Lambrecht/Pfalz (ots) – Unbekannte Vandalen haben in der Zeit von Freitag, 18.02.2022, 13:30 Uhr bis Montag, 21.02.2022, 08:30 Uhr, die Eingangstür zu der Sporthalle einer Schule in der Wiesenstraße in Lambrecht aufgedrückt und dort Sachbeschädigungen in Höhe von mehreren tausend Euro begangen.

Unter anderem wurde der Hallenboden stark in Mitleidenschaft gezogen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Neustadt, K/5, unter Tel. 06321/854-0.