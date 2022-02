Mehrere Sachbeschädigungen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Worms

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen im Stadtgebiet von Worms.

In der Landgrafenstraße wurden zwischen 21 Uhr und 09:30 Uhr zwei geparkte Pkw beschädigt, indem jeweils mehrere Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt wurde.

In der Grünewaldstraße wurde durch unbekannten Täter ebenfalls der Lack eines Pkw mithilfe eines spitzen Gegenstands zerkratzt.

In der Von-Steuben-Straße wurden in Höhe der Westendgrundschule die Türen eines Stromkastens abgerissen. Die genaue Tatzeit ist hier unbekannt.

Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 7000 Euro.

Aufgrund der unterschiedlichen Örtlichkeiten und Tatzeiten geht die Polizei von voneinander unabhängigen Straftaten aus. Zeugen, die Hinweise

Verkehrsunfallflucht – Fahrer stark alkoholisiert

Worms, Ludwigstraße/Pfauentorstraße – Der 42-jährige Beschuldigte will mit

seinem Vito Tourer von der Ludwigstraße in Worms kommend nach rechts in die

Pfauentorstraße abbiegen. Ein 22-jähriger PKW-Fahrer steht in diesem Moment auf

der Linksabbiegerspur der Pfauentorstraße an der roten Ampel. Der 42-jährige

fährt beim Abbiegen auf die Gegenspur und kollidiert hierbei mit dem PKW des

22-jährigen. Der 42-jährige Fahrer will vorerst flüchten, wird jedoch von dem

22-jährigen verfolgt und kann angehalten werden. Nach einem kurzen Gespräch

zwischen den Beteiligten flüchtet er letztlich doch vor dem Eintreffen der

Polizei. Da das Kennzeichen jedoch bekannt ist, wird die Halteranschrift

aufgesucht. Der stark alkoholisierte 42-jährige kann an der Wohnanschrift

angetroffen und zweifelsfrei als Fahrer identifiziert werden. Ein

Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,2 Promille. Dem Beschuldigten wird daher

eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun

wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. An

beiden Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 750 Euro.

B9 aufgrund eines Verkehrsunfalls einseitig gesperrt

Worms – Alsheim/Guntersblum – Am 18.02.2022 um 14:45 Uhr ereignete sich

auf der B9 zwischen Alsheim und Guntersblum ein Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Die genannten Fahrzeuge fuhren von Worms in Richtung

Mainz, als die vorausfahrende 30-jährige aus Lampertheim mit ihrem PKW nach

rechts auf einen Wirtschaftsweg einbiegen wollte. Ein dahinterfahrender

55-jähriger aus Wörrstadt erkannte dies rechtzeitig und konnte sein Fahrzeug

abbremsen. Ein an dritter Stelle fahrender 38-jähriger aus Oppenheim versuchte

ebenfalls abzubremsen, fuhr jedoch, vermutlich aufgrund zu geringen

Sicherheitsabstands, auf das vorausfahrende Fahrzeug des Wörrstädters auf.

Dieses wurde wiederum auf das erste Fahrzeug der Lampertheimerin aufgeschoben.

Alle Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Fahrzeug des Oppenheimers war nicht mehr

fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Weil sich in dem Fahrzeug der Frau

aus Lampertheim ein sechs- und ein achtjähriges Kind befanden, waren auch Kräfte

des Rettungsdienstes im Einsatz. Es wurde vorsorglich ein Notarzt mit einem

Helikopter zur Unfallstelle geflogen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde

bei dem Unfall allerdings niemand verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme

musste der in Richtung Mainz fahrende Verkehr auf der B9 für etwa 30 Minuten zur

L439 abgeleitet werden. Die freiwilligen Feuerwehren Alsheim, Gimbsheim und

Guntersblum waren ebenfalls im Einsatz.