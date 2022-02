Friedberg: Die Polizei-News

Karben: Mit Flasche zugeschlagen – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Nach einem Vorfall am vergangenen Mittwochmorgen 16.02.2022 in Groß-Karben ermittelt die Friedberger Kripo wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Gegen 05 Uhr war ein 26-Jähriger zu Fuß in der Homburger Straße unterwegs. In Höhe der Aral-Tankstelle waren ihm nach derzeitigen Erkenntnissen 3 Männer begegnet.

Einer der Drei soll dann auf ihn eingeschlagen haben, wobei offenbar auch eine Glasflasche zum Einsatz gekommen war. Daraufhin flüchtete der Geschädigte.

Nun fragen die Ermittler:

Wer hat die genannten Personen dort am Mittwochmorgen gesehen? Hatte jemand die geschilderte Tat beobachten können? Wer kann Hinweise bezüglich der Identität des Trios geben? Konnte jemand die Tat beobachten? Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Friedberg: Autoaufbrecher unterwegs – Online-Vortrag der Polizei

Erneut kam es im Bereich Friedberg zu mehreren Aufbrüchen geparkter Fahrzeuge. In der Rosenstraße in Ockstadt beschädigten Unbekannte zwischen Donnerstag (15 Uhr) und Freitag (6.20 Uhr) eine Seitenscheibe eines schwarzen BMW. Aus dem Innenraum wurde offenbar nichts entwendet.

Außerdem stahl man dort aus dem Handschuhfach eines weißen VW ein mobiles Navigationsgerät, nachdem auch hier eine Scheibe zu Bruch gegangen war. Hier lässt sich die Tatzeit eingrenzen auf 0 Uhr bis 7.45 Uhr am Freitagmorgen. Auch in der Ockstädter Kapellenstraße wurden Langfinger fündig. So entwendete man dort zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Freitag, 7.45 Uhr eine im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse sowie einen Rucksack aus einem blauen Opel.

In der Karlsbader Straße entwendeten Diebe im am Freitag zwischen 1.20 Uhr und 8.45 Uhr aus einem gelben VW unter anderem eine Aktentasche sowie ein Portemonnaie. Zuvor war auch hier eine Scheibe eingeschlagen worden. Eine Seitenscheibe eines schwarzen Porsches zertrümmerten Straftäter am Freitag zwischen 1.20 Uhr und 8.45 Uhr in der Danziger Straße und nahmen im Innenraum zurückgelassenes Bargeld in Höhe mehrerer Hundert Euro. In derselben Straße ging zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr und Freitag, 9.10 Uhr auch das Fensterglas eines grauen Mercedes zur Bruch. Diebesgut hier: eine gefüllte Geldbörse.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Die Präventionsabteilung des Polizeipräsidiums Mittelhessen bietet unter dem Motto “Sicher! Dein Auto” diesbezüglich am heutigen Montagnachmittag einen kostenlosen Online-Vortrag an. Aus diesem Anlass anbei nochmals die entsprechende Einladung an interessierte Bürgerinnen und Bürger:

“Sicher! Dein Auto” – Online-Vortrag der Polizei Mittelhessen am 21.02.2022 Tagtäglich kommt es vor – Diebe schlagen die Scheiben geparkter Autos ein und bedienen sich im Fahrzeuginneren. Derzeit werden vermehrt solche Diebstähle aus Fahrzeugen in Mittelhessen festgestellt. Während das Diebesgut oft gering ist, sind der Schaden am Auto und der Ärger rund um die Reparatur oft deutlich größer. “Warum ausgerechnet mein Auto?” fragen sich oft die Betroffenen. Manchmal ist dies Zufall, oft aber haben die Täter etwas an / in Ihrem PKW entdeckt, was Sie zur spontanen Auswahl Ihres Fahrzeuges veranlasst hat. Die Kriminalpolizeilichen Berater können Ihnen Tipps und Hinweise aus dem Erfahrungsschatz der Polizei liefern, wie Sie die Chancen erhöhen, dass Diebe Ihr Auto nicht als lohnenswertes Tatobjekt sehen.

Am Montag, den 21. Februar 2022, um 17 Uhr startet der kostenlose Online-Vortrag zum Thema “Sicher! Dein Auto”.

Sie benötigen lediglich ein internetfähiges Gerät und die Polizei eine kurze Anmeldung von Ihnen. Ein Klick auf den Link oder das Einloggen über den beigefügten QR-Code genügen: https://next.edudip.com/de/webinar/sicher-dein-auto/1788322.

