unfallzeit nach den ersten Informationen 28-30 Insassen, der Busfahrer, eine Lehrerin sowie 26-28 Schüler im Alter zwischen 7-15 Jahren.

Die Polizei bittet die Businsassen, deren Personalien noch nicht durch die Polizei oder den Rettungsdienst aufgenommen wurden, sich bei der Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 zu melden.

Nach den ersten Ermittlungen kam der Bus auf der mit Schnee und Schneematsch bedeckten Straße auf dem Weg nach Mengsberg ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Bus streifte im weiteren Verlauf einen Baum, bevor es der Fahrer schaffte auf der Straße anzuhalten.

Zur weiteren Rekonstruktion des Unfallhergangs zog die Polizei in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Marburg einen Kfz-Sachverständigen hinzu. Die Behinderungen auf der Kreisstraße 17 zwischen Momberg und Mengsberg dauern noch bis zum Abschluss der gerade laufenden Reinigungsarbeiten.

Stadtallendorf: Geborstene Heckscheibe

In der Von-Brentano-Straße entstanden zwischen 22 Uhr am Freitag (18. Februar) und 13 Uhr am Samstag Schäden an der Heckscheibe eines geparkten weißen Renault Kadjan. Wie die Schäden in Höhe von 250 Euro tatsächlich zu Stande kamen, ist bislang nicht bekannt.

Die Beamten der Polizei in Stadtallendorf (Telefonnummer 06428/ 9305-0) schließen weder eine Sachbeschädigung noch einen Sturmsachaden als Ursache aus und bitten um Zeugenhinweise.

Dautphetal-Dautphe: Stoßstange beschädigt

Frische Unfallschäden an der vorderen Stoßstange bemerkte am Samstag (19. Februar) der Halter eines Fords, als er gegen 13 Uhr zum Fahrzeug zurückkam. Geparkt hatte er den silberfarbenen Edge am Vortag gegen 15 Uhr in der Straße Am Bürgerhaus- noch ohne die Schäden in Höhe von 1.800 Euro.

Da der Verursacher keinen Hinweis hinterließ, ermittelt die Polizei in Biedenkopf (Telefonnummer 06461/ 9295-0) wegen Fahrerflucht und bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.

Weimar-Niederweimar: Beschädigung durch Tür?

Eine Delle in der Beifahrertür eines VW ist das Ergebnis eines Unfalls, der auf dem kleinen Parkplatz des Nebeneingangs zum Edeka in der Herborner Straße am Donnerstag (17. Februar) passierte. Der Verursacher ist bisher nicht bekannt. Die 150 Euro hohen Schäden am Up entstanden zwischen 11.15 Uhr und 12 Uhr, eventuell durch eine unvorsichtig geöffnete Autotür.

Ersten Ermittlungen zufolge kommt eine Renault-Fahrerin als Unfallbeteiligte in Frage, die mit ihrem türkisfarbenen Zoe gegen 11.40 Uhr neben dem VW parkte. Die Marburger Polizei (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann die Hinweise zur Renault-Fahrerin ergänzen?

Lahntal-Goßfelden: Nach Vollbremsung leicht verletzt

Ohne dass es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, verletzte sich am Freitag (18. Februar) eine 36-Jährige aus Ebsdorfergrund leicht. Gegen 7.50 Uhr befuhr sie mit ihrem Chevrolet die Lindenstraße aus Marburg kommend in Richtung B62, als ein dunkelblauer Kleinwagen vor ihr vom Ubbelohde-Weg in die Lindenstraße einbog. Nur durch eine Vollbremsung verhinderte die 36-Jährige einen Zusammenstoß, wobei sie sich aber leichte Verletzungen unter anderem an der Hand und Schulter zuzog.

Weitere PKW-Fahrer bremsten ebenfalls ab. Der Kleinwagen soll von einer dunkelhaarigen Frau im Alter zwischen 50 und 60 Jahren gefahren worden sein. Ob sie etwas vom Unfallgeschehen mitbekam ist fraglich, sie setzte ihre Fahrt zumindest fort.

Die Polizei in Marburg (Telefonnummer 06421/4060) bittet um Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet und kann ergänzende Hinweise, insbesondere zum dunkelblauen Kleinwagen, geben?

Einbrüche

Einbruch in Imbisswagen

Marburg (ots)-Eine eingeschlagene Scheibe zum Vorraum und Hebelspuren am eigentlichen Imbisswagens bedeuten einen Schaden in wohl vierstelliger Höhe. Der Einbruch in den Imbiss in der Tom-Mutters-Straße war in der Nacht zum Donnerstag, 17. Dezember. Der Täter hat nach ersten Prüfungen im Innern lediglich Lebensmittel verspeist und nichts mitgenommen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbruch im Drosselweg und Eichenweg

Niederweimar (ots)-Einbrecher erbeuteten in einem Einfamilienhaus im Drosselweg wenig Bargeld und zwei Goldringe. Der oder die Täter drangen durch eine aufgebrochene Terrassentür ein und durchsuchten den Spuren nach zu urteilen das komplette Gebäude. In der gleiche Nacht kam es in Niederweimar zu einem weiteren Einbruch. Betroffen war ein Einfamilienhaus im Eichenweg.

Aufgrund der Nähe der Tatorte zueinander und ähnliche Vorgehensweise liegt ein Tatzusammenhang nahe. Der oder die Täter erbeuteten in diesem Haus Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Freitag, 18. Februar, zwischen 19.15 und 22.05 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrecher erbeutet Bargeld und Schmuck

Leidenhofen (ots)-Am Freitag 18. Februar, stieg ein Einbrecher zwischen 14 und 18.50 Uhr durch ein aufgebrochenes Fenster in die Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in der Gutenbergstraße ein. Der Täter durchsuchte die Wohnung und flüchtete mit dem gefundenen Bargeld und Schmuck.

