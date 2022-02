Betrüger ausgetrickst

Friesenheim – Ein 80-jähriger Mann aus Ludwigshafen erhielt am Freitag, den 18.02.22, gegen 18 Uhr den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser teilte dem 80-jährigen mit, dass dessen Junge gestorben sei und forderte 120.000 Euro, sowie die Bankdaten und die Personalien des Mannes. Der 80-jährige ließ sich jedoch nicht an der Nase herumführen und deckte den Betrug durch eine Fangfrage auf.

Die Polizei rät: Legen Sie sofort auf und verständigen die Polizei – 110. Merken sie sich – die Polizei verlangt kein Geld von Ihnen.

Nach Körperverletzung geflüchtet

Gartenstadt – In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:00 Uhr, kam es in einer Lokalität im Stadtteil Gartenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Beteiligter, in Folge dessen ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Beim Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits fußläufig geflüchtet. Einer der männlichen Täter trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Palm Angels“ und eine dunkle Wollmütze. Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise zur Tat nimmt die PI Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Spendenbox entwendet – Wer hat etwas beobachtet?

Süd – Im Edeka-Supermarkt in der Saarlandstraße brachen bislang unbekannte Täter am Samstagmorgen eine zwischen den Pfandautomaten befindliche Spendenbox auf und entwendeten den Inhalt. Hinweise zur Tat nimmt die PI Ludwigshafen 1 unter 0621-9632122 oder piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Umgestürzter Baum B9

Pfingstweide – Ein umgestürzter Baum auf der B9 in Richtung Worms in Höhe der Ausfahrt zur A6 löste am Freitag, den 18.2.22, gegen 18:00 Uhr, einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Der Baum wurde durch die Feuerwehr zersägt, sodass die die Fahrbahn nach nur wenigen Minuten wieder befahrbar war.

illegales Straßenrennen

Oppau – Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, kam es in der Brunckstraße Ecke Friesenheimer Straße zu einem Straßenrennen mit drei hochmotorisierten Pkw. Alle drei Pkw fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oppau. Bei zwei Fahrzeugen handelt es sich um weiße SUV’s. Bei dem dritten Pkw handelt es sich um einen Audi.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.