Laptop weg – Im Schlaf bestohlen

Kassel (ots) – Opfer eines Diebstahls wurde Samstagabend 19.2./23:50 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Kassel. Die Tat ereignete sich in einem Regionalexpress während der Fahrt von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel. Der 22-Jährige saß im 3. Wagen in der oberen Ebene des Doppelstockwagens und benutzte seinen Rucksack, in dem sich der Laptop befand, als Kopfstütze. Kurz nach Abfahrt schlief der Mann ein und wurde nach Ankunft im Kasseler Hauptbahnhof vom Zugpersonal geweckt.

Als der junge Mann seinen Rucksack in die Hand nahm, stellte er aufgrund des geringeren Gewichts das Fehlen seines Laptops fest und erstattete umgehend Strafanzeige bei der Polizei. Der graue Laptop der Marke HP war beklebt mit auffällig vielen Stickern. Der entstandene Schaden beträgt rund 500 EUR.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Telefonnummer 0561 81616-0 zu melden oder über www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Autodiebe schlagen in Harleshausen zu

Kassel-Harleshausen (ots) – Autodiebe haben in der vergangenen Nacht in der Straße “Am Kreuzstein” in Kassel einen grauen BMW 520d X-Drive Kombi im Wert von ca. 45.000 Euro gestohlen. Von dem zwei Jahre alten Pkw mit den amtlichen Kennzeichen KS-SK 609 fehlt trotz umgehend eingeleiteter europaweiter Fahndung jede Spur.

Wann genau die Täter in der Nacht zu Montag 21.02.2022 zuschlugen, ist momentan nicht bekannt. Möglicherweise geht die Tat auf das Konto professionell agierender Diebe, die sich die Keyless-Go-Funktion des Wagens zunutze gemacht haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat, auf die Täter oder auf den Verbleib des gestohlenen BMW geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

32-jähriger Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Kassel-Niederzwehren (ots) – Ein 32-jähriger VW-Fahrer ist am Freitagabend 18.02.2022 bei einem Alleinunfall im Kasseler Stadtteil Niederzwehren schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann eine Lebensgefahr für den Mann aus Kassel nicht ausgeschlossen werden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war der 32-Jährige gegen 19:05 Uhr mit seinem VW auf der Mendelssohn-Bartholdy-Straße in Richtung Dennhäuser Straße unterwegs.

Aus noch unbekannten Gründen hatte er die Kontrolle über seinen Pkw verloren und krachte gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw-Anhänger. Er wurde von der Feuerwehr aus dem VW befreit und anschließend von einem Rettungswagen mit schweren Kopfverletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor.

An dem VW, der abgeschleppt werden musste, entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Einbrüche in Bäckerei, Friseursalon und Fahrradgeschäft: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots) – Zeugen zu 3 Geschäftseinbrüchen, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag 19.02.2022 in Kassel ereigneten, sucht derzeit die Kriminalpolizei. Konkrete Hinweise, dass die Taten auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, liegen den Ermittlern bislang nicht vor.

In die Bäckerei am Rhönplatz waren unbekannte Täter über eine gewaltsam aufgebrochene Hintertür eingestiegen. Bei ihrer Suche nach Wertsachen wurden die Einbrecher offenbar nicht fündig, denn sie erbeuteten nach derzeitigem Sachstand lediglich ein Glas Nutella und eine Tüte Milch.

Ebenfalls im Laufe der Nacht ereignete sich der Einbruch in den angrenzenden Friseursalon am Rhönplatz. Dort warfen unbekannte Täter mit einem Kanaldeckel eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Der angerichtete Sachschaden durch das brachiale Vorgehen beläuft sich auf 1.000 Euro. Mit erbeuteten Trinkgelddosen der Mitarbeiter und einer Haarschneidemaschine flüchteten die Einbrecher anschließend nach draußen, wo sich ihre Spur verliert.

Bei dem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Holländischen Straße, nahe der Stadtgrenze zu Vellmar, lässt sich die Tatzeit durch die Auswertung von Bildern einer Überwachungskamera inzwischen genau eingrenzen: Demnach hatten drei Täter agiert, die um 23:40 Uhr über ein aufgehebeltes Oberlicht in das Gebäude einbrachen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erbeuteten die Einbrecher drei hochwertige Fahrräder der Marke “Cube”. In welche Richtung sie letztlich mit den Rädern flüchteten, ist nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

