Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fußgönheim

Am 19.02.2022 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall unter Alkohol. Im Laufe des Abends wurde der Polizei ein Schlangenlinien fahrender dunkler Renault Twingo auf der A650 gemeldet. Danach wurde das Fahrzeug im Bereich Ludwigshafen Ruchheim und letztlich im Bereich Fußgönheim gemeldet. In der Hauptstraße in Fußgönheim konnte ein stark beschädigter Renault Twingo geparkt festgestellt werden. Die im Fahrzeug schlafende und stark alkoholisierte Person stritt ab das Fahrzeug geführt zu haben. Durch mehrere unabhängige Zeugen konnte die Person letztlich doch als Fahrer überführt werden. Der 32-jährige Mannheimer wurde im Anschluss auf die Polizei Frankenthal verbracht, wo ihm eine Blutprobe, zur Ermittlung der Blutalkoholkonzentration entnommen wurde. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ermittlung hinsichtlich weiterer Unfallstellen wurden ebenfalls eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Streit in der Bahn eskaliert

Bobenheim-Roxheim

Am 19.02.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der Regionalbahn von Ludwigshafen in Richtung Worms zu einer Körperverletzung mit einer leicht verletzten Person.

Ein 39-jähriger Ludwigshafener geriet mit einem anderen männlichen Fahrgast in Streitigkeiten. Diese gipfelten in einer körperlichen Auseinandersetzung der beiden Männer, wobei der 39-jährige mit Schlägen und Tritten traktiert wurde. Letztlich wurde er durch den Mann in den Schwitzkasten genommen und musste durch einen weiteren Fahrgast aus dem Griff befreit werden.

Danach ließ der unbekannte Mann vom Ludwigshafener ab und verließ in Bobenheim-Roxheim die Bahn.

Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

(Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Dannstadt) Sachschäden und Gefahrenstellen durch Sturm am Wochenende

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Dannstadt

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es auch in Schifferstadt und Umgebung zu Sturmschäden. Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr stürzte ein Baum Im Bachgarten auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Schifferstadt entfernt. In Böhl-Iggelheim wurde zur gleichen Zeit ein Hoftor durch den starken Wind aus seiner Verankerung gerissen und drohte, auf die Fahrbahn geweht zu werden. Auch hier konnte die Gefahr durch die Freiwillige Feuerwehr beseitigt und das Tor vorsorglich demontiert werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt beseitigten außerdem eine Gefahrenstelle auf der L454 zwischen Schifferstadt und Dannstadt-Schauernheim. Hier brach am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ein größerer Ast auf Grund des Sturmes von einem Baum ab und fiel direkt neben Fahrbahn. Vorsorglich zogen die Beamten diesen zur Seite, um Gefahren für den fließenden Verkehr zu verhindern. Am Samstagmorgen deckte der Sturm im Ortsbereich Mutterstadt außerdem ein Garagendach aus Wellblech ab. Glücklicherweise kam es auch hier zu keinen Personenschäden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Maxdorf/Weisenheim am Sand

Am 19.02.2022 um 23:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss zwischen Maxdorf und Weisenheim am Sand. Eine 36-jährige Deidesheimerin verlor auf der L454 aufgrund Alkoholisierung die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr mehrfach in den Graben und kam auf der Straße zum Stehen. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug Totalschaden und die Fahrbahn wurde mit Betriebsstoffen verschmutzt. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der folgende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,69 Promille. Die glücklicherweise unverletzte Fahrerin wurde auf die Polizeiinspektion Frankenthal verbracht, wo ihr eine Blutprobe, zur Bestimmung des Blutalkoholwerts, entnommen wurde. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig entzogen. Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt knapp 10.000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

(Schifferstadt) Verkehrsunfall mit Flucht an geparktem PKW

Im Zeitraum von Mittwoch, 16.02.22 bis Samstag, 19.02.22, kam es in der Kirchenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer oder Fahrerin streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, blauen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden an der linken Fahrzeugseite in Höhe von schätzungsweise 1500EUR. Personen, die Angaben zum flüchtigen PKW oder zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Bobenheim-Roxheim

Am 18.02.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Globus in Bobenheim-Roxheim zu einer Verkehrsunfallflucht.

In einer Parkreihe befand sich ein geparkter weißer 1er BMW. Dieser wurde von einem unbekannten Fahrzeug an der rechten Fahrzeugseite gestreift. Vermutlich streifte das unfallverursachende Fahrzeug beim Parken den weißen BMW. Hinweise zum Unfallverursacher liegen aktuell nicht vor.

Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.