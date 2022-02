Dachbrand

Ereignisort: 61250 Usingen, Weilburger Straße Ereigniszeit: Freitag, 18.02.2022, 20:30 Uhr

Sachverhalt: Aus bislang ungeklärter Ursache fing eine Dachrinne eines Mehrfamilienwohnhauses Feuer bzw. wurden fliegende Funken gemeldet. Nachdem die Bewohner das Feuer nicht löschen konnten, verständigten sie den Notruf. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Glutnest ausfindig machen und ablöschen. Das Gebäude war nach dem Löschvorgang weiter bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR.

Fahrraddieb festgenommen

Tatort: 61348 Bad Homburg v. d. Höhe, Jacobistraße Tatzeit: Freitag, 18.02.2022, 13:28 Uhr

Sachverhalt: Nachdem einem Schüler in der Schule das Fahrrad gestohlen wurde, konnte dessen Mutter den Dieb ausfindig machen. Durch Rufe der Mutter auf den vermeintlichen Dieb aufmerksam geworden, wurde dieser dann bis zum Eintreffen der Polizei von zwei Hausmeistern festgehalten. Einem 11 Jahre alten Bad Homburger wurde an dessen Schule sein Fahrrad entwendet. Als er das feststellte, rief er seine Mutter an, die sich daraufhin auf den Weg zur Schule machte. Hierbei stellte sie einen Radfahrer fest, der ein weiteres Fahrrad mitführte, das dem des Sohnes entsprach. Sie nahm daraufhin die Verfolgung auf und machte durch Rufen auf sich aufmerksam. Zwei Hausmeister, die durch die Rufe der Mutter auf den Sachverhalt aufmerksam wurden, schlossen sich dann der Verfolgung an und konnten den Fahrradfahrer dann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Es handelt sich hierbei um einen 19 Jahre alten Offenbacher. Dieser musste, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Bad Homburg unter Tel. +49 6172 / 120 – 0 oder per E-Mail an kvd.bad.homburg.ppwh@polizei.hessen.de. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Tatort: 61267 Neu-Anspach, Karl-Arnold-Weg Tatzeit: Samstag, 19.02.2022, 10:30 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 12:30 Uhr

Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter versuchte auf unbekannte Art und Weise die Wohnung der GS, sowie das Kellerabteil zu betreten. Dies gelang ihm jedoch nicht. Dabei zerkratze der Täter den Lack des Schutzbeschlages der Wohnungseingangstür und die Schlossabdeckung der Tür des Kellerraumes, sodass dieser nicht mehr an der Tür befestigt ist. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 EUR.

Einbruch in Wohnhaus

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Hans-Rother-Steg Tatzeit: Freitag, 18.02.2022, 08:15 Uhr bis 21:00 Uhr

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter gelangten über die Rückseite zu dem Reihenhaus und hebelten dort die Terrassentür auf. Das Haus wurde durchsucht und es wurden mehrere Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Schaden an der Terrassentür wird vorläufig auf ca. 250 EUR geschätzt.

Einbruch in Garage

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Peter-Geibel-Straße Tatzeit: Freitag, 18.02.2022, 18:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 10:30 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde eine Garage aufgebrochen und aus dieser mehrere Fahrräder und Werkzeug entwendet. Der Sachschaden an der Garage wird auf 200 EUR geschätzt.

Versuchter Einbruch in Gartenhaus

Tatort: 61381 Friedrichsdorf, Hintergärtenweg Tatzeit: Freitag, 18.02.2022, 12:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 11:30 Uhr

Sachverhalt: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde versucht in ein Gartenhaus einzubrechen. Hierbei wurde das Gartenhaus aufgehebelt, jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an dem Gartenhaus wird auf 150 EUR geschätzt.

Einbruch in Verkaufsbude

Tatort: 61476 Kronberg im Taunus, Sodener Straße Tatzeit: Donnerstag, 17.02.2022, 19:00 Uhr bis Freitag, 18.02.2022, 10:00 Uhr

Sachverhalt: Der oder die unbekannten Täter brachen in die Verkaufsbude ein, indem sie zunächst ein Plexiglasfenster einwarfen oder -schlugen und so in das Innere gelangen konnten. Von dort wurden Lebensmittel und alkoholische Getränke entwendet. Angaben zur Schadenshöhe liegen aktuell noch nicht vor.

Diebstahl von Pkw Anhänger

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Hammergarten Tatzeit: Freitag, 28.01.2022 bis Montag, 14.02.2022

Sachverhalt: Von einem Betriebsgelände wurde ein Pkw-Anhänger der Marke Boeckmann entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war das amtliche Kennzeichen HG-AL 107 angebracht.

PKW zerkratzt

Tatort: 61250 Usingen, Blücherstraße

Tatzeit: Donnerstag, 17.02.2022, 15:00 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 16:00 Uhr

Sachverhalt: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den PKW des Geschädigten, einen grauen Audi A4, an verschiedenen Stellen rund um das Fahrzeug, indem er mit einem spitzen unbekannten Werkzeug den Lack zerkratzte. Anschließend entfernte er sich im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 3500 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Unfallort: 61476 Kronberg im Taunus, Ringstraße 25 Unfallzeit: Freitag, 18.02.2022, 20:15 Uhr bis Samstag, 19.02.2022, 12:00 Uhr

Sachverhalt: Vermutlich durch einen vorbeifahrenden PKW wurde ein geparkter roter Fiat 500 beschädigt. Es entstanden Lackschäden und Dellen an der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 EUR geschätzt.