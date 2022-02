32-jähriger Fuldaer mit Messer schwer verletzt

Fulda (ots)

Fulda. In der Nacht zu Samstag (19.02.) kam es auf dem Gehweg in der Künzeller Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 32-jähriger Mann aus Fulda schwer verletzt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten dort mehrere Männer gegen 2 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Streit. Dabei wurde ein 32-Jähriger mit einem Messer schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Fuldaer musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Corona-Testcenter – Betroffene gesucht

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Die Polizei sucht im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens Personen, die in der ersten Hälfte des Februars im Corona-Testzentrum in der Straße „Auf der Bleiche“ einen PCR-Test bar bezahlt haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Lauterbach unter Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 zu melden.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Hünfeld. Am Montag (21.02.), gegen 8.15 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 147 zwischen Malges und Leibolz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer aus Künzell befuhr mit seinem Pkw die K 147 aus Richtung Malges kommend in Richtung Leibolz. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der 54-Jährige auf schneebedeckter, rutschiger Fahrbahn ins Schleudern und prallt mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 51-jährige Eiterfelderin zusammen. Durch den Frontalzusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten schwer verletzt und mit Rettungswagen in Kliniken verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von rund 26.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Radfahrerin von Pkw erfasst

Bad Hersfeld. Am Freitag (18.02.), gegen 23.10 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mitsubishi Space Star die Dippelstraße aus Richtung Wehneberger Straße und wollte über die für ihn Grünlicht zeigende Ampel geradeaus in die Bahnhofstraße fahren. Zur selben Zeit befuhr eine 37-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem Rennrad die Dippelstraße aus Richtung Seilerweg kommend und wollte diese an der dortigen Ampel überqueren. Hierbei benutze die Hersfelderin die Fußgängerfurt und missachtete das Rotlicht der Ampel. Die Frau wurde mit ihrem Rennrad von dem Pkw des 27-jährigen Mannes erfasst, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Vorfahrt missachtet

Lauterbach. Am Freitag (18.02.), gegen 10.20 Uhr, befuhr eine 41-jährigere Fahrerin mit ihrem Dacia Sandero die Bahnhofstraße in Richtung Fuldaer Straße. Ein 30-jähriger Opel Insignia Fahrer wollte aus dem Gelände der Zulassungsstelle nach links auf die Bahnhofstraße herausfahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Dacia Fahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Freitag (18.02.), gegen 13 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren BMW 118d auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Straße „An der Leimenkaute“. Als sie gegen 15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Schäden an beiden Türen auf der Beifahrerseite fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.600 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

VW Golf beschädigt

Wartenberg-Angersbach. Am Freitag (18.02.), gegen 18 Uhr, parkte ein Fahrer seinen VW Golf VI auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Reinickendorfer Straße. Als er gegen 22.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Schäden am vorderen rechten Kotflügel fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Mountainbike gestohlen

Fulda (ots)

Fulda. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich unbekannte Täter zwischen Donnerstagabend (17.02.) und Samstagabend (19.02.) Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Von-Schildeck-Straße. Dort brachen sie gewaltsam das Vorhängeschloss eines Verschlags auf und entwendeten ein orangenes Mountainbike der Marke „KTM“ sowie diverse Getränke. Es entstand Sachschaden von rund 30 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

62-Jähriger bei Unfall in Herbstein schwer verletzt

Herbstein (ots)

Herbstein. Auf der B 275 ereignete sich am Montagmorgen (21.02.), gegen 7.20 Uhr, zwischen Herbstein und Altenschlirf ein schwerer Verkehrsunfall. Auf winterglatter Fahrbahn kam ein 62-jähriger Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pick-up samt Anhänger von der Fahrbahn ab und schleuderte frontal gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr geborgen werden. Der Mann wurde schwer – aber nicht lebensbedrohlich – verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Strecke musste kurzzeitig für die Bergung des landwirtschaftlichen Anhängers voll gesperrt werden. Am Fahrzeug sowie Anhänger entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 37.000 Euro.

E-Scooter entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Vor dem Haupteingang eines Schwimmbads in der Kolpingstraße stellte ein 16-jähriger Geschädigter am Sonntag (20.02.), zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, seinen rot-weißen E-Scooter des Herstellers „Segway Ninebot“ im Wert von rund 800 Euro ab. Dieser wurde durch unbekannte Täter entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Zeugen gesucht

Heringen (Werra) (ots)

Am Sonntagabend (20.02.2022), gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Niederaula mit seinem Pkw die Landesstraße 3172 aus Richtung Dippach kommend in Richtung Heringen-Leimbach. Ein anderer Pkw-Fahrer befuhr zur selben Zeit die entgegengesetzte Richtung und kam auf die Gegenfahrbahn. Der 29-jährige Fahrzeugführer wich dem entgegenkommenden Fahrzeug aus, kam anschließend von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Feld und kam schließlich in einer Hecke zum Stehen. Bei dem Unfall erlitt der Fahrzeugführer aus Niederaula leichte Verletzungen und wurde in das Klinikum nach Bad Hersfeld verbracht. Der andere Verkehrsteilnehmer verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer: 06621/932-0 in Verbindung zu setzen.