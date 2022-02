Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbrecher „in flagranti“ erwischt

Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht auf Sonntag den 20.02.2022,

bemerkte gegen 02 Uhr eine aufmerksame Anwohnerin in der Eisenbahnstraße

verdächtige Geräusche im Sinne von zersplitterndem Glas. Bei der Nachsicht

stellte sie bei ihrem PKW eine eingeschlagene Dreiecksscheibe fest. Sowohl ihr

Fahrzeug, als auch fünf weitere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe, waren

aufgebrochen und durchwühlt worden. Durch einen Nachbarn konnte der

Tatverdächtige entdeckt werden, während er versuchte zu Fuß zu flüchten. Durch

das beherzte Eingreifen des couragierten Mannes, konnte der alkoholisierte Täter

bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Er wurde zum Revier

Schwetzingen gebracht und nach Abschluss der Strafprozessualen Maßnahmen wieder

entlassen.

Unwettereinsätze – Sturmtief Zeynep

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Zusammenhang mit dem Aufzug

des Sturmtiefs Zeynep über dem Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums

Mannheim wurden am gestrigen Abend ab ca. 18 Uhr bis in den späten Freitagabend

insgesamt 97 witterungsbedingte Einsätze bekannt. Bei der Mehrzahl der Einsätze

waren Bäume umgestürzt oder Äste von Bäumen abgebrochen und blockierten

hierdurch Straßen. Des Weiteren wurde über eine Vielzahl umgestürzter

Baustellenabsperrungen berichtet. Die gemeldeten Gefahrenstellen wurden durch

den Einsatz der Polizei und der Feuerwehren sukzessive abgearbeitet und die

blockierten Straßen wieder passierbar gemacht. Glücklicherweise verursachten die

gemeldeten Schadensstellen lediglich geringen Sachschaden. Größere

Schadensereignisse oder Personenschäden wurden nicht bekannt. Durch die

Straßensperrungen kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis: Supermarkt überfallen

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem schweren Raub auf einen Supermarkt

am Freitag, den 18.02.2022 gegen 19:45 Uhr im Luftschiffring in Brühl erbeutete

ein Täter einen Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe. Zu zuvor genannter

Uhrzeit betrat eine unbekannte männliche Person über den Kundeneingang den

Supermarkt und begab sich zum Kassenbereich. Während er eine Schusswaffe auf die

Kassiererin richtete und mit dieser gegen die Plexiglasscheibe des

Kassenbereiches schlug, forderte der Täter die Herausgabe von Geld. Nachdem die

Kasse geöffnet wurde, griff der Unbekannte in diese hinein und entnahm das darin

enthaltene Bargeld. Anschließend flüchtete er aus der Filiale in Richtung des

Rheinauer Sees.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften nach dem

Unbekannten blieb bislang ohne Erfolg. Dieser war ca. 170 cm groß, 25 – 30 Jahre

und war mit einer schwarzen Wollmütze, einem schwarzen Mundschutz und einer

rot-schwarzen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Räuber

aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter bzw. zu

dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße / Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Wohnhaus

Großsachsen, Hirschberg an der Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am

Freitagmorgen gegen 07:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, nachdem

es in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer starken

Rauchentwicklung gekommen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte des

Polizeireviers Weinheim war die Feuerwehr bereits vor Ort und mit Löschmaßnahmen

beschäftigt.

Die Erstangriffskräfte der Feuerwehr fanden nach Betreten des Wohnhauses im

Obergeschoss eine leblose männliche Person auf, die aus dem Gebäude gebracht und

zwecks medizinischer Versorgung an den Rettungsdienst übergeben wurde. Dieser

konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Wie sich im Rahmen

der Ermittlungen herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um den

53-jährigen, alleinigen Bewohner des Zweiparteienhauses. Die übrigen Wohnräume

standen zu diesem Zeitpunkt leer.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der Brand vermutlich in der Küche des

Obergeschosses ausgebrochen ist. Die Hintergründe wie es dazu kommen konnte,

sind derzeit noch unklar. Ein Fremdverschulden wird nach aktuellem Kenntnisstand

jedoch ausgeschlossen.

Während den Einsatzmaßnahmen war die Friedrich-Ebert-Straße für rund zwei

Stunden vollgesperrt. Durch die Brandeinwirkung entstand ein Gebäudeschaden in

geschätzter Höhe von ca. 100.000 Euro.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim und der Staatsanwaltschaft

Mannheim dauern an.