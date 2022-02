Einbrecher in Schmitten Seelenberg am Werk

Schmitten, Seelenberg, Am Windhain, 20.02.2022, 13.15 Uhr bis 21.02.2022, 09.00 Uhr (pa)In Schmittener Ortsteil Seelenberg kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser. Beide Taten ereigneten sich in der Straße „Am Windhain“, wobei ein Fall bereits am Sonntagabend zur Anzeige gebracht und der andere am Montagmorgen festgestellt wurde. Die Täter hatten jeweils die Terrassentür der betroffenen Einfamilienhäuser gewaltsam geöffnet und die Räume nach Wertgegenständen durchwühlt. Mit Diebesgut im Wert von mehreren Tausend Euro verließen sie die Tatorte anschließend unerkannt. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

An Haustür gehebelt,

Königstein im Taunus, Mammolshain, Am Steinbruch, 19.02.2022, 22.00 Uhr bis 20.02.2022, 09:15 Uhr (pa)In der Nacht zum Sonntag kam es in Königstein Mammolshain zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Wie die Bewohner des in der Straße „Am Steinbruch“ gelegenen Wohnhauses am Sonntagmorgen feststellen mussten, hatte jemand über Nacht versucht, die Haustür des Gebäudes aufzuhebeln. Die Tür hatte dem Wirken der Täter jedoch standgehalten, sodass diese nicht ins Haus gelangten und es bei einem Sachschaden von rund 300 Euro blieb. Personen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg zu melden.

Mehrere Sätze Sommerräder aus Tiefgarage entwendet

Usingen, Weilburger Straße, Festgestellt: 20.02.2022 (pa)In Usingen wurden im Laufe der vergangenen Tage mehrere Sätze Pkw-Räder aus einer Tiefgarage in der Weilburger Straße gestohlen. Am Sonntag erstatteten insgesamt drei Autofahrer Strafanzeige, nachdem sie bemerkt hatten, dass die in der Tiefgarage gelagerten Sommerräder ihrer Fahrzeuge entwendet worden waren. In einem der Fälle hatten sich die Diebe hierzu gewaltsam Zugang zu einem Kellerabteil verschafft. Bei den drei Rädersätzen handelt es sich um Leichtmetallfelgen von BMW, Audi und Seat, jeweils mit Sommerreifen. Der Gesamtwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Auto aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen

Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Massenheimer Weg, 19.02.2022, 15.00 Uhr bis 20.02.2022, 12.00 Uhr (pa)In Bad Homburg Ober-Eschbach geriet von Samstag auf Sonntag ein geparkter Pkw ins Visier von Teiledieben. Der BMW stand von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag im Massenheimer Weg, als jemand eine Scheibe des Fahrzeugs einschlug und anschließend die Motorhabe des Autos öffnete. Die Täter entwendeten schließlich die „BMW-Nieren“ des Kühlergrills sowie einen Schraubverschluss. Der Wert ihrer Beute liegt mit etwa 50 Euro weit unter dem angerichteten Schaden, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 – 0 entgegen.

Kellereinbrecher entwenden Champagner, Kronberg im Taunus, An den Schillergärten, 20.02.2022, 21.00 Uhr bis 21.02.2022, 06.40 Uhr

(pa)In der Nacht zum Montag wurde in Kronberg eine Tiefgarage von Einbrechern heimgesucht. Die Täter begaben sich in der Straße „An den Schillergärten“ in eine zu mehreren Mehrfamilienhäusern gehörende Tiefgarage und versuchten, sich von dort gewaltsam Zugang zu weiteren Kellerräumen zu verschaffen. In einem Fall gelang es ihnen, in einen Kellerraum einzudringen. Aus dem Keller stahlen sie drei Flaschen Champagner im Wert von etwa 150 Euro, mit denen sie in unbekannte Richtung flüchteten. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Verletzte bei Auffahrunfall auf B 456, B 456, zwischen Wehrheim und Bad Homburg, 21.02.2022, gg. 07.40 Uhr

(pa)Am Montagmorgen hatte ein Verkehrsunfall auf der B 456 zwischen Wehrheim und Bad Homburg drei Leichtverletzte, einen größeren Sachschaden sowie eine vorübergehende Vollsperrung der Bundesstraße zur Folge. Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 22-jährige Wehrheimerin mit ihrem BMW die B 456 in Richtung Bad Homburg. Als die Fahrerin eines vorausfahrenden Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste, reagierte die 22-Jährige nicht mehr rechtzeitig. Ihr BMW prallte gegen das Heck des Skoda und schob diesen auf einen davor befindlichen Peugeot. Dabei wurden sowohl die BMW-Fahrerin, die 34-jährige Fahrzeugführerin des Skoda als auch die 20 Jahre alte Frau am Steuer des Peugeot leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die drei verletzten Autofahrerinnen in umliegende Krankenhäuser. Ihre Fahrzeuge wurden allesamt so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 27.500 Euro geschätzt. Aufgrund der zeitweisen Vollsperrung der Bundesstraße kam es im Berufsverkehr zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.