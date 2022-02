Weiterer Kriminalfall in Aktenzeichen XY

Frankfurt-Sossenheim (ots)-(ne) – Am 28. Januar 2021 kam es im Stadtteil Sossenheim zu einem Raubüberfall auf einen Kurierdienst, bei dem 3 unbekannte Täter verschiedene Wertsachen, darunter Bargeld und hochwertigen Schmuck, erbeuten konnten. Um endlich den entscheidenden Hinweis zu erhalten, wird der Fall am kommenden Mittwoch 23.02.2022, bei Aktenzeichen XY vorgestellt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen, welche die Täter und/oder ein Fluchtfahrzeug gesehen haben. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die etwas über den Verbleib der gestohlenen Wertsachen sagen können.

Unter dem nachfolgenden Link können von der Polizei veröffentlichte Bilder zu dem Raubgut und Videoaufzeichnungen mit den Tätern sowie die aktuelle Personenbeschreibung eingesehen werden: https://k.polizei.hessen.de/1530976945

Wer kennt die Täter oder hat Hinweise über den Verbleib der gezeigten Wertsachen? Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-51299 bei der Frankfurter Kriminalpolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Erfolgreicher Sonntag – Zwei Haftbefehle vollstreckt

Frankfurt-Hauptbahnhof (ots) – Im Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Sonntag 20.02.2022 zwei Männer verhaften die mit Haftbefehlen gesucht wurden. Der Erste der den Beamten ins Netz ging war ein 25-jähriger wohnsitzloser Mann, den die Staatsanwaltschaft Fulda wegen Beleidigung suchte.

Nur wenige Stunden später konnte der zweite Haftbefehl vollstreckt werden, als die Beamten bei der Überprüfung eines 30-jährigen ebenfalls wohnsitzlosen Mann feststellten, dass ihn die Staatsanwaltschaft München wegen Diebstahls sucht.

Beide wurden verhaftet zur Wache der Bundespolizei gebracht und dann in die Justizvollzugsanstalt überstellt.

Raubstraftat

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Ein 23-jähriger Mann befand sich am Montag 21.02.2022 gegen 01.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch die Moselstraße. In Höhe der Hausnummer 25 wurde er plötzlich von 2 fremden Männern angegriffen. Sie schlugen ihm ins Gesicht und besprühten ihn mit Pfefferspray. Danach entwendeten sie ihm die Geldbörse mit etwa 500 EUR Bargeld aus der hinteren Gesäßtasche und flüchteten.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte ein 39-jähriger Tatverdächtiger in der Taunusstraße angetroffen und festgenommen werden. Raubgut wurde bei dem 39-Jährigen nicht aufgefunden, dafür jedoch 1,15 Gramm Ecstasy.

Der Geschädigte musste zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine nähere Beschreibung des flüchtigen Täters war dem Geschädigten nicht möglich.

Automatenaufbrüche an Frankfurter S-Bahnstationen

Frankfurt am Main (ots) – Die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende Süßwarenautomaten an den Frankfurter S-Bahnstationen Ostendstraße und Konstablerwache aufgebrochen haben.

Wie Beamte bei der Bestreifung feststellten, hatten die Täter einen Automaten an der S-Bahnstation Ostenendstraße und zwei Automaten an der Konstablerwache aufgebrochen und die Geldkassetten entwendet.

Wie hoch sich der Schaden beläuft kann noch nicht beziffert werden. Es ist jedoch zu vermuten, dass der Schaden an den Automaten höher sein wird als die Summe des entwendeten Bargeldes. Zu den Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls werden Zeugen gesucht. Hinweise zu den Automatenaufbrüchen können unter Tel. 069/130145 1103 der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

