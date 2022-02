Unwetter im Werra-Meißner-Kreis – Vermehrte Einsätze

Eschwege (ots) – Auch am Sonntag 20.02.2022 und in der Nacht zu Montag 21.02.2022 hat die anhaltende stürmische, teils gewitterartige Witterung vermehrt für Einsätze von Feuerwehr, Polizei und den Straßenmeistereien gesorgt. Die Einsätze verliefen größtenteils glimpflich und ohne Personenschäden.

Auf der L 3228 zwischen Quentel und Eiterhagen ist die Fahrbahn durch zwei umgestürzte Baume am Sonntagmorgen blockiert gewesen, so dass die Feuerwehr zwecks Beseitigung mit entsprechenden technischen Gerätschaften anrücken musste. Nachdem die Behinderung gegen 09.30 Uhr gemeldet worden war, konnte gegen 11.30 Uhr die Fahrbahn wieder ungehindert passiert werden.

Eine weitere Gefahrenstelle wurde der Polizei am Sonntagmittag gegen 14.00 Uhr auf der Landesstraße L 3334 nahe Waldkappel gemeldet. Letztlich kümmerte sich in dem Fall die zuständige Straßenmeisterei um die Beseitigung größerer Äste bzw. einer Baumkrone, die in die Fahrbahn ragten.

Zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach ist am Sonntagabend gegen 23.00 Uhr ein umgestürzter Baum gemeldet worden, der quer auf der Fahrbahn lag. Auch hier mussten durch Feuerwehr, Polizei und die Straßenmeisterei entsprechende Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahrenstelle getroffen werden.

Auf der B 451 nahe des Viadukts von Großalmerode konnten die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau gegen 02.20 Uhr selbständig einem umgestürzten Baum mittels Astschere zu Leibe rücken, und die betroffene Fahrbahn frei räumen.

Nahe Hoheneiche ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 02.45 Uhr ein Baum auf die Oberleitung der dortigen Bahnverbindung gestürzt, wodurch die Leitung letztlich riss und herunterfiel. Infolgedessen kam es zu einem leichten Brandgeschehen durch die offene Leitung im Bereich der Schienen und auch zu Behinderungen im Bahnverkehr, der auf dem Streckenabschnitt eingestellt werden musste. Feuerwehr und Mitarbeiter der Bahn nahmen sich vor Ort der Beseitigung der Gefahrenstelle und der Reparatur der entstandenen Schäden an.

Auf der K 26 vor der Ortslage von Sontra-Mitterode musste sich die Straßenmeisterei Meißner um die Beseitigung eines umgestürzten Baumes kümmern, der um kurz vor 04.00 Uhr gemeldet worden war.

Zwischen Rommerode und Friedrichsbrück (Friedrichsbrücker Straße) ist am Montagmorgen gegen 04.00 Uhr ebenfalls ein umgestürzter Baum gemeldet worden. Die zuständige Straßenmeisterei in Witzenhausen hat die Gefahrenstelle zunächst abgesperrt, um den Baum später bei Tagesanbruch kontrolliert zu beseitigen.

Im Anschluss musste die Straßenmeisterei Witzenhausen dann auf die L 3238 nahe Blickershausen ausrücken, um in der Nähe der Angelteiche eine Gefahrenstelle durch umgestürzte Bäume in einem Kurvenbereich zu beseitigen.

Die Arbeiten an den verschiedenen Gefahrenstellen dauern teilweise noch an, so dass eventuell auch noch mit der ein- oder anderen Behinderung zu rechnen ist.

Verkehrsunfall

(ots) – Montagmorgen 21.02.2022 kam es gegen 09.00 Uhr auf der B 27 in Fahrtrichtung Norden in Höhe Wehretal zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 4 beteiligten Fahrzeugen, die alle in gleicher Richtung unterwegs waren. In einem auslaufenden Baustellenkreisverkehr unter der zukünftigen Trassenführung der A 44 hatte ein 21-Jähriger aus Herleshausen mit seinem Kleintransporter trotz bestehender durchgezogener Fahrbahnmarkierungen verbotswidrig über beide Fahrstreifen hinweg wenden wollen.

Die dem 21-Jährigen unmittelbar nachfolgenden Fahrzeuge, ein 58-Jähriger aus Sontra mit einem Kleintransporter und ein 32-jähriger Autofahrer aus Bebra, konnten zwar ihrerseits noch rechtzeitig vor dem Fahrzeug des 21-Jährigen anhalten. Ein nachfolgender 66-Jähriger aus Künzell in einem Sprinter, erkannte die Verkehrssituation allerdings zu spät und fuhr infolge des zu geringen Abstands auf den vor ihm befindlichen Pkw des 32-Jährigen auf, der wiederum gegen den Kleintransporter des 58-Jährigen geschoben wurde.

Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an drei Fahrzeugen, der sich auf insgesamt 18.500 Euro beziffert. Darüber hinaus klagten ein Unfallbeteiligter und ein weiterer Mitfahrer über Nackenschmerzen.

Einbruch in die Geschäftsräume eines Fördervereins/einer Begegnungsstätte

Wegen eines Einbruchs in die Räumlichkeiten der Begegnungsstätte für Vielfalt und Diversity, die sich in Eschwege am Hospitalplatz befinden, hat die Kriminalpolizei in Eschwege Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagabend ist gegen 20.25 Uhr von Zeugen ein offenstehendes Fenster und Taschenlampenschein gemeldet worden.

Die vor Ort entsandten Beamten der Eschweger Polizei stellten dann schließlich den Einbruch in das Mehrfamilienhaus fest, indem sich die besagten Räumlichkeiten befinden, konnten aber keine Person mehr antreffen. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand öffneten die Täter mit Hilfe leichter Gewaltanwendung ein Fenster und drangen auf diesem Weg unbefugt in einen Schulungsraum ein, wo sie später auch eine Geldkassette aufbrachen. Der Stehlwert wird mit insgesamt 100 Euro angegeben. Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch bei Elektronik-Versandhandel

Zwischen Freitagnachmittag 15.30 Uhr und Montagmorgen 07.05 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in die Lagerhalle eines Elektronik-Versandhandels in Eschwege-Niederhone in der Straße “Sonnenhügel” einzubrechen. Die Täter hebelten gewaltsam ein Lammellentor der Lagerhalle auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstand.

Ob es den Tätern letztlich tatsächlich gelang, in die Lagerhalle vorzudringen und Wertgegenstände mitzunehmen, steht aktuell noch nicht fest.

Die Polizei in Eschwege bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Witzenhausen

Unbekannte beschädigen Esstisch der UNI-Cafeteria

In der Steinstraße in Witzenhausen haben Unbekannte in der Cafeteria der Universität im dortigen Obergeschoss einen Esstisch mutwillig beschädigt. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Die Tat geschah vermutlich zwischen Freitagnachmittag 15.00 Uhr und Sonntagmorgen 07.00 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen, die in dem Fall Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

Diebstahl von Fahrzeugteilen

In WIZ-Ellingerode haben Unbekannte von einem im Rosenweg geparkten grauen Audi 80 Teile der vorderen linken Scheinwerfereinrichtung abmontiert und geklaut. Die Tat ereignete sich bereits zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Samstagnachmittag 16.00 Uhr. Der Stehlschaden liegt hier bei 50 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizei Sontra

Mülltonnenbrand

Am Sonntagabend sind in Sontra insgesamt -6- Mülltonnen von Unbekannten in Brand gesetzt worden, wodurch ein Schaden von insgesamt 1.250 Euro entstand. Die Tonnen standen in den Garageneinfahrten vor den Garagentoren verschiedener Wohnhäuser in der Bergstraße. Der Vorfall ereignete sich etwa gegen 22.40 Uhr.

Die Polizei in Sontra bittet um Hinweise unter der Nummer 05653/9766-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung durch Graffiti

Zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagabend 18.00 Uhr haben Unbekannte in der Straße Quenteler Tor in Hessisch Lichtenau auf eine Wohnhauswand mit weißer Graffitifarbe den Tag “STAN” aufgebracht. Der Schaden liegt bei 250 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 13.45 Uhr in der Leipziger Straße in Fürstenhagen auf dem Parkplatz der dortigen “Back-Stop-Filiale” einen blauen Ford Fiesta beim Rangieren an der Heckbeleuchtung beschädigt und ist anschließend unerlaubt davongefahren. Der Verursacher kam aus Richtung Helsa, soll dann den Pkw auf dem Gelände des “Back-Stop” beschädigt haben und anschließend in Richtung Walburg davongefahren sein.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw Kombi mit Aachener Zulassung (AC-??) gehandelt haben. Die Polizei in Hessisch Lichtenau bittet um Hinweise zu dem Verursacher unter der Nummer 05602/9393-0.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhausgen

Ein versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus ist den Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau am frühen Sonntagabend in Reichenbach angezeigt worden. Demnach hatten unbekannte Täter offenbar bereits am Freitagnachmittag versucht, sich mittels Hebelwerkzeugen gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Straße “Im Tor” zu verschaffen, was den Tätern letztlich aber nicht gelang.

Der entstandene Sachschaden an der Haustür wird mit 1.000 Euro angegeben.

Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen