Kreis Bergstraße

Mit dem Auto im Altrhein gelandet.

Lampertheim (ots) – Am Samstag (19.02) erreichte gegen 01.30 Uhr die

Rettungsleitstelle Bergstraße der Notruf einer 58-jährigen Frau aus Lampertheim.

Diese teilte mit, dass sie mit ihrem Fahrzeug in den Altrhein, im Bereich der

Wormser Straße in Lampertheim gekommen sei und bat darum, aus dem Fahrzeug

geborgen zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim und die Polizeistation

Lampertheim-Viernheim wurden aufgrund dieser Mitteilung alarmiert und machten

sich unverzüglich auf die Suche nach der Dame. Das Fahrzeug konnte im Bereich

der Zufahrt zum Yachtclub Lampertheim im Wasser lokalisiert werden. Die Fahrerin

hatte sich bereits aus eigener Kraft ans Ufer retten können. Im weiteren Verlauf

der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Fahrerin mit einem PKW Ford auf

dem Zufahrtsweg zum Yachtclub gefahren war. Zum Zeitpunkt der Fahrt stand die

Fahrerin unter Alkoholeinfluss. Vermutlich aus diesem Grund kam sie vom Weg ab

und das Fahrzeug geriet ins Wasser. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren

eingeleitet und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug konnte durch

die Freiwillige Feuerwehr Lampertheim geborgen werden. Bei dem Vorfall blieb die

Fahrerin unverletzt. An dem Fahrzeug war kein Sachschaden entstanden. Die

weiteren Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei in Wiesbaden geführt.

Darmstadt

Feuerwehr Darmstadt

Am heutigen Freitag kam es bis 22:00 Uhr zu 13 wetterbedingten

Einsätzen.

In Eberstadt musste ein Baum mit Hilfe der Drehleiter abgesetzt werden.

In der Kastanienallee fiel ein Baum auf 3 geparkte Fahrzeuge.

Sieben weitere Bäume blockierten im Stadtgebiet Straßen oder Gehwege.

Diese wurden durch die Feuerwehr entfernt.

In der Seeheimer Straße wurden 10m² eines Daches abgedeckt. Durch die

Einsatzkräfte wurde eine Notbedachung aufgebracht. Im Bereich der

Einsatzstelle musste der Straßenbahnverkehr eingestellt werden.

In einem Objekt musste Wasser aus einem Keller gepumpt werden. Ein

loses Banner wurde gesichert und ein Dach aufgrund herabfallender

Betonteile kontrolliert.

Parallel zu den Unwettereinsätzen kam es zu einem ausgelösten

Heimrauchmelder durch angebranntes Essen und einer ausgelösten

Brandmeldeanlage.

Glücklicherweise gibt es keine Verletzten Personen.

Im Einsatz sind die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren

Eberstadt, Innenstadt und Arheilgen.

Wir informieren am morgigen Samstag über das weitere Einsatzaufkommen.

Abschlussmeldung 19.02.2022 – 12 Uhr

In der Nacht zu Samstag kam es zu keinen weiteren sturmbedingten

Einsätzen. Somit bleibt es bei dreizehn Unwettereinsätzen aufgrund

des Sturmtiefes Zeynep. Da auch im Laufe des Wochenendes noch mit

starken Winden zu rechnen ist, besteht weiterhin die Empfehlung

Waldgebiete zu meiden und lose Gegenstände im Außenbereich zu sichern.

Ab der kommenden Woche ist mit einer Wetterbesserung zu rechnen.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt – Feuer in Garage ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots) – Am Samstagnachmittag (19.02.) kam es in Groß-Umstadt zu

einem Brand. Um kurz nach 15:00 Uhr riefen Nachbarn bei der Rettungsleitstelle

Dieburg über Notruf an und meldeten das Feuer in einer Garage im

Santo-Tirso-Ring. Die unverzüglich alarmierte Feuerwehr Groß-Umstadt konnte die

Flammen zügig löschen. Dennoch entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden

von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich waren Kräfte des

DRK Ortsverbandes und ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizei in Dieburg hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch

unklar. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 /

969-40312