Neustadt: Programm der Kulturabteilung im März 2022

Neustadt an der Weinstraße – Die Kulturabteilung der Stadtverwaltung Neustadt informiert über Veränderungen im Veranstaltungsprogramm der Programm-Saison 2021/2022. Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation und des hierdurch zurückhaltenden Kartenvorverkaufs für die betroffenen Veranstaltungen, kann ein Teil der Aufführungen im März nicht wie geplant präsentiert werden.

Das 2017 verfilmte Schauspiel „Mein Blind Date mit dem Leben“, geplant für Do, 03. März, wird verlegt auf Fr, 29. April 2022. Erzählt wird in einer tragisch-komischen Fassung, die Geschichte eines jungen Mannes, der aufgrund einer Erkrankung sein Augenlicht verliert und dem es gelingt, sein Leben neu zu meistern.

Das Konzert vom 15. März mit dem ensemble risonanze erranti unter der Leitung Peter Tilling wird auf Do, 23. Juni, verlegt. An diesem Abend begegnet der Barock Antonio Vivaldis und Johann Sebastian Bachs dem französischen Impressionismus Claude Debussys sowie Werken Wolfgang Rihms und Avro Pärts. Präsentiert wird zudem die Uraufführung eines Werkes Peter Tillings.

Bereits erworbene Karten für die terminlich verlegten Abende behalten ihre Gültigkeit.

Die Ballettabende der Musikhochschule Mannheim finden am Fr, 11. März, und Sa, 12. März, statt. Karten für beide Aufführungen gibt es noch zu jeweils 10€ (5€ erm.) online unter ticket-regional.de und bei allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen (z.B. Tabak Weiss Neustadt). Bereits erworbene Karten für die verlegten Vorstellungen am Mi, 02.02. und Do, 03.02.22 behalten ihre Gültigkeit.

Das Schauspiel „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ in einer Inszenierung des Pfalztheaters Kaiserslautern, findet, wie geplant, am Di, 22. März, statt. Die Erzählung des Nobelpreisträgers Heinrich Böll beschreibt die Geschichte einer jungen Frau, die durch eine Liebesaffäre mit einem Straftäter ins Visier einer unnachgiebigen Boulevardpresse gerät.

Das Treppenhauskonzert mit Jazzy & Dennis Jenne am Sa, 05.03., fällt leider ohne Ersatztermin aus. Bereits das Konzert erworbene Karten werden zurückerstattet.

Die aktuell gültigen Hygiene- & Sicherheitsmaßnahmen sind unter www.neustadt.eu einzusehen. Kurzfristige Programm- & Besetzungsänderungen bleiben vorbehalten. Für Rückfragen oder ihre Kartenbuchung steht Ihnen die Kulturabteilung wieder täglich von 09.30 – 12.30 Uhr persönlich zur Verfügung. Telefonisch erreichbar unter der 06321 855-1404 oder per Mail an kultur@neustadt.eu.