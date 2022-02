Am 19. Februar gegen Mitternacht kontrollierten Beamten der Polizeiinspektion Germersheim einen 23-jährigen Fahrzeugführer aus Germersheim. Hierbei ergaben sich Auffälligkeiten, die bei einem Urintest Hinweise auf Kokain-Konsum ergaben.

Hiermit konfrontiert, räumte der Germersheimer den Konsum von Kokain ein. Ihm wurde im weiteren Verlauf eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Mit einer dauerhaften Entziehung der Fahrerlaubnis muss der Germersheimer rechnen.

Alkoholisierte Person randaliert im Krankenhaus

Wörth

Anwohner bemerkten am Samstag eine stark alkoholisierte fremde Person in ihrem Treppenhaus und verständigten den Rettungsdienst, welcher die medizinische Erstversorgung übernahm. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-jährigen Mann aus Karlsruhe einen Wert von knapp fünf Promille. Die hilflose Person wurde in ein Krankenhaus verbracht. Kurze Zeit später zeigte er sich dort aggressiv und randalierte. Die Polizei musste einschreiten und ihn beruhigen. Die verständigte Ehefrau kam ebenfalls vor Ort und besänftigte ihren Partner, sodass ein weiterer Verbleib im Krankenhaus gewährleistet werden konnte.