Edenkoben – Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am 20.02.2022 befuhr der 32-jährige VW-Fahrer gegen 17:10 Uhr die L512 von Maikammer Richtung Edenkoben. Im Kurvenbereich wurde der 32-Jährige im Überholverbot von einem PKW BMW überholt. Während des Überholvorgangs kam es hierbei beinahe zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der BMW-Fahrer konnte gerade noch wieder einscheren, hierbei konnte der 32-jährige VW- Fahrer eine Kollision nur durch eine Vollbremsung verhindern. Der PKW BMW konnte im Rahmen der Fahndung in Edenkoben in der Weinstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auf den 22-jährigen Fahrer wird nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zukommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen. Hier sind insbesondere etwaige durch das Fahrmanöver gefährdete Personen für die polizeilichen Ermittlungen von Interesse.

Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Burrweiler

In der Nacht von Freitag (18.02.2022) auf Samstag (19.02.2022) kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einer Firma Am Schloßberg in Burrweiler. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zugang zum Firmengebäude. Dort wurden zwei weitere Türen aufgehebelt sowie sämtliche Büros und Regale durchwühlt. Es wurde lediglich ein geringer Betrag an Bargeld entwendet. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden der beschädigten Türen auf ca. 2000 Euro. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Zeugenhinweise werden durch die Polizeiinspektion Edenkoben entweder telefonisch 06323-955 0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de entgegengenommen.

„Dachhaie“ unterwegs

Rohrbach

Zu einem Schaden von 5000 Euro kam es in der Zeit zwischen dem 14.02. bis 19.02.2022, nachdem sogenannte „Dachhaie“ bei einer Rohrbacher Familie defekte Ziegeln reparieren wollten. Letztlich wurden die Arbeiten dilettantisch durchgeführt und die angeblichen Arbeiter forderten immer mehr Geld. Aus diesem Grund wurde am Samstagmorgen die Polizei verständigt. Die vor Ort angetroffenen „Mitarbeiter“, die auch bereits polizeilich bekannt waren, erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Geschäften an der Haustür.

Betrunkener verursacht mehrere Sachbeschädigungen

Am Samstag, den 19.02.2022, ging zunächst eine Mitteilung über ein angekokeltes Küchenfenster in der Radeburger Straße in Edenkoben ein. Kurz darauf, gegen 17:00 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Notrufe über eine männliche Person ein, welche mehrere Fahrzeuge in der Bahnhofstraße sowie in der Radeburger Straße beschädigen würde. Die männliche Person konnte daraufhin durch eine Streife in der Radeburger Straße festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der 27-jährige war stark alkoholisiert und wurde zur weiteren Klärung des Sachverhaltes zur Dienststelle verbracht. Dort räumte der 27-jährige ein, das Küchenfenster in der Radeburger Straße angezündet zu haben. Dem Tatverdächtigen konnte zudem eine frühere Sachbeschädigung durch Feuer auf dem Ludwigsplatz in Edenkoben zugeordnet werden. Dort wurde am 03.02.2022 eine Plastikmülltonne mittels Feuerzeug angezündet, welche vollständig ausbrannte. Gegen den Beschuldigten wurden nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer sowie Sachbeschädigung an Fahrzeugen eingeleitet.

Rhodt unter Rietburg – Fahrradfahrer touchiert und geflüchtet

Am 19.02.2022 befuhr der 64-jährige Fahrradfahrer die L512 von Edenkoben in Richtung Rhodt unter Rietburg. Hierbei wurde er von einem PKW-Fahrer überholt. Aufgrund zu geringen Seitenabstandes streifte der Fahrzeugführer beim Überholvorgang den Fahrradfahrer am linken Arm, sodass der rechte Außenspiegel des PKW einklappte. Durch den Zusammenstoß verspürte der Fahrradfahrer Schmerzen im Bereich der linken Schulter. Zu einem Sturz kam es glücklicherweise nicht. Der PKW-Fahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zum flüchtenden PKW ist folgendes bekannt: SUV, Farbe Metallgrün, TE-Kennzeichen (Tecklenburg). Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Vermeintliche Giftköder

Herxheim bei Landau

Samstag, 19.02.2022, 17:00 Uhr

Landau

Die Polizeiinspektion Landau erhielt im Laufe des Samstagnachmittags den anonymen Hinweis, dass im Ortsbereich der Gemeinde Herxheim vermeintliche Giftköder ausgebracht wurden. Bitte achten Sie daher im gesamten Bereich in und um Herxheim auf Ihre Tiere. Ob es sich tatsächlich um Giftköder handelt ist ungeklärt.

Herxheim – Gartenzaun angefahren, dann geflüchtet

Am Mittwoch, 16.02.2022 zwischen 15:00 Uhr – 17:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz neben dem Anwesen in der Raiffeisenstrße 2 in Herxheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher stieß beim Aus- oder Einparken gegen den Gartenzaun, sodass ein Teil herausbrach und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 06341/287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Böllenborn/ Reisdorf – Sperrung der L492

Aufgrund von Windbruch und der Gefahr weiteren Windbruchs wurde die L492 zwischen Reisdorf und der Einmündung zur L478 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Montag andauern. Die L478 ist weiterhin befahrbar.

Gleisweiler – Wohnwagen auf Waldparkplatz aufgebrochen

Zwischen Mittwochvormittag (16.02.2022) und heute Mittag (18.02.2022) brachen bislang unbekannte Täter einen Wohnwagen auf dem Waldparkplatz in Gleisweiler auf. Durch das gewaltsam geöffnete Fenster gelangten sie in das Innere des Wohnwagens und entwendeten einen Fernseher sowie eine Stereoanlage. Zudem nahmen die Täter die auf dem Dach angebrachte Satellitenschüssel mit. Der Sachschaden liegt bei ca. 4500 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.