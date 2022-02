Bahnhofstraße Speyer – Eigentümer eines Fahrrades „Hercules“ gesucht

Am 18.02.2022 gegen 23:45 Uhr wurden zwei Täter bei einem bevorstehenden Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße beobachtet, welche beim Eintreffen der Polizei flüchteten. Zurückgelassen wurde ein Damenrad Marke Hercules in grün, welches nicht mehr abgeschlossen war und deshalb zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt wurde.

Jedoch ist es momentan nicht möglich den Eigentümer des Fahrrades zu ermitteln. Daher wird der Eigentümer des Fahrrades durch die Polizei Speyer aufgefordert sich auf hiesiger Dienststelle zu melden (pispeyer@polizei.rlp.de, 06232/137-0).

Versuchte bandenmäßige Betrugsfälle

Bislang wurden am gestrigen Tage drei versuchte Betrugsfälle bekannt,

bei denen am Telefon – in zwei Fällen durch falsche Polizeibeamte –

ein schwerer Verkehrsunfall eines Angehörigen vorgetäuscht wurde.

Glücklicherweise war sämtlichen angerufenen Personen die Masche

schnell klar und die Gespräche wurden beendet, bevor es zu einem

Schaden kommen konnte.

Zu einem weiteren Fall eines anfänglichen Betrugsversuchs kam es in

der Form, dass eine Dame in ihrem Briefkasten ein Schreiben eines

angeblichen spanischen Rechtsanwalts vorfand, in welchem ihr eine

Erbschaft in Höhe von mehreren Millionen Euro in Aussicht gestellt

und sie gebeten wird, mit der Kanzlei in Kontakt zu treten. Dieses

Betrugsphänomen trat in den letzten Monaten vermehrt im Nachbarland

Österreich auf, wo auch dahingehend von der Polizei eindringlich

davor gewarnt wird, nicht auf derartige Schreiben einzugehen und sich

nicht von einer angeblichen Erbschaft verlocken zu lassen.

Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Nachdem ein 71-jähriger Speyerer am gestrigen Vormittag seinen

Einkauf abgeschlossen hatte fuhr er mit seiner Ehefrau in der

Auestraße los und verspürte kurz darauf stechende Schmerzen in seiner

Brust. Infolgedessen fuhr er über eine dortige Verkehrsinsel, konnte

den PKW aber dann noch auf einem Parkplatz abstellen. Durch Kräfte

des Rettungsdienstes wurde der ansprechbare Mann zunächst

erstversorgt und dann zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein

Krankenhaus verbracht. Es entstand nach derzeitigem Stand ein

Sachschaden von ca. 1000 Euro.

PKW unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Am Freitagvormittag wurde in der Boschstraße in Speyer ein

23-jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei

dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest, weshalb der

Verdacht auf aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln bestand. Ihm

wurde die Weiterfahrt untersagt und in der Folge eine Blutprobe

entnommen.