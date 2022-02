Mannheim: Fußballbegegnung SV Waldhof Mannheim – 1. FC Kaiserslautern, vorläufige Bilanz des Polizeieinsatzes

Mannheim (ots) – Am heutigen Sonntagnachmittag um 14 Uhr begegneten sich die

beiden Drittligisten SV Waldhof-Mannheim und der 1. FC Kaiserslautern im

Mannheimer Carl-Benz-Stadion. Eine Ausnahmegenehmigung zur Corona Verordnung

erlaubte insgesamt 19.000 Fußballfans (75-prozentige Stadionauslastung) unter

2G-Bedingungen das Fußballspiel live im Stadion zu verfolgen. Bereits im Vorfeld

war das Interesse am sogenannten „Lokalderby“ groß, sodass insbesondere die

1.900 Karten der Auswärtsfans innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Durch

das Polizeipräsidium Mannheim wurde zur Bewältigung dieser Lage ein größerer

Einsatz mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz und in Kooperation mit

der Bundespolizei durchgeführt. Darüber hinaus gab es vor und während dem

Einsatz einen engen Austausch zwischen dem Polizeipräsidium Mannheim und den

beteiligten rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien, den Vereinen und der Stadt

Mannheim.

Am Sonntag kurz nach 11 Uhr erreichten die ersten Fans aus Kaiserslautern

schließlich den Mannheimer Hauptbahnhof und wurden durch Shuttle-Busse des rnv

zum Stadion gebracht. Beim Einstieg in die Shuttles zündeten einige Fans

pyrotechnische Gegenstände und warfen Flaschen in Richtung der Einsatzfahrzeuge

der Polizei, wodurch nach bisherigem Stand jedoch kein Sachschaden entstanden

ist. Kurz nach 13 Uhr stahl ein 36-jähriger Waldhof-Fan einem FCK-Fan vor dem

Stadion eine Fanmütze. Der Mann wurde von Einsatzkräften bei der Tat beobachtet

und konnte festgehalten werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen

Diebstahls. Im Verlauf des Einsatzes kam es an verschiedenen Örtlichkeiten zum

Zünden von Pyrotechnik. Vier Betroffene müssen sich hier nun wegen Verstößen

gegen das Sprengstoffgesetz verantworten. Wenige Minuten vor Spielende musste

die Partie, welche im Remis endete, kurz unterbrochen werden, da eine gelbe

Rauchfackel auf dem Fußballfeld landete. Das restliche Spiel verlief ohne

besondere Vorkommnisse.

Anlässlich der Abreise gerieten rivalisierende Fangruppen an einigen Stellen

aneinander. Während es in den meisten Konfliktfällen bei verbalen Provokationen

blieb, entstanden im Bereich der Theodor-Heuss-Anlage/Gartenschauweg und dem

Hans-Reschke-Ufer einige körperliche Auseinandersetzungen unter anderem mittels

Steinwürfen. Insgesamt nahmen die Einsatzkräfte hiernach 9 Tatverdächtige fest.

Gegen die Beschuldigten wird jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Im Verlauf der Einsatzmaßnahmen kam es insgesamt zu zwei tätlichen Angriffen und

zwei Widerstandshandlungen zum Nachteil von Polizeibeamtinnen und

Polizeibeamten.

Bei der An- und Abreise der Fans gab es im Bereich des Hauptbahnhofes und im

Umfeld um das Stadion lediglich kurzfristige Verkehrsbeeinträchtigungen.

Außerplanmäßige oder längerfristige Störungen des Verkehrs traten nicht auf.

Mannheim-Oststadt: Unfall mit hohem Sachschaden am Planetarium

Mannheim-Oststadt (ots) – In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr an der

Ampelanlage Wilhelm-Varnholt-Allee Ecke Schubertstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein 27-jähriger Mercedes-Benz Fahrer befuhr die Wilhelm-Varnholt-Allee in

Fahrtrichtung Augustanlage. An der Kreuzung zur Schubertstraße kollidierte er

mit einem Audi A3 der aus der Seckenheimer Straße kam. Durch den Zusammenstoß

drehte sich der Audi mehrfach um die eigene Achse und kam in der Schubertstraße

zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes gab an, sich bei dem Zusammenstoß am Knie

verletzt zu haben, weshalb ein Rettungswagen angefordert wurde. Die 50-jährige

Fahrerin des Audi A3 blieb glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen

entsteht ein Sachschaden von ca. 55 000,- Euro. Aufgrund widersprüchlicher

Angaben beider Parteien zu dem Unfallhergang bedarf es zur Klärung der

Unfallursache weiterer Ermittlungen. Das Polizeirevier Mannheim Oststadt hat

diese hierzu übernommen.

Mannheim-Käfertal: Unter Drogeneinfluss auf dem E-Scooter

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr wurde ein 32-jähriger

Fahrzeugführer eines E-Scooters, durch eine Streife des Polizeireviers

Mannheim-Käfertal auf der Alten Frankfurter Straße, kontrolliert. Bei der

Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Der

Fahrer gab auf Nachfrage spontan an, am Abend zuvor Drogen konsumiert zu haben.

Ein durchgeführter Urintest konnte den Konsum von Amphetaminen bestätigten. Der

Fahrer bereute seine Tat zwar muss sich nun aber wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr verantworten.

Mannheim-Käfertal: Sachbeschädigung an mehreren PKWs

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Samstagabend gegen 23:50 Uhr kam es in

Mannheim-Käfertal zu sechs Sachbeschädigungen an verschiedenen PKW’s. Während

der polizeilichen Aufnahmen bemerkten die Beamten eine Alarmanlage in

unmittelbarer Nähe. Als sie dem Alarm folgten, bemerkten sie zwei Jugendliche

die offenbar vor ihnen flüchten wollten. Die Personen konnten aber eingeholt und

einer Kontrolle unterzogen werden. Bei ihnen wurde unter anderem ein Nothammer

aufgefunden. Da die Beschädigungen an den Fahrzeugen fast überall mit einem

harten spitzen Gegenstand verursacht wurden, besteht der Verdacht, dass die

beiden Jugendlichen für die Sachbeschädigungen an den Fahrzeugen verantwortlich

sein könnten. Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Mannheim-Käfertal

übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können,

werden gebeten, sich beim Polizeirevier Käfertal, Tel.: 0621/ 718490 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: Aufmerksamer Zeuge gibt Hinweise auf den Unfallverursacher

Mannheim (ots) – Am Freitagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein grauer Ford in

der Tiefgarage unter dem Marktplatz in der Mannheimer-Innenstadt beim

Ein-/Ausparken rückwärts gegen einen grauen BMW und beschädigte diesen an der

vorderen, rechten Stoßstange. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer des

Ford unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter

nachzukommen. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Nur mit

Hilfe eines aufmerksamen Zeugens, der das Kennzeichen des verursachenenden Ford

notierte und am BMW einen Zettel anbrachte, konnte der verursachende Pkw

ermittelt werden. Bei der anschließenden Halterüberprüfung konnte die

betreffende Fahrzeugführerin als Unfallverursacherin ermittelt werden.

Die weiteren Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort werden durch

das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt geführt.