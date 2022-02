Mann belästigt und attackiert Passanten

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger hat am Samstagnachmittag in

Kaiserslautern zahlreiche Passanten belästigt und angegriffen. Etliche Notrufe

gingen kurz nach vier Uhr bei der Polizei in Kaiserslautern ein und meldeten

einen jungen Mann, der im Bereich der Bushaltestellen am Rathaus wahllos

Menschen anfasste, belästigte und schlug. Der Beschuldigte konnte kurz darauf

von den eilig angefahrenen Streifenbesatzungen auf den Treppen zum

Rathausvorplatz gestellt werden. Die Beamten waren gezwungen den Mann zu

fesseln, da er sich weiter aufbrausend und mit seiner Kontrolle nicht

einverstanden zeigte. Bei den aufnehmenden Beamten meldeten sich zahlreiche

Zeugen und Geschädigte. So hatte der Mann etliche Kinder angefasst, eine

20-jährige Frau festgehalten und geküsst. Einen weiteren Jungen habe er am

Rucksack gepackt und zu Boden geworfen, nach zwei flüchtenden Kindern warf er

mit einem Tretroller. Durch den Bereitschaftsrichter wurde die Ingewahrsamnahme

angeordnet und dem offenbar alkoholisierten Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Weitere Geschädigte, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, können

bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße Anzeige gegen den Mann erstatten.

Scheibenwischer beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen

wurden in der Leininger Straße sowie der Randsiedlung die Scheibenwischer von

vier Fahrzeugen mutwillig beschädigt. Die Polizei Kaiserslautern sucht Zeugen,

die Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können. Diese werden gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631/369-2150

bzw. pikaiserslautern1@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pvd

Unfall verursacht und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am gestrigen Samstag

auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in der Merkurstraße gemeldet worden. Die

Fahrerin eines Opel Tigra stellte ihren Wagen gegen 13:00 Uhr ab. Als sie gegen

14:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden am

vorderen linken Kotflügel fest. Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631

369-2250 bzw. pikaiserslautern2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pvd

Kanaldeckel ausgehoben

Winnweiler (ots) – Am Samstagmorgen werden durch Verkehrsteilnehmer mehrere

ausgehobene Kanaldeckel in Winnweiler festgestellt. In der Nacht von Freitag auf

Samstag wurden entlang der Straße An den Hopfengärten sowie der Schloß- und

Kirchstraße durch unbekannte Täter insgesamt drei Gitterabdeckungen des

Straßenablaufs entfernt und in die angrenzenden Büsche geworfen. Weiterhin wurde

durch die Vandalen ein Absperrpfosten aus der Verankerung gerissen. Der

entstandene Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei in

Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung

stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok