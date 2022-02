Versuchter Raub am Bahnhof

Am 19.02.2022 gegen 20:00 Uhr kam es am Hauptbahnhof Frankenthal zu einem versuchten Raub zum Nachteil zweier Kinder. Ein zwölf- und ein dreizehnjähriger Junge befanden sich am Bahnhof Frankenthal und wurden von einer fünfköpfigen Gruppe Jugendlicher, drei männliche und zwei weibliche Personen, angesprochen, ob sie Geld für Zigaretten hätten. Als dies verneint wurde, forderten die drei männlichen Jugendlichen die Kinder auf, die Geldbeutel vorzuzeigen und drohten ihnen Schläge an. Als auch das verneint wurde, schlugen und traten die drei Jugendlichen auf eines der Kinder ein und versuchten ihm den Geldbeutel zu entreißen. Das Kind konnte letztlich mit seinem Geldbeutel flüchten und erschien später mit seinem Vater auf der Dienststelle. Ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes wurde gegen die Gruppe eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einsätze durch Sturm Zeynep

Aufgrund des Sturms Zeynep kam es am 18.02.2022 zu mehreren Einsätzen der Polizei. Neben mehreren umgefallenen Verkehrsschildern und Bäumen kam es zu einem unwetterbedingten Verkehrsunfall auf der B9 in Richtung Ludwigshafen. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren mit ihren Fahrzeugen die B9 aus Worms in FR Ludwigshafen. Kurz vor der Abfahrt Kläranlage BASF wurde aufgrund der Wetterverhältnisse ein Baum am rechten Fahrbahnrand entwurzelt und fiel auf die Schutzplanke und das gerade dort fahrende Fahrzeug. Der Baum blieb auf der Schutzplanke liegen, sodass er noch in die Fahrbahn hineinragte. Das dahinterfahrende Fahrzeug hatte keine Möglichkeit dem Baum auszuweichen und fuhr unter diesem hindurch, sodass sein Dach Kratzer davontrug. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1000EUR.

Der Baum konnte im Anschluss von der Fahrbahn gezogen werden.

Schlägerei

Am 18.02.2022 um 21:45 Uhr kam es im Bereich der Mahlastraße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen.

Dort wurde ein 17-jähriger Frankenthaler von einer unbekannten männlichen Person geschlagen und getreten.

Der Beschuldigte war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Personen würden sich lediglich vom Sehen kennen. Einen Grund für die Auseinandersetzung würde es nicht geben.

Der 17-jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Callcenter-Betrug durch Schockanruf

Am 18.02.2022 gegen 15:28 Uhr wurde eine 69-jährige Frankenthalerin von einer angeblichen Polizeibeamtin der Polizei Frankenthal angerufen. Die falsche Polizistin teilte der Frankenthalerin mit, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Glücklicherweise befand sich die Tochter im selben Anwesen, sodass der Betrug aufflog und das Gespräch beendet wurde. Ein Strafverfahren wegen des versuchten Betruges wurde eingeleitet. Immer häufiger gehen bei der Polizei Meldungen Anrufe von falschen Polizeibeamten ein. Häufig werden ältere Menschen angerufen, es werden Geschichten erfunden, um die Opfer unter Druck zu setzen und so an Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu gelangen.

Seien Sie misstrauisch und befolgen Sie folgende Tipps ihrer Polizei:

Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können.

Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich!

nicht die Tür. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Übergeben Sie unbekannten

Hausverbot beim Zahnarzt

Am 18.02.2022 gegen 10:00 Uhr kam es in einer Zahnarztpraxis in Frankenthal zu einem Hausfriedensbruch. Hierbei erschien ein 55 Jahre ehemaliger Patient des Arztes in der Praxis, obwohl gegen ihn seit vier Monaten ein Hausverbot bestand. Dies sah der Mann nicht ein und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Erst als die Arzthelferin die Polizei alarmierte, verließ der namentlich bekannte Mann die Praxis. Der Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, nichtsdestotrotz wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 18.02.2022 gegen 07:30 Uhr kam es in der Lambsheimer Straße an einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Dort überquerte ein Fußgänger den Zebrastreifen. Ein 33 Jahre alter Frankenthaler befuhr mit seinem Fahrzeug die Lambsheimer Straße und bremste bis zum Stillstand ab, um den Fußgänger die Fahrbahn queren zu lassen. Ein 25 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, auf das wartende Fahrzeug hinten auf. Hierbei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der wartende Fahrer und der querende Fußgänger wurden nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Darüber hinaus war das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.