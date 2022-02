Zeugen gesucht!: Unfallflucht in der Kaiserstraße Mainz

Am Sonntag, 20.02.2022 gegen 05:15 Uhr kam es in der Kaiserstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Durch einen Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein dunkler SUV der Marke BMW aus der Boppstraße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in die Kaiserstraße, Fahrtrichtung Rheinallee abbog. Der Fahrzeugführer/ Die Fahrzeugführerin verlor dabei die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem Baum neben der Fahrbahn. Dieser wurde an der Rinde leicht beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der PKW flüchtete nach dem Verkehrsunfall in Richtung Rheinallee und konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Bauerngasse verschlossen und verlassen aufgefunden werden.

Wer sachdienliche Hinweise – insbesondere zum Fahrer / Fahrerin – geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Abschlussmeldung zur Unwetterlage durch Orkan-Tief 18.02.2022

Feuerwehr Mainz

Wie in unserer Meldung gestern Abend bereits mitgeteilt wurde auch Rheinhessen gestern vom prognostizierten Sturmtief getroffen. Von der Feuerwehrleitstelle Mainz wurde um 17:35 Uhr Unwetteralarm ausgelöst. Die Leitstelle wurde personell durch dienstfreie Kräfte aufgestockt um die Vielzahl der Hilfeersuchen abarbeiten zu können.

Fazit:

Insgesamt wurden 60 sturmbedingte Einsätze angenommen und die entsprechenden Feuerwehreinheiten alarmiert.

Im Stadtgebiet Mainz kam es zu 17 Einsätzen.

Für den Landkreis Mainz-Bingen wurden 26 Einsätze erfasst und im Landkreis Alzey-Worms 16 Einsätze.

Nach rund 2 h wurde der Unwetteralarm wieder aufgehoben.

Die Schadensbilder waren zumeist herabgefallene Äste, umgestürzte Bäume oder lose bzw. herabfallende Dachteile.

Im Vergleich zu den Gebieten im Norden Deutschlands ist Rheinhessen sehr glimpflich davon gekommen.

Durch das in der Feuerwehrleitstelle Mainz seit Jahren etablierte und vielfach erprobte Unwetterkonzept konnte die Lage problemlos abgearbeitet werden.

Die Feuerwehr beobachtet weiter die Lage und hält sich bereit für kommende Ereignisse.

Für den Samstag erwarten wir noch einzelne sturmbedingte „Nacharbeiten“ und hoffen auf ein ruhiges Wochenende.

Nachtrag zu Auftrag: 4658864

Verkehrsunfallflucht Münster-Sarmsheim

Münster-Sarmsheim

Die unter der Auftragsnummer 4658864 veröffentlichte nächtliche Unfallflucht in der Pfortestraße in Münster-Sarmsheim konnte zwischenzeitlich geklärt werden. Der Unfallverursacher wurde ermittelt. Es handelt sich um einen 40-jährigen Beschuldigten aus der Nachbarschaft des Geschädigten. Dessen Fahrzeug fiel mit einem adäquaten zum Fahrzeug des Geschädigten passenden Frontschaden auf. Der Unfallverursacher ist nicht im Besitz eines Führerscheins. Zudem fiel bei der morgendlichen Sachverhaltsklärung Alkoholgeruch bei dem Beschuldigten auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,13%o. Zur weiteren Klärung und Rückrechnung auf den Unfallzeitpunkt wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Unfallflucht

Münster-Sarmsheim

Am 19.02.2022 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr und 23:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Pfortestraße in Münster-Sarmsheim. Durch einen bislang noch unbekannten Unfallverursacher wurde ein in Höhe der Hausnummer 1 in Längsaufstellung abgestelltes Smart Cabrio an der Heckstoßstange links beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die Pfortestraße aus Richtung „Palmenstein“ in Richtung Rheinstraße befuhr und hierbei mit dem geparkten Smart kollidierte. Die Schadenshöhe wird auf etwa 3000EUR beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Mehrere Einsätze anlässlich Feierlichkeit

Bingen-Kempten

In der Nacht vom 19.02.2022 auf den 20.02.2022 musste die Polizei Bingen mehrfach nach Bingen-Kempten ausrücken. Hier fand eine private Feierlichkeit in der Drei-Königs-Halle statt, zu der sich gegen 23:20 Uhr ca. 20-30 jüngere Personen (Alter 16-25) einfanden, die nicht zur Feierlichkeit eingeladen waren. Der Personengruppe wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Während des Ersteinsatzes wurde bekannt, dass durch eine Person aus dieser Gruppe eine Handtasche mitsamt Geldbörse entwendet wurde. Die Handtasche kann bei der Personengruppe aufgefunden und die Tat einem 19-jährigen Beschuldigten zugeordnet werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde an einem Streifenwagen zudem auch ein Reifen mit einem augenscheinlich spitzen Gegenstand zerstochen. Gegen 00:40 Uhr erschien ein Teil der Personengruppe erneut, woraus ein 16-jähriger, sowie ein 18-jähriger den Veranstalter beleidigte und auch bedrohte. Bei einer Überprüfung im Rahmen der Streife gegen 02:20 Uhr kann im Nahbereich erneut ein Teil der Gruppe angetroffen werden. Bei der Durchsuchung der Personen konnte bei einem 18-jährigen Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Bei einer zweiten 25-jährigen Person aus der Gruppe konnte ein Werkzeug aufgefunden werden, welches von Art und Form für die Beschädigung am Streifenwagen genutzt sein worden dürfte. Gegen 02:45 Uhr erschienen erneut drei Täter aus der Gruppe – nun mit Schlagstöcken bewaffnet – an der Halle und versuchten sich gewaltsam Zutritt zur Veranstaltung zu verschaffen. Hierbei wurde der Veranstalter leicht verletzt. Zwei der drei Täter im Alter von 16, 18 und 25 Jahren konnten aufgegriffen werden und wurden schlussendlich in Gewahrsam genommen.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Bingen

In der Nacht vom 18.02.2022 auf den 19.02.2022 wurde ein in der Hohenzollernstraße abgestellter schwarzer Alfa Mito an der Beifahrerseite verkratzt. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich hierbei um eine mutwillige Beschädigung, welche sich von der Mitte der Beifahrertür bis hin zum Kotflügel erstreckt. Täterhinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.

Kraftfahrzeugdiebstahl

Münster-Sarmsheim

Am Samstag den 19.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:50 Uhr zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl in den Weinbergen bei Münster-Sarmsheim. Erntehelfer eines dort ansässigen Weinguts stellten einen weißen Kleintransporter der Marke Opel an einem Wirtschaftsweg im Weinberg ab um anschließend Rebschnittarbeiten durchzuführen. Hierzu beließ man den Schlüssel im Fahrzeug. Während der Arbeiten begab sich der Täter an den Transporter und fuhr mit diesem in Richtung Waldalgesheim davon. Der augenscheinlich männliche Einzeltäter konnte bei der Tatausführung noch beobachtet werden, ein Einschreiten war allerdings nicht mehr möglich. Bei der Nacheile wurde das flüchtende Fahrzeug aus den Augen verloren. Der Tank des Fahrzeugs war nahezu leer, sodass die Fluchtreichweite begrenzt sein dürfte. Hinweise nimmt die Polizei Bingen entgegen.