Auch hier überprüft die Kripo einen Tatzusammenhang zu anderen Einbrüchen am Wochenende. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte ebenfalls an die Kripo Marburg,

Tel. 06421 406 0.

Einbruch Alte Kasseler Straße

Marburg (ots)-Indem sie einen Kanaldeckel durch die Scheibe warfen, verschafften sich Einbrecher Zutritt in die Bäckereifiliale in einem Lebensmittelmarkt in der Alten Kasseler Straße. Sie brachen die Ladenkasse auf und durchwühlten im Lager- und Backraum den Kühl- und den Gefrierschrank. Ob, und wenn ja in welchem Umfang die Täter Beute machten, steht derzeit noch nicht fest.

Wer hat in der Nacht zum Samstag, 19. Februar, gegen 02.30 Uhr Bewegung vor dem Geschäft gesehen? Wem ist dort ein Fahrzeug aufgefallen? Wer hat dort Personen gesehen? Hinweise bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrecher durchwühlten Wohnhaus

Cappel(ots)-Einbrecher durchwühlten alle Räume des Wohnhauses in der Rimbergstraße. Art und Umfang der Beute steht noch nicht fest. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo Marburg und bittet um Hinweise. Der Einbruch war zwischen 14 Uhr am Freitag und 14 Uhr am Samstag, 19. Februar. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster im Untergeschoss und verursachte möglicherweise entsprechende Geräusche.

Wer hat entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Wem sind im fraglichen Tatzeitraum fremde Personen und/oder Fahrzeuge rund um den Tatort aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbruch in der Lindenstraße

Lahntal (ots)-Möglicherweise durch auftauchende Zeugen gestört, flüchteten Einbrecher überstürzt und unter Zurücklassung ihrer Einbruchswerkzeuge aus einem Geschäftshaus in der Lindenstraße. Sie entkamen ohne Beute. Der Einbruch, bei dem der oder die Täter zwei Türen und ein Fenster beschädigten und einen 4-stelligen Schaden anrichteten, war in der Nacht zum Sonntag 20. Februar, zwischen 01.30 und 02.15 Uhr.

Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Wer hat in der Nacht rund um die Lindenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat eine oder mehrere rennende Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbrecher gestört

Kirchhain (ots)-Als die Einbrecher ihre Entdeckung bemerkten, ergriffen sie sofort die Flucht und entkamen unerkannt. Da die Zeugen sie nur aus großer Entfernung sahen, liegt keine Personenbeschreibung vor. Mindestens vier Täter versuchten am Freitag, 18. Februar, gegen 19 Uhr, in der Pestalozzistraße in ein Geschäft einzubrechen. Wer hat die Gruppe noch bemerkt? Wer kann die Vier näher beschreiben? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Einbruch gescheitert

Moischt (ots)-Am Samstagabend (19. Februar), scheiterte zwischen 20 und 22.30 Uhr ein versuchter Einbruch in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Straße Burgblick. Der oder die Täter kletterten auf den Balkon und scheiterten trotz zahlreicher Hebelversuche an der Balkontür der Wohnung. Selbst nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten, ließ sich die Tür nicht öffnen, sodass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

Wer hat die abendliche Kletterpartie bemerkt? Wer hat das Einschlagen der Scheibe gehört und in diesem Zusammenhang davonlaufende Personen gesehen? Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – 3,8 Promille

In der Nacht zum Samstag, 19. Februar, um kurz nach Mitternacht, erreichte die Polizeistation Stadtallendorf der Hinweis auf ein Auto, das durch spektakuläre Fahrmanöver mit permanenter Lichthupe durch die Weserstraße braust. Als die Streife den Wagen anhält war die Alkoholisierung des 61 Jahre alten Fahrers nicht zu übersehen.

Als er ausstieg, konnte er sich kaum auf den Beinen halten.

Nach einigen Fehlversuchen klappte es dann doch noch mit dem Alkotest, der dann einen Wert von 3,8 Promille anzeigte. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein und Autoschlüssel sicher.

Neustadt – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Samstag, 19. Februar, um 15.54 Uhr, in der Ritterstraße ein Auto und stellte fest, dass der 58 Jahre alte Fahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte den Verdacht durch eine positive Reaktion auf Amphetamine und Metamphetamine.

Marburg – Auseinandersetzung im Lärchenweg

Eine Auseinandersetzung mit einem in Linden lebenden 27 Jahre alten Mann endete für eine 47 Jahre alte Frau mit einer blutenden Verletzung an der Schulter. Weder die Hintergründe noch der genaue Ablauf der Tat, die sich am Freitag, 18. Februar, gegen 21.30 Uhr im Lärchenweg ereignete, stehen fest. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten fest.

Marburg – Plakate auf der Sandsteinmauer

Nachdem Unbekannte neun Plakate vollflächig auf die Sandsteinmauer eines Anwesens in der Calvinstraße klebten und sich diese Plakate nicht bzw. nur mit einem erheblichen Aufwand wieder entfernen lassen, muss die Polizei wegen Sachbeschädigung ermitteln. Das Aufkleben passierte zwischen 18 Uhr am Freitag und 12.30 Uhr am kommenden Samstag, 19. Februar.

Das Anbringen der Plakate dürfte einige Zeit in Anspruch genommen haben und könnte deswegen aufgefallen sein. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg,

Tel. 06421 406 0.

