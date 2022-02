Neustadt: PCR-Drive-In des DRK Stadtverbands Neustadt bleibt bis einschließlich Freitag, 25. Februar 2022, geschlossen

Neustadt an der Weinstraße – Der Sturm Zeynep hatte am frühen Freitagabend (18.02.2022) Schäden an einem Zelt des PCR-Drive-In des DRK Stadtverbands Neustadt in der Chemnitzer Straße verursacht, sodass dieses nicht mehr für Testungen genutzt werden konnte. Es musste mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr komplett abgebaut werden. Beim zweiten Zelt wurde aus Sicherheitsgründen die Plane entfernt.

Aufgrund der aktuellen Sturmwarnung für die kommenden Tage und den darauf folgenden Wiederaufbau der Zelte bleibt der PCR-Drive-In weiterhin bis einschließlich Freitag, 25. Februar 2022, geschlossen.

Der DRK-Stadtverband bietet alternativ PCR-Testungen in der Teststelle Speyerdorfer Straße (ehemaliger ALDI) von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr an.

Wir berichteten: