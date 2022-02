Verkehrsunfall mit Schulbus

Neukirchen (ots) – Montagmorgen 21.02.2022 ereignete sich am Kreuzungsbereich der Landstraße 3161 (Kasseler Straße) und der Bundesstraße 454, ein Verkehrsunfall bei dem ein Schulbus mit einem Pkw zusammenstieß. Ein 33-jähriger Neukirchener befuhr gegen 07:15 Uhr mit einem Schulbus die L 3161 aus Richtung Olberode kommend in Fahrtrichtung Schorbach.

Am oben genannten Kreuzungsbereich konnte der Busfahrer den Schulbus aufgrund der eisglatten Fahrbahn nicht rechtzeitig abbremsen, sodass dieser in den Fahrbahnbereich der Bundesstraße 454 rutschte. Eine kreuzende 25-jährigen Pkw-Fahrerin, die die Bundesstraße 454 aus Richtung Asterode kommend in Fahrtrichtung Oberaula befuhr, konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß seitlich gegen den Schulbus.

Im Schulbus befanden sich zur Unfallzeit 5 Fahrgäste, darunter 4 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Schulbus konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 11.000 EUR insgesamt geschätzt.

Einbruch in Wohnhaus

Felsberg-Gensungen (ots) – Samstag 19.02.2022 um 02:00 Uhr bis Samstag 19.02.2022 um 11:00 Uhr – Unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Beuernsche Straße in Felsberg-Gensungen. Im Wohnhaus wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Schlussendlich entwendeten die unbekannten Täter Bargeld und Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Sachschaden wird auf 400 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl und Sachbeschädigung auf Baustelle

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – Freitag, 18.02.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 07:50 Uhr – In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter im Steinweg in Schwalmstadt-Ziegenhain in eine Baustelle ein, entwendeten und zerstörten dort befindliche Elektrokabel.

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Baustelle und entwendeten einen Teil der Netzwerk- und Stromkabel, die sich im Kellerbereich der Baustelle, befanden. Weitere Kabel, die auf der Baustelle bereits verbaut waren, zerschnitten die unbekannten Täter und ließen diese aber in der Folge am Tatort zurück.

Insgesamt entstand dadurch ein geschätzter Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Der Stehlschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Bereich beziffert. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

BMW M3 vor Wohnhaus gestohlen

Felsberg-Gensungen (ots) – Sonntag 20.02.2022, 21:45 Uhr bis Montag 21.02.2022, 08:15 Uhr – Unbekannte Täter stehlen in der Nacht von Sonntag auf Montag einen Pkw, welcher auf einer Hofeinfahrt im Bereich der Neue Straße in Felsberg-Gensungen, geparkt war. Bei dem Pkw handelte es sich um einen BMW M 3 (schwarz) aus dem Baujahr 2009.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem BMW die amtlichen Kennzeichen HR-AK 42 angebracht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Der Höhe des Stehlschadens liegt im niedrigen 5-stelligen Bereich.

Die Polizeistation Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Tel.: 05661/7089-0.