Damit Ihr Auto, insbesondere, wenn Sie Keyless-Go-Systeme nutzen, nicht im Ganzen geklaut wird, haben die Berater auch dazu Informationen für Sie parat.

Butzbach: Hänger und Kennzeichen gestohlen

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in der Johann-Sebastian-Bach-Straße einen PKW-Anhänger des Herstellers “TPV Prikolice” gestohlen. Der Tatzeitraum lässt sich eingrenzen auf Freitag, 19 Uhr bis Samstag, 7 Uhr. Am Hänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von 750 kg war eine Plane mit Werbung eines Globus-Baumarktes angebracht. Offenbar hatten die Diebe das ursprünglich angebrachte Kennzeichen “FB-K1474” abgenommen und möglicherweise mit jenem eines in der Nähe parkenden PKW getauscht (FB-BK 2001).

Im gleichen Zeitraum waren im Bereich Virginia Straße (FB-K 128) und Wetzlarer Straße (F-DS 9815) auch die Kennzeichen von zwei weiteren abgestellten Fahrzeugen gestohlen worden. Die Polizei in Butzbach bittet um Hinweise, Tel. 06033/70430.

Wöllstadt: Einbrecher stehlen Schmuck

In der Nieder-Wöllstädter Niddastraße waren am vergangenen Freitag (18.2.) Einbrecher unterwegs. Zwischen 16.50 Uhr und 21.30 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster eines Reihenhauses auf und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Mit Schmuck im Wert von etwa 1.000 Euro gelang anschließend die Flucht.

Die Friedberger Kripo ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wem waren im genannten Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hatte jemand die Tat beobachten können?

Bad Nauheim: In Schule eingedrungen

Chaoten wüteten in der Nacht zu Freitag (18.2.) in einem Gebäude der Beruflichen Schulen Am Gradierwerk und verursachten einigen Schaden. So waren im dortigen Gesundheitsgebäude mehrere Gardinen heruntergerissen und ein tatorteigener Feuerlöscher entleert worden, den man im Anschluss offenbar mitnahm. In der Turnhalle wurden mehrere Metallschränke aufgebrochen und darin gelagerte Basketbälle gestohlen.

Bislang unklar ist, wie es den Unbekannten gelungen war, in das Gebäude zu gelangen. Zeugen beobachtete eine Gruppe, bestehend aus zwei männlichen und weiblichen Personen, die gegen 1.40 Uhr in einen PKW stiegen und davonfuhren. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizei in Friedberg zu melden.

Rosbach/Rodheim: Einige Gartenhütten aufgebrochen und Fahrräder gestohlen

Zwischen Dienstag (15.2.) und Mittwoch (16.2.) waren Fahrraddiebe in Rodheim zugange. So wurden in der Breslauer Straße mehrere Gartenhütten, zum Teil gewaltsam, geöffnet und darin abgestellte, hochwertige Fahrräder gestohlen. Der Sachschaden beträgt knapp 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt, unter anderem wegen besonders schweren Diebstahls.

In der Nacht auf Mittwoch wurden Anwohner gegen 3 Uhr durch verdächtige Geräusche aus dem Schlaf gerissen, konnte deren Ursprung jedoch zunächst nicht ausmachen. Am Morgen stellte man dann fest, dass die Tür eines dortigen Gartenhäuschens aufgebrochen worden war, offenbar jedoch, ohne etwas mitgehen zu lassen.

Wenige Häuser weiter waren zwischen Dienstagabend, 18.45 Uhr und Mittwochabend, 19.30 Uhr zwei mittels Schloss gesicherte Fahrräder (schwarzes Mountainbike von Cube, Modell “Reaction” mit orangen Akzenten; graues Rennrad von Cube, Modell “Cross Race Pro”) gestohlen worden.

Zwischen Dienstag, 14 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr entwendeten Fahrraddiebe ein rotes E-Bike des Herstellers “Riese & Müller” (Modell “Charger Mixte”) aus einer verschlossenen Gartenhütte.

Auch an mehreren anderen Hütten stellten Anwohner in der Breslauer Straße Einbruchversuche fest, wobei die Täter hier offenbar nicht fündig geworden waren.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass zum Abtransport des Diebesguts mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Kraftfahrzeug genutzt worden war.

Die Ermittler fragen: Wem sind zwischen Dienstag und Mittwoch vergangener Woche verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere im Bereich der Breslauer Straße aufgefallen? Hatte jemand eine oder mehrere Taten beobachten können? Wo sind die genannten Fahrradmodelle seither zum Verkauf angeboten worden? Wer kann anderweitig sachdienliche Hinweise geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

