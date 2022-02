Gießen (ots) – Nach einer sexuellen Belästigung am Sonntag 20.02.2022 in der Gießener Innenstadt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Gegen 05.45 Uhr war eine 20-Jährige in der Stephanstraße zu Fuß unterwegs, als ihr ein fremder Mann entgegen kam. Kurze Zeit später war der Mann in Höhe einer Bahnunterführung plötzlich hinter ihr und griff ihr zwischen die Beine. Die Gießenerin drehte sich um und wehrte sich.

Dabei stürzte sie zu Boden und der Tatverdächtige flüchtete in Richtung des Universitätsgebäudes. Nach Angaben des Opfers soll sich zum Zeitpunkt des Übergriffs ein Pärchen mit einem Hund in der Nähe befunden haben. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach diesen beiden Passanten.

Beschreibung des Tatverdächtigen:

– Er ist etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hat eine breite Statur, eine Glatze bzw. sehr kurze Haar und einen Dreitagebart. Der Verdächtige trug eine dunkle Daunenjacke mit Kapuze.

Wer hat den sexuellen Übergriff vor einer Bahnunterführung in der Stephanstraße beobachtet? Wem ist der Tatverdächtige vor oder nach dem Vorfall aufgefallen? Wohin ist er geflüchtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

