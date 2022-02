Alkoholisierter Rollerfahrer in Bebra gestürzt

Bebra

Am Sonntagnacht gegen 02:26 Uhr stürzte ein 40-jähriger Rollerfahrer aus Gilfershausen in Bebra in der Gilfershäuser Straße, als er vermutlich alkoholbedingt die Kontrolle verlor. Ein Zeuge konnte den Fahrer von dem auf ihm liegenden Roller befreien. Bei dem unverletzt gebliebenen Mann wurde durch den zuständigen Bereitschaftsstaatsanwalt eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Fehler beim Abbiegen; 3 Leichtverletzte auf der B83

Rotenburg

Am Samstag, den 19.02.2022 gegen 16:00 Uhr kam es auf der B83 nahe Rotenburg in Richtung Alheim zu einem Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten. Eine 49-jährige PKW-Fahrerin aus Rotenburg wollte auf Höhe des Wertholzplatzes (Abzweig Hof Guttels) nach links in Richtung Sportplatz Braach abbiegen. Da diese Straße wegen Hochwasser gesperrt ist, bog die Rotenburgerin nun nach rechts ab, um zu wenden. Hierbei übersah sie den nachfolgenden Verkehr. Es kam zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 68-jährigen aus Cornberg. Hierbei wurden die Unfallverursacherin sowie der Mann aus Cornberg und dessen 71-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Ein Verkehrszeichen wurde hierbei ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 21300,00 EUR angegeben.

Verkehrsunfall mit Personenschaden in Obersuhl

Obersuhl

Am Samstag, den 19.02.2022 um 13:40 Uhr kam es in Wildeck-Obersuhl in der Eisenacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin. Eine 57-jährige PKW-Fahrerin aus Berka/Werra fuhr die Brückenstraße in Richtung Eisenacher Straße und wollte auf diese in Richtung Bosserode einbiegen. Beim Einbiegen auf die Eisenacher Straße übersah sie die 52-jährige Radfahrerin aus Obersuhl, welche auf der Vorfahrtstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen die Radfahrerin zu Fall kam. Hierbei wurde die Radfahrerin verletzt. Sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in das Kreiskrankenhaus Rotenburg/F. gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Fahrzeug überschlagen – 1 Person leichtverletzt

Glück im Unglück hatte ein 21-jähriger Fahrer aus Fulda, als er am Samstag, dem 19.02.22, gg. 15.45 Uhr mit seinem PKW, einem Ford Fusion, die B 254 aus Fahrtrichtung Großenlüder kommend in Fahrtrichtung Müs befuhr. Auf dieser Strecke kam der junge Mann in einem leichten Gefälle mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Im weiteren Verlauf gelang es ihm sich aber eigenständig aus dem Fahrzeug zu befreien. Glücklicherweise erlitt er bei dem Verkehrsunfall nur leichte Verletzungen. Sein PKW wurde jedoch stark beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Samstag, gegen 11:25 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Neuenstein mit seinem Pkw auf den Parkplatz eines Getränkemarktes in der Homberger Straße. Auf dem Parkplatz streifte er den Pkw eines 67-jährigen Fahrzeugführers. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro.

Zeugen gesucht – Verkehrsunfallflucht in Bad Salzschlirf

Bad Salzschlirf

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1300,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstag, dem 19.02.2022, gg. 23.10 Uhr (Mitteilungszeit bei der Polizei) in Bad Salzschlirf in der Müser Straße .

Ein bislang unbekannter Fahrer oder Fahrerin eines weißen BMW X 1, mit polnischen amtlichen Kennzeichen, befuhr in Bad Salzschlirf die Müser Straße aus Fahrtrichtung Ortsteil Eichenau kommend in Fahrtrichtung Bad Salzschlirf. In der Müser Str. in Höhe Hausnr. 6 verlor der oder die unbekannte Fahrer-/Fahrerin die Kontrolle über den PKW und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo der PKW in einer Hecke zum Stehen kam.

Im weiteren Verlauf flüchtete der oder die Unbekannte zu Fuß von der Unfallstelle und lies den PKW beschädigt zurück. Auch an der Hecke entstand Sachschaden.

Der BMW wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen.

Die Polizei sucht nun Zeugen die nähere Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnr.: 0661-105-0 zu melden

Entwarnung – vermisstes Kind wohlbehalten zu Hause angetroffen

Rotenburg a.d. Fulda

Entwarnung zu der heute Abend ausgestrahlten Erstmeldung bezüglich einer im Hochwasser verschwundenen Person. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 12-jähriges Mädchen mit seinem Fahrrad zur Mitteilungszeit den gemeldeten Bereich um zu sehen wie hoch das Wasser ist. Die Mitteilerin beobachtete die Szenerie von der anderen Seite des Flussufers und interpretierte den plötzlichen Sichtverlust als Gefahrenlage für das Kind. Auf der Uferseite des Kindes war das Hochwasser noch passierbar, so dass das Kind aus Sichtweite der Mitteilerin verschwand. Aufgrund des großen Suchaufgebots von Feuerwehren, DLRG und Polizei hatte sich der Sachverhalt schnell in der Bevölkerung herumgesprochen. Gegen 20:15 Uhr meldete sich der Vater des 12-jährigen Mädchens bei der Polizei, dass es sich um seine Tochter gehandelt haben könnte. Nach Befragung des Mädchens und Sichtung des Fahrrads ergaben sich Übereinstimmungen zu den Aussagen der Mitteilerin. Die Suchmaßnahmen wurden gegen 21:00 Uhr beendet, da sich keinerlei Hinweise auf eine weitere Person in hilfloser Lage oder eine vermisste Person während der Einsatzmaßnahmen ergaben.

Baum stürzt infolge Sturmtiefs auf fahrenden Pkw – Beifahrer schwer verletzt

Burghaun, BAB 7

Ein Schwerverletzter, eine Leichtverletzte und ca.10.000,- Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (18.02.) auf der A 7. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Wartburgkreis und ihr 26-jähriger Beifahrer aus dem Landkreis Hildburghausen waren gegen 17:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Niederaula und Hünfeld/Schlitz in Fahrtrichtung Fulda unterwegs, als in Höhe Haunetal-Wehrda durch das über Osthessen fegende Sturmtief „Zeynep“ an der rechtsseitigen Böschung ein etwa 10 Meter hoher Nadelbaum entwurzelt wurde und auf das Dach des fahrenden Kleinwagens fiel. Dabei wurde der Beifahrer schwer und die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg zur Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der erste und der mittlere von drei Fahrstreifen in diesem Streckenabschnitt wurden durch den querliegenden Baum blockiert, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Niederaula an der Unfallstelle eingesetzt, die den Baum in kurzer Zeit von der Fahrbahn entfernen konnten, sodass sich der Stau nach 45 Minuten wieder auflöste.